Un médico cubano pide la ayuda de sus seguidores para financiar su salida del país

"Tomé esta decisión de salir de Cuba desde hace varios meses porque soy consciente de que aquí me va a ser muy difícil ejercer mi profesión en algún hospital", advierte Alexander Raúl Pupo Casas, un doctor contestatario que esta semana ha anunciado públicamente su deseo de emigrar de la Isla.

"Tenía la esperanza de que ocurriera algo que evitara que tuviera que abandonar mi país. A mi me gusta vivir aquí, no bajo este régimen, pero me gusta mi país y tuve que tomarme un tiempo para poder llegar a la conclusión de emigrar".

Pupo está desempleado desde finales de 2020, poco después de que, debido a las presiones, anunció su renuncia a un puesto en el hospital Ernesto Guevara de Las Tunas, donde hacía su residencia en Neurocirugía.

Los problemas del joven médico comenzaron a raíz de una publicación crítica con el Gobierno cubano: "¿Dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, dónde quedó la rebeldía cubana, hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras?", escribió entonces.

"Tenía la esperanza de que ocurriera algo que evitara que tuviera que abandonar mi país"

Poco después, el galeno anunció que había sido expulsado del albergue donde se alojaba y fue acusado de forma anónima de "instigar al desorden y crear campañas y estados de opinión desestabilizadores del orden institucional y civil". No pudo continuar su especialidad de Neurocirugía.

Intentó ganarse la vida copiando materiales audiovisuales en memorias USB y discos duros externos, pero tampoco funcionó. "Fueron al centro de trabajo del dueño de la casa desde donde hacía eso y lo amenazaron. Entonces pude salvar mi título de médico pero sobrevivo gracias a las donaciones de amigos y seguidores".

"A veces tengo que ingeniármelas para poder sobrevivir pero no he tenido que cometer un delito para lograrlo", puntualiza. El futuro como migrante es una incógnita aunque advierte que para poder volver a ejercer como médico tendrá que realizar un esfuerzo pero "trabajar en otras ocupaciones sería un honor".

"Llevo más de dos años sin poder trabajar aquí. No tengo familia en el extranjero y estoy apelando a mis seguidores. No tengo propiedades en Cuba para lograr financiar mi salida del país". Su convocatoria de esta semana llama a ayudarlo en cubrir los gastos de viaje. "Comprar el pasaje y salir del país, eso es lo que me hace falta", resume su objetivo.

"En Cuba hay mucho miedo, justificado también debido a la represión y la falta de derecho. Los médicos bien sabemos lo que es una dictadura porque dentro de los propios hospitales vivimos estructuras autoritarias. Mis colegas me han hecho saber su solidaridad pero el temor ha mantenido a muchos lejos de mi. Aunque no me he sentido solo".

"A veces tengo que ingeniármelas para poder sobrevivir pero no he tenido que cometer un delito para lograrlo"

"Solo me queda pensar que quizás podrían reclamar más los derechos de sus pacientes y de ellos mismos", remacha. "No los culpo porque es un miedo creíble y justificado. No ha habido una sola autoridad cubana que haya salido en defensa de mis derechos".

El éxodo de profesionales sanitarios se nota. "Aquí muy pocos quieren trabajar pero no tenemos otro remedio. Somos esclavos y se nos impide salir del país". Él estuvo regulado y hace poco le quitaron esa prohibición de viajar al extranjero.

"Hace poco una colega ginecóloga de Holguín me advertía que todo un equipo de su especialidad había emigrado. Si esto se mantiene en poco tiempo Cuba va a tener un déficit de profesionales. Todo esto debido al irrespeto que tiene el régimen cubano hacia sus médicos".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.