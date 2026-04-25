Los medios oficialistas destacan las limosnas de la “solidaridad con Cuba” procedentes de Rusia, China y otros países

Michele Curto, organizador del convoy Primero de Mayo, durante el acto de bienvenida en La Habana.

Un segundo convoy integrado por activistas de Italia, Suiza, México y EE UU, es recibido en La Habana con un acto de bienvenida

La Habana/La prensa estatal cubana continúa celebrando con entusiasmo la llegada de los escasos donativos internacionales como gestos de “solidaridad” frente a la crisis que atraviesa la Isla. Las limosnas del llamado “apoyo internacional” se celebran como si pudieran suplir un déficit que el modelo arrastra desde hace más de medio siglo: la incapacidad de generar una autonomía económica real.

El pasado 22 de abril, Cuba recibió un segundo convoy europeo de “ayuda solidaria”, 28 días después del convoy Nuestra América, el cual fue recibido con tanta propaganda alrededor que lleva a preguntarse si se destinaron más recursos a su promoción que a la ayuda efectiva para la población cubana.

Este segundo convoy, denominado Primero de Mayo y organizado por la Agencia de Intercambio Cultural y Económico con Cuba, que lidera el activista y empresario italiano Michele Curto –también presidente de la empresa mixta BioCubaCafé S.A.–, fue recibido con un acto de bienvenida en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) en La Habana.

“A los cubanos les das un grano de arena y ellos te devuelven la playa”, dijo en el acto el propio Michele Curto cuando se le entregó, en agradecimiento, el sello conmemorativo del 65 Aniversario del Icap.

Las limosnas del llamado “apoyo internacional” se celebran como si pudieran suplir un déficit que el modelo arrastra desde hace más de medio siglo

Fernando Gónzalez Llort, presidente del Icap, reconoció sobre el donativo que “la carga simbólica es la de mayor significación”. En la misma ceremonia, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, dijo con respecto al convoy del pasado mes: “Aunque no cubre todas las necesidades de la salud cubana, es un alivio inmenso”.

Según la agencia EFE, el nuevo convoy –integrado por activistas de Italia, Suiza, México y EE UU– trajo a Cuba “donaciones de alimentos, insumos médicos, y materiales educativos”. En la noticia publicada en Granma no se dan detalles sobre el contenido concreto de la ayuda, más que la frase “50 cajas de insumos para el sistema de Salud Pública, entre otros”.

Este sábado Cubadebate también informó que Rusia entregó al Gobierno cubano un cargamento humanitario preparado por el Gobierno de San Petersburgo “consistente en un lote de medicamentos destinados a hospitales y clínicas de la Isla”.

Acto oficial de entrega de insumos médicos donados por el Gobierno de San Petersburgo en la Embajada de Rusia en Cuba. / Cubadebate

El artículo omite precisar qué tipos de medicamentos fueron incluidos, su cantidad o cómo se distribuirán en el deteriorado sistema sanitario cubano, pero se muestran imágenes de las pocas cajas de cartón que contienen el donativo. El énfasis de la nota recae en el gesto político y simbólico de la modesta ayuda otorgada por San Petersburgo.

La ceremonia de entrega se celebró en la Embajada de Rusia en Cuba. El embajador Víctor Koronelli, al hacer el donativo de manera personal al ministro de Salud Pública cubano José Ángel Portal Miranda, subrayó que “no es simplemente un acto de ayuda humanitaria, sino una clara demostración de los profundos e históricos lazos de amistad que unen a nuestros pueblos”.

Koronelli insistió también en que la crisis sanitaria actual en Cuba es “consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE UU” y reiteró la oposición de Rusia “a cualquier forma” de presión externa a Cuba.

Ayer viernes los medios también celebraron la entrega por parte de China de un donativo destinado al deporte cubano “como parte de los estrechos lazos de amistad entre la República Popular de China y la República de Cuba”. Para recibir la donación se realizó otro acto oficial en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento (Esfaar).

La acumulación de estos “gestos solidarios” normaliza la dependencia de donaciones externas que ni siquiera alivian realmente los sectores esenciales de la Isla

“Es un gesto que va más allá de los implementos y artículos deportivos que recibimos hoy: es una manifestación de solidaridad y confianza entre dos pueblos hermanos", expresó en la ceremonia la directora de relaciones internacionales del Instituto Nacional de Deportes (Inder), Gisleydi Sosa.

De nuevo, los detalles concretos del envío quedan en segundo plano frente a la narrativa de cooperación internacional: “Cuba no está sola”.

El régimen cubano es un receptor constante de auxilio internacional, donde cada cargamento es aplaudido públicamente como un alivio significativo y, a la postre, la población continúa sufriendo las mismas carencias.

Décadas atrás los medios oficiales celebraban con triunfalismo el “sobrecumplimiento” de los pobres planes de producción nacional, pero ahora lo que se celebra es el recibo de limosnas. La acumulación de estos “gestos solidarios” normaliza la dependencia de donaciones externas que ni siquiera alivian realmente los sectores esenciales de la Isla.

Si antes la propaganda celebraba metas productivas, hoy celebra la llegada de ayuda externa

Tras más de medio siglo de centralización, la economía cubana ha funcionado únicamente sostenida por subsidios externos, incapaz de financiar sus importaciones con sus propias exportaciones. De esta manera, dependía desde sus inicios de la masiva subvención soviética –que entre 1960 y 1990 alcanzó decenas de miles de millones de dólares–, y en el siglo XXI se sostuvo gracias al petróleo venezolano.

El colapso de cada uno de estos “patrocinadores” –la URSS en 1991; Venezuela desde el pasado 3 de enero– ha llevado a crisis profundas que termina pagando la población cubana, obligada a la “resistencia” y a la “resiliencia” por orden vertical del Estado, y evidencian que el problema no es “coyuntural” sino estructural.

Los actuales donativos de Rusia, China o sectores de la izquierda internacional no representan una solución. Son parches de alcance limitado que no corrigen la disfunción estructural de la economía cubana ni la ausencia de una verdadera autonomía productiva. Si antes la propaganda celebraba metas productivas, hoy celebra la llegada de ayuda externa.