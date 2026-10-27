Meteorólogos cubanos pronostican una temporada de invierno inusual en la Isla

Los especialistas prevén la llegada de más frentes fríos, con temperaturas mínimas notablemente bajas y lluvias significativas

La Habana/Cuba podría estar a las puertas de una temporada de inverno inusual, en la que los meteorólogos prevén la llegada de más frentes fríos con temperaturas mínimas notablemente bajas y lluvias significativas, sobre todo entre febrero y abril de 2027, informaron este lunes medios estatales.

Durante un foro sobre perspectivas climáticas efectuado ayer, especialistas del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, y de los centros de Pronósticos provinciales y Meteorológicos, indicaron que la presencia de un evento El Niño/Oscilación del Sur (Enos) "muy fuerte" en el océano Pacífico ecuatorial incidirá en las condiciones del tiempo "anómalas e inestables" en Cuba, en el semestre noviembre 2026-abril 2027.

El evento Enos debe alcanzar su "máxima intensidad" entre noviembre y enero, lo cual tendrá implicaciones directas en el comportamiento del próximo invierno en la Isla, según explicó la jefa del Centro del Clima, Idalmis González, citada por el periódico Granma.

El evento Enos debe alcanzar su "máxima intensidad" entre noviembre y enero, lo cual tendrá implicaciones directas en el comportamiento del próximo invierno

Respecto a las temperaturas, los meteorólogos llaman la atención sobre el probable registro de valores de "máxima y de mínima inferiores" a la media histórica en el bimestre febrero-marzo en occidente, centro y oriente del país, acostumbrado a inviernos generalmente cálidos.

Sus pronósticos apuntan a que podrán registrarse la llegada de masas de aire frío con temperaturas mínimas muy frías desde el próximo diciembre, mientras durante febrero y marzo ven posible la formación de bajas extratropicales en el Golfo de México, que provoquen lluvias, vientos fuertes y posibles inundaciones costeras.

Específicamente para el trimestre de noviembre-enero sus proyecciones advierten que habrá precipitaciones superiores al promedio histórico en la región occidental, que serían cercanas a la media en el centro e inferiores en la zona este.