Médicos sudafricanos formados en Cuba no encuentran trabajo al regresar a su país

Al menos 24 egresados del programa Nelson Mandela-Fidel Castro siguen desempleados en Cabo Oriental y las autoridades lo atribuyen a problemas de presupuesto

Madrid/Cientos de miles de dólares que Sudáfrica invierte en el programa estudiantil de colaboración con Cuba, Nelson Mandela-Fidel Castro, no están siendo muy útiles para reforzar el sistema público sanitario del país africano. Según el departamento provincial de salud de Cabo Oriental, al menos 24 médicos que se formaron en la Isla no pueden acceder a un puesto de trabajo en los centros públicos por falta de presupuesto para cubrir la demanda, según cuenta este martes el medio local The Herald.

El programa, financiado con fondos públicos, prevé que se curse la carrera de Medicina en Cuba y "que los médicos trabajen dentro del servicio público [sudafricano] durante una cantidad de años equivalente a la que fueron financiados", según explicó Siyanda Manana, portavoz del Departamento de Salud sudafricano. La funcionaria confirmó además que se ha gastado en este programa aproximadamente 17,9 millones de rands –más de un millón de dólares– en los últimos cuatro años. "En caso de no poder contratar médicos, quedan liberados de sus obligaciones contractuales", agregó.

Sin embargo, algunos de los profesionales egresados de universidades cubanas que ya cumplieron además su servicio comunitario, han buscado trabajo durante tres años y se encuentran decepcionados por la falta de solución a un esquema que permite financiar su capacitación en Cuba pero que, sin embargo, recorta el presupuesto para los empleos que podrían encontrar en su país.

El problema de puestos vacantes en las instituciones sanitarias que no cuentan con el financiamiento autorizado de Hacienda ha sido reconocido este año por Parlamento sudafricano como una “paradoja de recursos humanos”: en el país hay más de 1.200 médicos cualificados desempleados mientras existen 2.147 vacantes sin financiación confirmada. Por esta situación, algunos egresados del programa cubano llevan años aplicando y viajando a entrevistas para puestos que finalmente no pueden financiarse.

Si los puestos no están financiados, ¿por qué los médicos son sometidos repetidamente a entrevistas para puestos que no pueden cubrirse?”

Dos médicos desempleados que se formaron en universidades cubanas fueron entrevistados por The Herald, bajo condición de anonimato.

El primero relató que su formación incluyó siete años de estudio, una pasantía de dos años y otro de servicio comunitario. “Hicimos sacrificios, pasamos años lejos de nuestras familias y soportamos un entrenamiento difícil porque creíamos en una visión más grande que nosotros”, dijo, refiriéndose a las promesas que les hacía el programa.

La realidad con la que se ha encontrado tras su formación ha sido otra: “Nos guían repetidamente a través de procesos de reclutamiento, nos llaman para entrevistas y nos piden que compitamos por puestos, solo para descubrir que algunos de estos supuestamente no están financiados”.

El médico exige que el departamento de salud publique información sobre puestos sí financiados, vacantes y necesidades de personal, y desarrolle un plan para emplear médicos cuando sea necesario. “Si existen restricciones financieras genuinas, el gobierno debe ser honesto con nosotros. Si los puestos no están financiados, ¿por qué los médicos son sometidos repetidamente a entrevistas para puestos que no pueden cubrirse?”.

"Estoy considerando volver a la escuela para obtener otro título en un campo diferente, porque la medicina me ha fallado sin siquiera darme una oportunidad de luchar”

El segundo entrevistado relata que ya la situación lo ha desanimado tanto que ha pensado en abandonar por completo la profesión médica: “Mientras hablo, estoy considerando volver a la escuela para obtener otro título en un campo diferente, porque, claramente, la medicina me ha fallado sin siquiera darme una oportunidad de luchar”.

Recordó además cómo el programa Nelson Mandela-Fidel Castro les había prometido que podía mejorar las circunstancias de su familia y servir a su comunidad. Sin embargo, se lamenta: "Diez años de entrenamiento, sólo para quedarse en casa”.

Según datos oficiales, bajo el programa Nelson Mandela-Fidel Castro se han capacitado más de 3.243 sudafricanos. En julio pasado, 19 estudiantes culminaron su proceso de formación en las universidades médicas cubanas y se dio a conocer que otros 18 jóvenes de la provincia sudafricana de Gauteng partirán hacia La Habana para formarse como parte del programa.

Una respuesta escrita del Ministerio de Salud de Sudáfrica, difundida por la diputada Haseena Ismail en 2022, reveló que la formación de estudiantes sudafricanos en Cuba le costaba al departamento de ese país 121.082 dólares por cada curso, sin contar los 18 meses de formación que los egresados completan posteriormente.

“Vengo de un hogar sumido en la pobreza. Sé lo que es, pero esto es grave, peor que mi propia situación en casa”

Un reportaje publicado la semana pasada por el medio sudafricano Daily Maverick, a partir de los testimonios de una estudiante, relata las malas condiciones de higiene y alimentación que viven en Cuba los becados del programa. “Vengo de un hogar sumido en la pobreza. Sé lo que es, pero esto es grave, peor que mi propia situación en casa”, confesó la joven y describió problemas con el déficit de agua, la falta de saneamiento y la crisis alimentaria en el centro que la acogía en Cuba.

La diputada y portavoz de la Alianza Democrática, Haseena Ismail, dijo al mismo medio que “el programa cubano de formación médica plantea serias dudas sobre el coste, la relación calidad-precio y los resultados”. Por su parte, el portavoz del Departamento de Salud sudafricano Foster Mohale reconoció que “no se ha realizado ninguna visita de supervisión desde 2022”, debido a “las crecientes presiones financieras y a las estrictas medidas de austeridad”, refiriéndose a los recortes y restricciones del gasto público.

El acuerdo bilateral para la puesta en marcha del Programa de Colaboración Nelson Mandela-Fidel Castro fue firmado en 1996. "El programa fue establecido para abordar la concentración excesiva de personal de salud en las zonas urbanas y en el sector privado excluyente, así como para aumentar el número de profesionales de la Salud calificados", dijo en 2021 la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor, durante un debate parlamentario sobre Cuba.