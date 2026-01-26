Hasta el mercado negro se ha quedado sin gasolina en La Habana

La Habana/Cuando la gasolina faltaba en La Habana, había siempre quienes sabían dónde encontrarla. El robo de combustible es un buen negocio en Cuba y el mercado nunca había fallado. Hasta ahora. “La gente que vende por la izquierda, que en general casi siempre tienen, pues tampoco tienen”, cuenta Pedro, un avispado habanero que sabe por dónde moverse, pero ahora afirma con rotundidad: “La gasolina ha desaparecido”.

Los servicentros estaban este fin de semana nuevamente vacíos, no solo de gasolina, también de aspirantes a comprarla, salvo los más recalcitrantes, que se resistían a abandonar la fila por si llegaba algo. “Estar aquí es por gusto”, cuenta un transportista privado en la cola.

En uno de los Cupet reservados a los vehículos estatales, que reciben combustible por asignación, tampoco estaban despachando y los conductores esperaban que llegase una pipa. Al preguntar a uno de ellos si había forma de 'resolver' algo, la respuesta fue que no era posible porque lo que estaban dando no les alcanzaba ni para dos semanas. "Si te vendo algo me quedo varado".

La única que este domingo tenía clientes esperando era la de Línea y E, en El Vedado, que vende el combustible en dólares. / 14ymedio

Caminar por las gasolineras de la capital es desolador. La única que este domingo tenía clientes esperando era la de Línea y E, en El Vedado, que vende el combustible en dólares. La mayoría eran carros modernos y se notaba que los dueños eran gente acomodada. Desde el pasado año, cuando se dolarizaron algunos servicentros para poder obtener divisas ante la caída del turismo estos eran los únicos en los que el abastecimiento estaba garantizado. Ahora tampoco es siempre suficiente, y los precios tampoco ayudan. El litro de regular cuesta 1,10 dólares y el de especial 1,30, pagando con las tarjetas de prepago o la Clásica.

“La situación está demasiado complicada”, insiste Pedro. “Una amistad de Matanzas que tiene un carro me ha dicho que allá igualmente el único lugar donde venden es en los servicentros, en dólares, y para de contar, pues en la calle tampoco hay nada. Dice que llegó a los 600, pero se perdió, y no hay dónde encontrarla”, lamenta.

De pronto, aparece un hombre en moto. Cuenta que pudo comprar combustible por la izquierda, porque no encontraba en ningún servicentro, pero antes de eso tuvo que hacer otro periplo por el mercado informal: comprar dólares para pagar la gasolina.

El petróleo no llega y los caminos se estrechan. Este viernes todo volvió a temblar cuando la agencia Reuters afirmó que el Gobierno de México está evaluando si mantiene, reduce o suspende el suministro de crudo a la Isla, en medio del temor a represalias directas de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. A ello se sumaron las declaraciones a Político de fuentes conocedoras de un supuesto plan de la Casa Blanca para recurrir a la Ley Helms-Burton con el fin de "imponer un bloqueo total de las importaciones de petróleo realizadas por Cuba". "La energía es la clave para matar al régimen y esto ocurrirá en 2026, con una probabilidad del 100%", dijo una de las fuentes.

La gasolina está en vía de desaparición en Cuba, incluso en el mercado negro / 14ymedio

La reacción en La Habana no se hizo esperar. No solo habló el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, que denunció el viernes un “asalto brutal contra una nación pacífica que no representa amenaza alguna para Estados Unidos” y dijo que esas medidas son la prueba irrefutable de que las carencias económicas que enfrenta el pueblo cubano están principalmente provocadas y diseñadas desde Washington.

También ha entrado en el asunto Carlos de Céspedes, embajador de Cuba en Colombia, que este sábado en una entrevista a la televisión catarí Al Jazeera acusó a EE UU de “piratería internacional” y dijo que está imponiendo un “asedio marino” a la Isla. “Cuba se enfrenta a amenazas estadounidenses más poderosas que en los 67 años transcurridos desde la Revolución”, sostuvo.

Las autoridades, por su parte, han continuado sin dar datos públicos de la falta de combustible, ni siquiera del que se utiliza para la generación distribuida, de cuyo déficit en concreto no se habla. Este domingo, la Isla vivió otra jornada de apagones: con una previsión de demanda máxima de 3.130 megavatios (MW), la disponibilidad era solo de 1.325, lo que auguraba un faltante de 1.805 MW, equivalente al 60% del consumo nacional. Aunque no se sabe qué parte se debe a la falta de combustible, sí se especificó que solo 450 MW correspondían al déficit de las termoeléctricas.

Si en La Habana ya se superan las 15 horas de apagón seguidas, lo que ocurre en otras provincias es de auténtico vértigo: 29 horas en Pinar del Río, 40 en Matanzas y 48 en Cienfuegos que ya no sorprenden a nadie. “No den más desgracia de la que tenemos en ese parte que no es verdadero –pedía un usuario a la Unión Eléctrica–. Busquen soluciones para un pueblo que se asfixia, que agoniza. No pidan resistencia porque ya no la hay. Sean capaces de sacar su país adelante y no justifiquen más las barbaridades que hacen con el bloqueo, porque su confort de vida no les falta”.