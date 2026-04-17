Un 88% de los cubanos llegados a EE UU después del 2000 a favor de una operación militar contra el régimen

Un 78% se opone a acuerdos que permitan que siga el actual sistema político a cambio de reformas económicas.

La encuesta del 'Miami Herald' señala también que los exiliados se oponen a las deportaciones de los migrantes que cumplen la ley

Madrid/El apoyo a una intervención militar de Washington en la Isla es hoy aún mayor entre los cubanos que llegaron a EE UU después del año 2000 (88%) que entre los que se exiliaron entre los años 60 y 70 (80%). Es uno de los datos que revela una encuesta realizada por el Miami Herald en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, en Florida, cuyos resultados publicó este jueves. Esa cifra, en concreto, sugiere que el endurecimiento de las posturas no está ligado únicamente a la memoria del exilio inicial, sino también a experiencias más recientes en Cuba.

Un 79% de los encuestados –800 personas, tanto cubanos como estadounidenses con doble nacionalidad o ascendencia en la Isla– se muestra a favor de “algún tipo de intervención militar”, casi el mismo porcentaje que rechaza cualquier negociación que no implique un cambio de régimen.

En concreto, un 78% se opone a acuerdos que permitan que siga el actual sistema político a cambio de reformas económicas, mientras que el 77% expresa insatisfacción ante cualquier mejora en las condiciones de vida que no vaya acompañada de una transición hacia la democracia. De igual manera, el 68% rechaza conversaciones que puedan fortalecer al Gobierno cubano, incluso si estas contribuyen a aliviar la crisis del país.

Un 38% respalda una “intervención que combine el cambio de régimen con la atención a la crisis humanitaria” en la Isla

De los partidarios de la intervención, un 36% se inclina por una acción directa para derrocar al régimen, mientras que un 38% respalda una “intervención que combine el cambio de régimen con la atención a la crisis humanitaria” en la Isla. Solo una minoría rechaza cualquier tipo de acción armada.

Semejante nivel de apoyo ha sorprendido incluso a los analistas entrevistados por el Miami Herald. Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi International y uno de los responsables del estudio, compara el momento actual con el contexto de la invasión de Bahía de Cochinos –de la que se cumplen 65 años este mismo viernes–, cuando exiliados cubanos intentaron derrocar al Gobierno de Fidel Castro con apoyo estadounidense.

Según Amandi, el mensaje de la comunidad es claro: existe una “luz verde” para que la Administración de Donald Trump adopte medidas más contundentes, incluso militares, contra el régimen cubano.

En cuanto a la repartición de responsabilidades, el 73% de los encuestados atribuye la situación económica y humanitaria de la Isla al régimen, y no a las sanciones de EE UU. Esta percepción refuerza el apoyo a medidas de presión, como la limitación de suministros energéticos, que también cuenta con el respaldo de dos tercios de los participantes.

En términos de vínculos con Cuba, eso sí, la encuesta indica un debilitamiento progresivo. El 76% de los encuestados no ha viajado a la Isla en los últimos años, y el 59% no envía remesas ni ayuda a familiares. Factores como la crisis económica, las restricciones migratorias y la reunificación familiar en Estados Unidos parecen haber reducido estos lazos, estima el Herald.

Incluso entre los votantes demócratas existe un rechazo considerable a las negociaciones sin cambios políticos

Asimismo, el interés por regresar o invertir en Cuba es limitado. Un 76% descarta volver a vivir en la Isla incluso en un escenario de reformas democráticas, y solo el 2% invertiría mientras el actual gobierno permanezca en el poder.

La encuesta introduce también un matiz relevante en materia migratoria. A pesar de su postura dura frente al Gobierno cubano y el respaldo al estadounidense, la comunidad apoya ampliamente la inmigración legal: el 81% respalda permitir la entrada de cubanos a EE UU, el 76% pide reanudar trámites migratorios suspendidos y el 68% se opone a deportaciones de las personas que cumplen la ley. Estas cifras sugieren una clara diferenciación entre la política hacia el régimen cubano y el trato a los migrantes.

A nivel político, la encuesta muestra un fuerte apoyo a la gestión de Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, en relación con Cuba. La mayoría de los preguntados se identifica como republicana (57%), frente a un 17% de demócratas y un 22% de independientes. Sin embargo, incluso entre los votantes demócratas existe un rechazo considerable a las negociaciones sin cambios políticos, aunque este grupo se diferencia por su oposición mayoritaria a una intervención militar.

Esto, precisamente, es uno de los datos que ha destacado el diputado cubano Carlos Miguel Pérez Reyes, que ha arremetido en sus redes sociales contra la encuesta del Herald. “La propia encuesta reporta una composición muy políticamente cargada”, criticó, al igual que los 800 involucrados en el estudio compongan “un universo geográfico y político muy muy específico”. Para el legislador del Partido Comunista, “esa encuesta no representa ni a los cubanos residentes en Estados Unidos y mucho menos al pueblo norteamericano”.