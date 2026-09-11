Di Battista abandona Cuba en una aeroambulancia tras dos semanas hospitalizado

Di Battista anunció que utilizaría una aeroambulancia cubierta por el seguro privado que había contratado antes de viajar.

El ex diputado italiano fue operado de urgencia en el Hermanos Ameijeiras después de que un primer intento de trasladarlo a Roma tuviera que ser cancelado

La Habana/El ex diputado italiano Alessandro Di Battista abandonó Cuba este viernes a bordo de una aeroambulancia, casi dos semanas después de sufrir un grave episodio de salud que terminó con una operación de urgencia en el Hospital Hermanos Ameijeiras de La Habana. Su llegada a Roma está prevista para este sábado, después de un viaje por etapas diseñado para reducir los riesgos derivados de su delicado estado.

El ex dirigente del Movimiento 5 Estrellas, de 48 años, salió de la Isla después de recibir el visto bueno de los médicos que lo atendieron durante los últimos días. La asociación Schierarsi, fundada por Di Battista y de la que es vicepresidente, confirmó la partida. Su presidente, Luca Di Giuseppe, publicó en Instagram una fotografía de la aeroambulancia y agradeció nuevamente al personal sanitario cubano.

Los registros de seguimiento aéreo consultados por 14ymedio apuntan a que el aparato utilizado en el traslado es un Bombardier Challenger 605 de Luxembourg Air Rescue, matrícula LX-AMB, empleado específicamente como avión sanitario de largo alcance. La compañía incorporó ese modelo a su flota para realizar repatriaciones médicas y vuelos intercontinentales, con una autonomía que puede alcanzar los 7.400 kilómetros.

La duración total prevista ronda las 12 horas y la llegada a Italia está prevista para este sábado

El avión tenía programada este viernes una primera etapa entre La Habana y Nassau, en Bahamas, una escala que coincide con el itinerario previsto para el primer intento de repatriación de Di Battista, abortado la semana pasada. Aunque los registros de vuelo no identifican a los pasajeros, la naturaleza sanitaria del aparato, los horarios y la ruta coinciden con las informaciones divulgadas en Italia sobre el regreso del llamado “Che italiano”.

Está prevista otra escala en Gander, un aeropuerto canadiense que tiene una curiosa historia relacionada con la Isla. Esta ciudad de Terranova fue una parada habitual de los vuelos de Cubana de Aviación y otras aerolíneas del bloque socialista entre La Habana y Europa del Este. La terminal llegó a adquirir fama entre quienes querían abandonar sus países, y numerosos cubanos aprovecharon las escalas técnicas para solicitar asilo en Canadá. El propio aeropuerto recuerda que esta práctica se volvió tan frecuente que las autoridades acabaron endureciendo los controles migratorios.

Según la prensa italiana, el viaje se realiza en varias etapas y a una altitud adaptada a las condiciones médicas del paciente para limitar los cambios de presión. La duración total prevista ronda las 12 horas y la llegada a Italia está prevista para este sábado.

El primer traslado estaba previsto para el pasado 4 de septiembre, pero el plan se frustró a última hora

Di Battista llegó a Cuba para preparar una serie de reportajes para Il Fatto Quotidiano y su plataforma audiovisual TvLoft. El pasado 28 de agosto sufrió fuertes dolores de cabeza cuando se encontraba en Santa Clara y perdió el conocimiento durante varias horas. Fue atendido inicialmente en esa ciudad y trasladado después en ambulancia al Hermanos Ameijeiras, donde quedó ingresado.

El caso movilizó también a las autoridades italianas. Dos especialistas del Policlínico Gemelli de Roma, un neurocirujano y un reanimador, viajaron a La Habana para colaborar con los médicos cubanos y evaluar si el paciente estaba en condiciones de realizar el largo viaje de regreso. El Gobierno italiano había ofrecido además un vuelo sanitario de Estado, pero Di Battista anunció posteriormente que utilizaría una aeroambulancia cubierta por el seguro privado que había contratado antes de viajar.

El primer traslado estaba previsto para el pasado 4 de septiembre, pero el plan se frustró a última hora. Cuando todo estaba preparado para llevarlo a Italia, su estado volvió a empeorar y los médicos del Ameijeiras decidieron intervenirlo de urgencia. Según Corriere della Sera, la aeroambulancia destinada a recogerlo había llegado ya a Bahamas y en Roma el personal del Gemelli lo esperaba para continuar el tratamiento.

Di Battista, conocido durante años en Italia como el “Che italiano” por su discurso político y sus simpatías hacia varios gobiernos de izquierda latinoamericanos, permanecerá bajo observación médica a su llegada

Tras la operación, Di Battista permaneció varios días en terapia intensiva. Schierarsi informó esta semana de que afrontaba favorablemente la fase posterior a la intervención y aseguró que estaba deseando “retomar sus batallas”. La asociación elogió además el trabajo de los médicos cubanos y calificó de excelente la atención recibida en el hospital habanero.

La naturaleza exacta del problema médico continúa sin hacerse pública. La prensa italiana ha hablado de un ictus, pero ni la familia ni los médicos han difundido un diagnóstico oficial. El regreso de este viernes pone fin, al menos, a la incertidumbre sobre su salida de Cuba.

Di Battista, conocido durante años en Italia como el “Che italiano” por su discurso político y sus simpatías hacia varios gobiernos de izquierda latinoamericanos, permanecerá bajo observación médica a su llegada. El destino previsto es Roma, donde continuará su recuperación después de una estancia en Cuba que comenzó como un viaje periodístico y terminó convirtiéndose en una compleja evacuación sanitaria.