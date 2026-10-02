Falta de agua y comida en mal estado: una estudiante sudafricana cuenta las penurias sufridas en Cuba

En el lugar era imposible bañarse, “no podíamos ducharnos porque no había agua", denunció una estudiante de medicina de Sudáfrica.

Su testimonio, publicado por la prensa de Sudáfrica, pone en evidencia las precariedades del programa de intercambio Nelson Mandela-Fidel Castro

La Habana/Estudiar medicina en Cuba se ha convertido en un reto de supervivencia para los estudiantes sudafricanos adscritos al programa Nelson Mandela-Fidel Castro. Durante los seis años que pasan en la Isla deben compartir habitaciones pequeñas y con saneamiento deficiente, enfrentar la escasez de agua y, ante la falta de dinero, consumir alimentos que ofrecen en los centros de estudio de tan mala calidad que provocan enfermedades. Es lo que dibuja el relato de una de las alumnas en un reportaje publicado por el Daily Maverick.

"Es horrible", resumió la chica, que pidió el anonimato. Las serias limitaciones que asevera haber sufrido la llevaron a estar “deprimida” e, incluso, a intentar desertar. Los problemas empezaron desde que llegó a Cuba, en 2024. “Vengo de un hogar sumido en la pobreza. Sé lo que es, pero esto es grave, peor que mi propia situación en casa”.

Después de bajar del avión en La Habana, la joven fue llevada a la escuela donde terminó ese encantó por estudiar medicina en otro país. “Nos metieron en la zona de cuarentena y, bueno, fue malo”. En el lugar era imposible bañarse, “no podíamos ducharnos porque no había agua, y cuando llegaba, lo hacía a intervalos, y solo había un balde”. Además, “no había comida”.

Finalizada la cuarentena, la situación no mejoró. Trece personas comparten el baño. “No se puede tirar de la cadena. Hay que ir a buscar agua con un balde”, cuenta.

La carne que sirven en la cafetería le provocó sarpullido y problemas estomacales, denuncia una estaduiante sudafricana de medicina en Cuba. / Daily Maverick

Sobre la comida, comenta que "es como si el agua fuera la sopa para el arroz". La carne que sirven en la cafetería le provocó sarpullido y problemas estomacales, por lo que optó por comprar fuera y solo adquirió pan.

De acuerdo con la estudiante, el agregado de salud en la Isla sabe de las carencias que enfrentan los estudiantes, pero su única respuesta ha sido: “No tengo dinero, no puedo hacer nada”.

Sudáfrica se ha desentendido de sus becados. El portavoz del Departamento de Salud Foster Mohale reconoció al mismo diario que “no se ha realizado ninguna visita de supervisión desde 2022”. El funcionario argumenta “las crecientes presiones financieras y a las estrictas medidas de austeridad”. Aunque afirmó que se apoya a los estudiantes con paquetes de alimentos, becas dobles ocasionales y un agregado de salud que "interactúa continuamente" con los estudiantes

Mohale dijo que actualmente se encuentra en estudio un incremento al estipendio que reciben los estudiantes. “Se están llevando a cabo consultas con los órganos decisorios pertinentes”.

La diputada y portavoz de la Alianza Democrática, Haseena Ismail, dijo al mismo medio que “el programa cubano de formación médica plantea serias dudas sobre el coste, la relación calidad-precio y los resultados”.

Mientras que Noluvuyo Tafeni, del partido Luchadores por la Libertad Económica, aseguró que “el programa estaba fracasando”, señalando que “en 2025 había 303 graduados del programa que seguían desempleados a pesar de que el Estado había invertido aproximadamente 36 millones de dólares (606 millones de rands) en su formación” anual.

Un grupo de 18 jóvenes de la provincia Gauteng partirán en breve hacia La Habana para formarse como médicos. / Ministerio de Relaciones Exteriores

En julio pasado 19 estudiantes culminaron su proceso de formación en las universidades médicas cubanas. Datos oficiales revelan que bajo el programa Nelson Mandela-Fidel Castro lo han hecho 3.243 sudafricanos.

Una consulta pública del Departamento de Asuntos de Médicos reveló en 2019 que por la formación anual de un médico en la Isla se desembolsaron en promedio hasta 22.522 dólares.

En el documento se detalla que en primer año conocido como preparatorio, el costo anual es de 14.872 dólares, de ellos 6.000 dólares van al apartado denominado matrícula, 6.022 dólares a alimentos y accesorios, 2.400 dólares por estipendio y 450 dólares de seguro médico. En el primero y segundo año de medicina, se desembolsan 21.422 dólares y en el último año de estancia 22.522 al año por estudiante.

Un día después de que se han exhibido las limitaciones que pasan los estudiantes de Sudáfrica en Cuba, se da a conocer que otros 18 jóvenes de la provincia Gauteng partirán en breve hacia La Habana para formarse como médicos en universidades cubanas.