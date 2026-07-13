"Tengo miedo, pero digo lo que pienso"

El activista fue detenido tras participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y acusado de desórdenes públicos.

El actor y opositor Edel Carrero cuenta a '14ymedio' detalles sobre su interrogatorio por la Seguridad del Estado

Madrid/Edel Carrero, actor y manifestante de las masivas protestas del 11 de julio de 2021 –quien desde entonces ha denunciado recurrentes amenazas por sus publicaciones en las redes sociales–, fue interrogado este lunes en Villa Marista, sede principal de la Seguridad del Estado en La Habana.

En un video enviado a 14ymedio, Carrero relata cómo transcurrió la “entrevista”, para la que había sido citado el pasado viernes por un mayor del Ministerio del Interior, en vísperas del quinto aniversario del 11J. Tras recibir la citación, el activista publicó un video en el que responsabilizó al régimen de cualquier cosa que pudiera sucederle.

En este nuevo video, Carrero explica que hizo esa grabación para sentirse protegido, porque “todos los cubanos saben lo que representa Villa Marista y no es nada agradable que te citen ahí”. La sede de la Seguridad del Estado en Cuba es conocida por mantener en detención preventiva a opositores políticos y ha sido denunciada internacionalmente por tortura psicológica, aislamiento prolongado e interrogatorios coercitivos.

El activista relata que durante la entrevista los agentes le preguntaron “qué hacía, si estaba trabajando, y cuál era [su] posición política”, a lo que, según su testimonio, respondió con transparencia: “Yo no quiero socialismo, yo quiero libres elecciones, yo quiero democracia, y quiero libertad y pluripartidismo”.

“Yo no quiero socialismo, yo quiero libres elecciones, yo quiero democracia, y quiero libertad y pluripartidismo”

También le preguntaron por sus publicaciones en redes sociales y por haber difundido la citación a ese interrogatorio, a lo que respondió que lo hizo para sentirse protegido “porque yo no siento que tenga ningún tipo de protección, aquí, en Cuba, de nada”.

Los agentes quisieron saber si Carrero conocía a Spiderman, el deportista Javier Ernesto Martín Gutiérrez, encarcelado actualmente en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este por protestar durante ocho días desde el balcón de su casa. Carrero respondió que sí, que Javier es su amigo. Los dos comparten la misma afición por los artes marciales.

Según Carrero, los agentes le advirtieron que no se “buscara problemas” y que se mantuviera “tranquilo”. “No sé por qué me hicieron perder tanto tiempo”, asegura el activista, “si ellos saben mi forma de pensar: que yo no estoy con este sistema”.

Carrero aclara que el agente que lo entrevistó no “le trató mal”, ni le “habló en mala forma”, ni le amenazó. Agradece a quienes se preocuparon por él tras la difusión del video del pasado viernes y pide disculpas por la inquietud que pudo causar.

"Decir que no tengo miedo sería decir una tontería, pero el valor es cuando tú aunque tengas miedo dices lo que sientes y lo que piensas”

“Yo les voy a ser sincero, yo tengo miedo, decir que no tengo miedo sería decir una tontería, pero el valor es cuando tú aunque tengas miedo dices lo que sientes y lo que piensas”, afirmó.

El actor concluye con un mensaje de apoyo a los presos políticos y expresa su deseo de que Cuba cambie, “porque la verdad es que estamos jodidos”.

Carrero fue detenido violentamente tras participar en las manifestaciones del 11J y acusado inicialmente de desórdenes públicos. También recibió amenazas de ser procesado por sedición y, meses después, fue expulsado de su puesto como informático en el Centro de Teatro de La Habana. Desde entonces ha denunciado interrogatorios, vigilancia y amenazas por sus publicaciones en las redes sociales.