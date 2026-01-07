Los médicos cubanos siguen activos en las zonas de Venezuela “donde las condiciones lo permiten”

Sin entrar en detalles, así lo afirma la responsable de Salud de Sancti Spíritus, la provincia con más sanitarios de la Isla en ese país

Madrid/Sin noticias oficiales sobre los médicos presentes en Venezuela, la información parcial del diario espirituano Escambray permite hacerse una idea de las intenciones del régimen en este momento. El medio oficialista publica este miércoles que hay 305 profesionales de esa provincia actualmente en el país sudamericano, aunque el cupo actual asciende a 65 más, que estaban en la Isla por vacaciones u otros motivos autorizados. Según Idania Pérez Lugo, jefa del Departamento Provincial de Colaboración de la Dirección General de Salud, todos ellos están “protegidos, seguros y sin reportes de afectaciones”.

La especialista afirmó que estaba planificado que se pudieran producir hechos similares a los del pasado 3 de enero, cuando EE UU bombardeó varias zonas de Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, matando aproximadamente a 80 personas, de las cuales 32 eran cubanos del anillo de seguridad del líder chavista y 24 militares venezolanos, además de otras bajas no identificadas hasta ahora. “Los equipos médicos contaban con programas de contingencia diseñados y actualizados, los cuales comenzaron a activarse de manera organizada ante el nuevo escenario. Ese plan se había previsto desde hace meses y los colaboradores se han guiado por él. Gracias a eso, todos están seguros”, sostuvo.

Pérez Lugo afirma que algunos –los imprescindibles– se han mantenido trabajando, al igual que los que desempeñan sus funciones en zonas “donde las condiciones lo permiten”. Del mismo modo, señala, se ha desplegado un sistema de “acompañamiento” a las familias de los profesionales, incluyendo visitas personales a 150 familias y llamadas a las restantes.

“Ha sido una indicación expresa de la dirección del país y del Ministerio de Salud Pública mantener un intercambio permanente con los familiares. Les hemos brindado seguridad, confianza y la certeza de que estamos atentos a cada detalle de la situación”, cuenta la funcionaria, que afirmó también que las instalaciones en las que trabajan no han sido tampoco dañadas, un éxito que atribuye a la “efectividad de las medidas adoptadas y la coordinación con la Unidad Central de Colaboración Médica”.

En ningún momento se menciona el tamaño del contingente cubano al completo, aunque las cifras provinciales dan una idea de la magnitud: más de 150 enfermeros y 72 especialistas, con predominio de medicina general, cirugía, anestesiólogos y rehabilitación. El cuadro lo completan tecnólogos, técnicos, choferes y personal administrativo.

Pérez ha dado más cifras de espirituanos en misión internacional médica: son 743 y están presentes en 33 países, siendo Venezuela el principal destino, seguido de Catar, Angola, Argelia y México, “donde actualmente laboran más de 100 profesionales”.

“La cooperación médica espirituana en Venezuela se mantiene activa, organizada y protegida, al tiempo que reafirma el compromiso humanista y solidario que ha distinguido por décadas la Salud cubana”, dijo la funcionaria, que aludió al momento “complejo” que vive el país en estos momentos.

Las palabras son similares a las que ya pronunció el pasado lunes Yuleyvis Martínez Carmona, jefe de la Misión Médica en Venezuela, a la televisión cubana, donde ya dijo que todos los profesionales de la salud estaban “en buen estado, continúan resguardados y a buen recaudo, mientras las infraestructuras sanitarias mantienen plena operatividad”.

El funcionario dijo también que se había hablado con todos los cubanos desplegados allí, aunque el contacto más estrecho se hizo con quienes prestan asistencia en el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del Fuerte Tiuna, donde se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa, varias unidades de infantería y blindados que protegen a Caracas y también la residencia de altos funcionarios, incluida una residencia presidencial, “uno de los sitios que sufrió la brutal agresión del Ejército del régimen de los Estados Unidos de América”.

Los testimonios de los sanitarios varían en las últimas horas. Una fuente en el lugar contó a este diario que el trabajo estaba parado en su zona, mientras en otras áreas se iba a volver a las actividades habituales, aunque la especulación mayoritaria es que los cooperantes serán evacuados, por lo menos parcialmente.

Según la cadena estadounidense ABC, la Administración de Trump ha comunicado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo. No obstante, hasta el momento no ha habido una respuesta desde Caracas a esta decisión que podría poner punto y final a una colaboración de 25 años y con la que la Isla obtenía gratis el crudo de Pdvsa.