Los médicos cubanos en Angola pasan la Navidad sin salario y sin fecha para sus vacaciones

En diciembre, como en otros meses, el pago se ha restrasado para los galenos de la Isla

Retrasos en los pagos, vuelos postergados y silencio de Antex marcan el cierre de año para los sanitarios y profesores en misión oficial en el país africano

La Habana/La Navidad vuelve a encontrar a cientos de profesionales cubanos de la salud en Angola atrapados entre la distancia familiar, la incertidumbre laboral y el silencio administrativo. Contratados por Antex, la corporación estatal que gestiona estas misiones oficiales en el exterior, muchos médicos y profesores llegan a finales de diciembre sin haber recibido el salario correspondiente a este mes y sin garantías mínimas para organizar un regreso temporal a la Isla. El escenario no es nuevo, pero se repite con una regularidad que erosiona cualquier promesa institucional.

Desde Luanda, un médico cubano resume el sentimiento dominante entre sus colegas: "Esta Navidad será un poco más dolorosa". A la separación de hijos, padres y parejas se suma la imposibilidad de costear una cena distinta a la rutina diaria. "Para Antex ya es costumbre atrasar los pagos. Normalmente el salario llegaba alrededor del día 20, pero eso ya es solo memoria", lamenta en alusión al equivalente de 200 dólares que deben recibir en Angola, mientras la mayor parte del sueldo se guarda en un banco en la Isla.

Antex había anunciado que muy probablemente solo se podría pagar la mitad de ese monto, pero, en la medida en que pasan los días la promesa se ha visto reducida a 50 dólares. "Si es así tendrían que garantizarnos una cena por fin de año, al menos, pero dudo que lo hagan", dice el galeno.

En diciembre, como en otros meses, el pago se ha restrasado y las preguntas se acumulan sin respuesta: si habrá una comida especial de fin de año organizada por la parte oficial cubana, si se repetirá el patrón de 2023 —cuando algunos permanecieron más de dos meses sin cobrar— o si, simplemente, habrá que resignarse a otro cierre de año en vilo.

El testimonio coincide con otras denuncias que han llegado en los últimos días a 14ymedio, en las que médicos cubanos en Angola relatan retrasos sistemáticos en los pagos, descuentos poco transparentes y obstáculos para acceder a sus vacaciones reglamentarias. El cuadro no solo persiste, sino que se agrava en un contexto de inflación local, encarecimiento de alimentos y debilitamiento del poder adquisitivo del salario.

A la incertidumbre económica se suma el retraso crónico en los viajes de regreso para vacaciones en Cuba. Muchos profesionales contaban con volver entre agosto y septiembre, pero ese calendario se incumplió casi por completo. "Antex ni siquiera ha sacado al 10% de los profesores que debían haber viajado en ese período", explica el médico. El efecto dominó es evidente: se acumula el tiempo de misión, se aplazan las vacaciones de todo el personal y se multiplican los casos de colegas que llevan 15 meses en Angola sin una fecha clara de retorno. Para algunos, la espera se convierte incluso en una extensión forzada del contrato.

La explicación oficial cambia según la coyuntura, aseguran los afectados. Cuando no hay vuelos de TAAG Angola Airlines, la respuesta es que no existen conexiones disponibles y que alquilar un chárter resultaría demasiado caro. Cuando sí hay vuelos, el argumento se invierte: la aerolínea habría subido los precios y, por tanto, sería preferible rentar un chárter. "Pero ni una cosa ni la otra", denuncia el médico. En la práctica, casi nadie viaja. "Siempre aparece el directivo que sí sale en su fecha prevista", añade, alimentando la percepción de privilegios y arbitrariedad.

El impacto de estos incumplimientos va más allá de lo económico. Para muchos, la misión en Angola se presentó como una oportunidad de mejorar ingresos, ayudar a la familia en Cuba y acumular ahorros. Sin embargo, los atrasos salariales y las restricciones para viajar convierten esa expectativa en frustración. La Navidad, con su carga simbólica, acentúa la sensación de abandono. Sin dinero en mano y sin certeza de regreso, incluso gestos básicos —comprar un regalo, preparar una comida distinta, conectarse con la familia— se vuelven difíciles.

Desde el punto de vista contractual, los profesionales insisten en que las condiciones acordadas no se cumplen. Los pagos tardíos, la falta de información y el "silencio total", como describen, contrastan con la retórica oficial sobre la cooperación médica internacional. Angola es uno de los destinos históricos de estas misiones y una fuente relevante de ingresos para el Estado cubano, que intermedia y retiene una parte sustancial de los salarios. Para los trabajadores, esa intermediación debería implicar responsabilidades claras: puntualidad en los pagos, transparencia y garantías de descanso.

La respuesta institucional, no obstante, sigue siendo esquiva. No hay comunicados que expliquen los atrasos ni cronogramas públicos para regularizar salarios y vuelos. La ausencia de información alimenta rumores y ansiedad, especialmente en fechas sensibles. "¿Tampoco podremos tener una cena de fin de año?", se preguntan algunos, sin esperar ya una contestación formal.

En un contexto donde las misiones médicas se presentan como uno de los pilares de la política exterior cubana, las denuncias desde Angola vuelven a poner en primer plano el costo humano del modelo. Para los profesionales en Luanda, la Navidad no trae tregua: llega con cuentas pendientes, promesas incumplidas y la certeza de que, una vez más, el calendario avanza más rápido que las soluciones.