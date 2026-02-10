Más de 22.000 cubanos huyeron de la Isla para instalarse en Uruguay en 2025

Madrid/Nunca antes como el año pasado habían entrado tantos cubanos en Uruguay, más de 22.000, y tampoco nunca tantos habían obtenido la cédula del país sudamericano, 13.852. Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), difundidos por medios locales, esta última cifra coloca a los nacionales de la Isla como los que más documentos de identidad recibieron, aparte de los propios uruguayos, quintuplicando a argentinos (2.635), brasileños (2.564) o venezolanos (2.042).

El número de ingresos evidencia un salto considerable respecto al año anterior. En 2024, fueron 13.118 los cubanos que entraron en Uruguay, de acuerdo con el DNM. Ese año, 2.092 nacionales de la Isla obtuvieron la residencia uruguaya.

La organización Uruvene, que se ocupa de los migrantes que llegan por primera vez a esa nación, declaró que atendieron en 2025 a 942 cubanos, muy por delante de los venezolanos, 300. “Hemos notado que llegan de a cinco por familia, grupo familiar completo”, dijo Yanitze Gutiérrez, miembro de esa organización, en declaraciones a Telemundo de Uruguay. “La situación en Cuba se ha vuelto insoportable”, añadió. “No es solo pasar más de 14 horas sin luz, sin tener acceso a la comida, también el dinero que ya no alcanza, ya no es suficiente con lo que los familiares les envían”.

La ruta migratoria que lleva a los cubanos rumbo a Sudamérica se ha consolidado en los últimos años

La ruta migratoria que lleva a los cubanos rumbo a Sudamérica se ha consolidado en los últimos dos años, ante las crecientes dificultades para emigrar a Estados Unidos o países transatlánticos como España. En un principio, ese viaje al sur no tiene los peligros que supone la vía marítima en el estrecho de Florida, o la delincuencia organizada en países como México o Guatemala, o la durísima selva del Darién, aunque tampoco está exento de peligro.

Según publicó hace unos días Globo, desde el pasado noviembre unos 200 cubanos han sido víctimas de una organización que se dedicaba a la trata de personas en la frontera de Brasil con Guyana y que ha sido desmantelada por la Policía. El número, advertían las fuentes del medio local, se estimaba mayor, pues la banda llevaba operando al menos un año.

Ese total corresponde a los cubanos que permanecieron durante tres meses en un hostal clandestino que contaba con más de 30 camas. Inicialmente, los implicados usaban sus propias casas para alojar a los migrantes. Con el aumento del flujo, indicaron los investigadores, se instaló una estructura más grande.

Las indagaciones apuntan a que las víctimas eran reclutadas en Cuba y entraron a Brasil por el estado de Roraima, pasando por Lethem (Guyana) y rumbo a Boa Vista.

Los nacionales de la Isla, tal y como ha publicado 14ymedio, o bien se quedan en Brasil o bien prosiguen la ruta más al sur, a Uruguay y, en menor medida, a Chile.