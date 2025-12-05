Sueños rotos para una cubana: EE UU cancela una ceremonia de juramento de la nacionalidad

La suspensión de los trámites migratorios es un drama para Anyi Cabrales, a punto de obtener la ciudadanía, o para la holguinera Lázara Campo, detenida por ICE

Miami/La joven cubana Anyi Cabrales estaba a punto de llegar a la meta del sueño americano, pero solo tres horas antes de convertirse en ciudadana estadounidense, recibió una notificación que le cambió la vida. Su ceremonia de juramento fue cancelada sin motivo y sin nueva fecha. “Es tremendo vivir así, con miedo”, dijo posteriormente en entrevista a Noticias Telemundo.

El camino hasta aquí había sido largo. Tras aprobar el examen de ciudadanía y entregar sus documentos, había seguido cada paso. Hasta que se encontró atrapada en la nueva medida de la Administración de Trump contra los inmigrantes publicada el pasado martes: la suspensión de todas las solicitudes migratorias presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en la lista de prohibición total o parcial de viajes, entre ellos Cuba, lo cual incluía detener los trámites de residencia ('green card') y ciudadanía estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) emitió posteriormente una nueva guía para investigar a extranjeros de esos 19 países considerados de alto riesgo.

El medio ABC News reseña que, según sus fuentes, personas procedentes de las 19 naciones que figuran en la lista han visto suspendidas sus ceremonias de naturalización en todo el país . En este acto, los solicitantes que han tenido éxito en las pruebas y la entrevista previa, toman el Juramento de Lealtad a Estados Unidos, renuncian a lealtades extranjeras y reciben su Certificado de Naturalización.

Decenas de miles de inmigrantes cubanos y de otras nacionalidades viven actualmente en la incertidumbre. La suspensión repentina de procesos migratorios, el endurecimiento de controles y las detenciones y deportaciones arbitrarias han dejado a familias al borde del colapso emocional y económico.

Uno de los casos más dramáticos, dado a conocer por el periodista de Univisión Javier Díaz, es el de la holguinera Lázara Yelene Campo Cabrera, de 29 años, que fue detenida en Houston durante una cita rutinaria con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), a pesar de ser madre de una bebé con una enfermedad genética rara y con peligro para la vida. Sin antecedentes delictivos y aun mostrando los papeles médicos de su hija hospitalizada, la agencia decidió detener a Lázara.

La pequeña Antonella, nacida en Estados Unidos hace poco más de un año, depende de un respirador para vivir y requiere atención profesional las 24 horas. En esas condiciones, la separación de su madre puede afectarla aún más.

Lázara llegó a EE UU en 2021 y se encontraba al amparo de un documento I-220A (permiso de libertad bajo supervisión). Ahora es tratada como una amenaza y se enfrenta a la posibilidad de deportación, y en ese caso, al dilema de dejar a su hija en EEUU para que siga su tratamiento o llevarla con ella a Cuba, con un alto riesgo para su vida, ya que los servicios de salud no disponen de los medios adecuados.