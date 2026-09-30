"Me operaron con tecnologías de hace 30 años y me salvaron la vida", cuenta Di Battista

Madrid/Alessandro Di Battista, ex diputado italiano del Movimiento 5 Estrellas, habló por primera vez de la atención médica recibida en Cuba en una entrevista en la que reveló que el incidente de salud sufrido en la Isla fue un edema causado por un tumor que no había sido diagnosticado previamente.

"Inmediatamente dieron con el tratamiento correcto, lo que redujo la hinchazón y permitió operarme. Extirparon casi todo el tumor y ahora continuaré con el tratamiento, esperando que funcione", dijo –desde su casa– al programa DiMartedì en el canal italiano La7.

El ex político había viajado a Cuba en agosto para realizar una serie de reportajes para Il Fatto Quotidiano y su plataforma audiovisual TvLoft. Estando en Santa Clara, el 28 de agosto, sufrió fuertes dolores de cabeza y perdió el conocimiento durante varias horas. Aunque inicialmente fue atendido en la ciudad villaclareña, poco después fue trasladado en ambulancia al Hermanos Ameijeiras, donde fue sometido a una neurocirugía. Di Battista negó ayer las informaciones difundidas en la prensa italiana que llegaron a decir que estuvo en coma.

En la entrevista, el ex diputado volvió a destacar el papel de los médicos cubanos, aunque reveló las muy precarias condiciones en que trabajan y mantienen hospitalizados a los pacientes, incluso a pesar de que en su caso era un seguro internacional quien pagó los gastos.

En la entrevista, el ex diputado volvió a destacar el papel de los médicos cubanos, aunque reveló las muy precarias condiciones en que trabajan y mantienen hospitalizados a los pacientes

“Yo fui operado en un hospital sin agua”, dijo. “Me operaron con tecnologías que aquí se utilizaban hace 30 años y, sin embargo, este neurocirujano me salvó la vida”. Di Battista indicó el nombre del médico cubano que realizó la intervención, Marlon Ortiz, y aseguró que fue en Roma donde entendió mejor la proeza, ya que los especialistas del Hospital Gemelli, donde ha continuado su tratamiento, le dijeron que la operación realizada en Cuba era “de gran complejidad”.

Di Battista ha mantenido contacto con Ortiz, que le cuenta los problemas para esterilizar el instrumental médico, la falta de electricidad o la escasez de agua, algo que él mismo comprobó con sus ojos. Según relató a la televisión, algunos ciudadanos le llevaban cubos de agua hasta el piso 19 donde estaba ingresado para que pudiera lavarse o utilizar el baño.

“Esta es la realidad”, remarcó. “Desde hace meses, Trump no deja entrar en Cuba ni una gota de petróleo (...). Es un asedio medieval en medio del silencio generalizado. Trump quiere su cabeza, pero no creo que los cubanos se la vayan a dar", dijo.

El traslado de Di Battista a Italia tenía que haberse realizado el día 4 de septiembre. Dos especialistas –, un neurocirujano y un reanimador– del Gemelli viajaron a La Habana para abordar y evaluar, junto al equipo cubanos, si el paciente estaba en condiciones de realizar un viaje tan largo largo viaje de regreso. El Gobierno italiano había ofrecido además un vuelo sanitario de Estado, pero Di Battista anunció posteriormente –y confirmó este martes en la entrevista– que utilizaría una aeroambulancia cubierta por el seguro privado que había contratado antes de viajar.

El viaje se frustró cuando su estado volvió a empeorar y no fue hasta el 12 de septiembre que los médicos del Ameijeiras decidieron que ya estaba en condiciones de abordar el vuelo, que tenía prevista una escala en Nassau, Bahamas. Desde entonces, ha estado hospitalizado hasta el 18 de septiembre, cuando recibió el alta.

“Formo parte del numeroso club de los que dicen: '¿por qué a mí?'. No me gusta la retórica del guerrero. Tengo que recibir los tratamientos y tener una actitud positiva. Los que no tienen que rendirse son los médicos”, admitió sobre cómo afronta el tratamiento.

“Ahora la prioridad es curarme, y, tal vez en el futuro, nos encontraremos preparados. Ahora tendré que empezar las terapias, tendré que pensar en otra cosa”

En cuanto a su posible regreso a la política, el ex diputado alejó la opción. “Con la Asociación Schierarsi (fundada por Di Battista con fines sociales, culturales y políticos, pero no institucionales aún) habíamos dado todos los pasos para, llegado este momento tener la oportunidad de decidir, pero la vida es imprevisible”, explicó. “Ahora la prioridad es curarme, y, tal vez en el futuro, nos encontraremos preparados. Ahora tendré que empezar las terapias, tendré que pensar en otra cosa”.

La prensa italiana, que ha difundido el contenido de la entrevista, ha aprovechado para explicar el proceso médico de Di Battista, del que se concluye que fue tratado en Cuba con dexametasona, un corticoide que ayuda a reducir la inflamación y aliviar los síntomas de presión intracraneal que el edema le produjo, previo a la operación.

Los medios añaden que cuando el ex diputado dice que en la Isla le quitaron “casi todo” el tumor se refiere a un procedimiento habitual, ya que la cirugía intenta extirpaciones parciales en el cerebro para preservar áreas que no estén dañadas y pueden cumplir funciones importantes. Es un caso distinto a otros tumores en los que se suelen retirar tejidos sanos en los márgenes por prevención, algo que aquí podría causar daños irreversibles.