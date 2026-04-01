Europa destina 2 millones de euros más de ayuda humanitaria a Cuba por la crisis energética

Esta financiación se suma a los 4 millones de euros aprobados a principios de este año

Los recursos se dirigirán al apoyo logístico para los socios humanitarios que distribuyen ayuda urgente en el país, señala

Bruselas/La Comisión Europea anunció este miércoles que enviará 2 millones de euros más de ayuda humanitaria a Cuba, ante los problemas de escasez de recursos y el deterioro de la crisis energética, que deja sin corriente a más del 60% de la Isla.

Esta financiación se suma a los 4 millones de euros aprobados a principios de este año como asignación regional para el Caribe, que también se destinaron principalmente a atender las crecientes necesidades de Cuba.

En un comunicado publicado este miércoles, el Ejecutivo comunitario dijo que esta nueva ayuda de 2 millones se dirigirá a proporcionar apoyo logístico a los socios humanitarios que distribuyen ayuda urgente en el país, a la vista de las dificultades para movilizar alimentos y agua potable en la Isla.

“En un país que se enfrenta a una crisis energética y a una creciente escasez, este apoyo contribuirá a que la ayuda vital siga llegando a hasta 2 millones de personas necesitadas”, señaló la Comisaria para la Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

“Este apoyo contribuirá a que la ayuda vital siga llegando a hasta 2 millones de personas necesitadas”

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno estadounidense desde enero. Según datos de la Unión Eléctrica (UNE), actualmente la Isla alcanza cortes de suministro que dejan sin corriente a la vez a un 62% del país.

La ayuda se enmarca en una serie de apoyos que han llegado desde Gobiernos, como Brasil y México, que han enviado 20.000 toneladas de arroz, otros alimentos y medicamentos. Lo mismo con España, que anunció el envío también de alimentos e insumos médicos a 5.000 personas en Cuba, y una veintena de placas fotovoltaicas.

Asimismo, también ha llegado al país ayuda desde iniciativas sociales, como la que la flotilla Nuestra América llevó a La Habana 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas.