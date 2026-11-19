En entrevista con '14ymedio', reflexiona sobre el exilio, la situación en Cuba y su próxima exposición en México

Madrid/El artista visual cubano Hamlet Lavastida, quien reside en Alemania tras ser desterrado por el régimen cubano en septiembre de 2021, ya tiene oficialmente el estatuto de refugiado en Alemania. Lo obtuvo el pasado 21 de octubre.

Para el artista, este reconocimiento representa un punto de inflexión tras "cinco largos años que parecen diez", dice a '14ymedio' vía telefónica. "Al fin logro tener un Estado detrás que me pueda dotar de documentación. A partir de ahora ya puedo acceder al menos a un documento de viaje, un pasaporte bajo la Convención de Ginebra de 1951", explicó.

Más allá del documento y de la libre movilidad en la Unión Europea, Lavastida subraya el respaldo institucional frente al desamparo previo: "Al encarcelarme en 2021 sin motivación alguna, el Estado cubano estaba diciendo básicamente que me desnacionalizaba, mediante la ley y el destierro".

"Al encarcelarme en 2021 sin motivación alguna, el Estado cubano estaba diciendo básicamente que me desnacionalizaba, mediante la ley y el destierro"

Durante los últimos años, el creador residió en territorio alemán mediante permisos temporales vinculados a becas y proyectos artísticos. Sin embargo, en julio pasado formalizó su solicitud de protección internacional ante el riesgo de persecución y represalias por parte del Estado cubano si regresaba a la Isla.

Actualmente, Lavastida se encuentra en un centro de acogida en Núremberg, a la espera de completar los trámites administrativos finales, previstos hasta el 11 de enero, como la emisión de su tarjeta de residencia y la vinculación de su seguro médico a las instituciones de apoyo para refugiados.

Al recibir la noticia, lo primero que hizo fue comunicárselo a su pareja, una joven cubana que actualmente se encuentra en España en una situación migratoria similar. "Es una noticia buenísima porque puede significar nuestra pronta unión, vernos nuevamente", señaló, describiendo el fallo como un alivio frente a "las cargas del exilio". No obstante, admite que la huella del autoritarismo persiste en lo psicológico: "El totalitarismo trasciende las condiciones del espacio-tiempo, del sueño y de la vigilia. Aunque mi psicología siempre intenta sospechar del Estado, en Alemania veo una forma concreta de protección dentro del Estado de derecho".

El artista habanero de 43 años fue expulsado del país luego de pasar 87 días en prisión tras ser detenido en junio de 2021 en La Habana, una semana después de volver de una residencia artística en Berlín. Su estancia en prisión transcurrió en Villa Marista, sede de la Policía política en la capital, tras ser investigado por proponer en un chat privado de Telegram marcar billetes bancarios con logotipos del Grupo San Isidro y el movimiento 27N.

"Vivo la distancia con nostalgia, tristeza y desasosiego, buscando en la lluvia del verano europeo algo que me recuerde a Cuba"

Desde entonces, no ha vuelto a ver el mar. "Salí de Cuba en 2019 y, aunque regresé en 2021, no fue en condiciones cívicas. Estuve del aeropuerto a una institución médica controlada por los militares y luego al Departamento 10 de Villa Marista hasta que me desterraron; no pude pisar ninguna institución civil ni ver el mar", relata.

A la distancia, el 80% de sus pensamientos diarios giran en torno a la Isla, su historia y la fragilidad de sus aspiraciones democráticas. "Extraño una vida que sé que no va a regresar, a amigos que ya no están, mi casa, a mi hermano, a mi madre. Vivo la distancia con nostalgia, tristeza y desasosiego, buscando en la lluvia del verano europeo algo que me recuerde a Cuba".

Al evaluar la evolución del país desde su salida, Lavastida es tajante: "Objetiva y prácticamente, Cuba ha cambiado para mal". Describe una "debacle institucional" y una crisis humanitaria marcada por una infraestructura devastada, el colapso del sistema sanitario y educativo, el éxodo masivo y una represión galopante bajo lo que define como "una junta militar disfrazada de Partido Comunista y viceversa".

Como único contrapeso positivo, identifica el quiebre del consenso oficial y una "desinstitucionalización involuntaria" del régimen. "Ha incrementado el descontento y existe una percepción real del fracaso de la administración política comunista. Tanto en el exilio como dentro de la Isla ha crecido el debate sobre la incapacidad del régimen para controlar a la ciudadanía y a sus propias instituciones", afirma, convencido de que ese desgaste acabará provocando una caída o una mutación radical, aunque advierte que "el momento ahora no lo es" y requerirá tiempo y voluntad tanto interna como internacional.

"La represión en Cuba es específica, directa y termina en la violencia física que supone el encarcelamiento y los horrores dentro de prisión"

Sobre el futuro a mediano y largo plazo de los creadores que permanecen en Cuba, el panorama que traza es de extrema vulnerabilidad debido al "control férreo de los estamentos culturales" y las restricciones a la libertad de expresión. Como ejemplo de las "farsas judiciales" (a las que prefiere llamar "procesos", al estilo soviético), menciona los casos recientes de los influencers y creadores de contenido Ernesto Medina y Kamil Zayas, de El4tico, y Eddy Ceballos, artífice de Despingovery Channel, además de la situación de músicos contestatarios y artistas como Maykel Castillo Osorbo.

"La represión en Cuba es específica, directa y termina en la violencia física que supone el encarcelamiento y los horrores dentro de prisión", sostiene. Aunque asegura que en privado muchos artistas dentro de la Isla son cada vez más críticos, el miedo y el escepticismo paralizan la protesta abierta. Sin embargo, percibe una acumulación de malestar subterráneo: "Existe una capa silenciosa que ha crecido mucho. Hay como un gran magma allá abajo que está a punto de estallar en un volcán de desobediencia creativa hacia la opresión".

La trayectoria de Lavastida, galardonado en noviembre de 2022 con el premio Libertad de Expresión en las Artes de Index on Censorship, ha mantenido un pulso constante con la memoria política cubana. En enero pasado, incluso identificó públicamente al oficial de la Seguridad del Estado que lo arrestó, interrogó en Villa Marista y condujo al avión del destierro, señalando que el mismo agente ha visitado a su madre para advertirle sobre las consecuencias de un eventual regreso.

Esa obsesión por los archivos y los mecanismos de control ideológico articula su próximo proyecto: Mea Culpa, una exposición con curaduría de Marco A. Castillo que se inaugurará el próximo 24 de noviembre en Mérida, Yucatán (México).

La muestra reúne cuatro obras de texto calado a mano en papel que reproducen cartas de autocrítica y autoinculpación pública de figuras que formaron parte del sistema revolucionario y terminaron devoradas por él. Entre ellas figuran Aníbal Escalante, exfuncionario comunista juzgado por el Comité Central del Partido en 1968, y el poeta Heberto Padilla, cuya carta de autoinculpación de 1971 circuló en inglés a través del boletín cultural de las embajadas cubanas. El conjunto se completa con los testimonios del general de división Arnaldo Ochoa Sánchez y el coronel del Ministerio del Interior Antonio de la Guardia, sometidos a un juicio televisado durante la Causa 1 y fusilados el 13 de julio de 1989.

"Son cartas-retratos que intentan entender la descomposición psicológica, social, política y física de un individuo ante el Estado", explica Lavastida. La exposición se completa con doce pequeñas piezas caladas a mano con vistas de prisiones reformadas y dos videoanimaciones sobre la Causa 1 de 1989.

Para el artista, el trabajo manual con cuchillas, papel, dibujo y collage es también una declaración estética sobre la precariedad y la materialidad analógica que aún define la circulación de la información y la política en Cuba. "Es una exposición muy histórica y política, pero también sobre mi propia vida, porque en definitiva yo también terminé en estos mismos pasillos de la represión en los que terminaron estos individuos", concluye.