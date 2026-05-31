Cuba, entre los países que más obtuvieron la nacionalidad española en 2025

Unos 14.390 cubanos se hicieron españoles en 2025, un 79% más que el año antes, según el INE

Madrid/Los cubanos se situaron entre los principales grupos de extranjeros que adquirieron la nacionalidad española en 2025, según los datos publicados el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un total de 14.390 ciudadanos de origen cubano obtuvieron la ciudadanía española durante el pasado año, una cifra que coloca a Cuba como la sexta nacionalidad de origen más frecuente entre los nuevos españoles, solo superada por Marruecos, Colombia, Venezuela, Honduras y Perú; y por delante de países mucho más poblados como Ecuador, Argentina, República Dominicana y Nicaragua.

Frente a los 8.045 ciudadanos de origen cubano que obtuvieron la nacionalidad española en 2024, la cifra registrada el pasado año supone casi el doble. Los cubanos representan una de las comunidades migrantes latinoamericanas con mayor crecimiento en España durante los últimos años, consecuencia de la ola migratoria disparada por la crisis económica y política en la Isla.

Los cubanos –entre los nacionales de los países iberoamericanos– cuentan con ventajas para acceder a la ciudadanía española, ya que pueden solicitarla tras dos años de residencia legal, frente a los diez años exigidos en general. Además, muchos se benefician de la llamada Ley de Memoria Democrática, que permite obtener la nacionalidad a descendientes de españoles emigrados. Esta ley ha tenido una especial repercusión en Cuba, donde más de 600.000 personas han iniciado o completado el proceso por esta vía.

A comienzos de 2025 había en España 252.290 residentes nacidos en Cuba, según reportes del INE. Durante los meses posteriores se registraron otras 43.300 inmigraciones procedentes de la Isla, de acuerdo con la Estadística Continua de Población, con fecha del 1 de abril de 2026.

A comienzos de 2025 había en España 252.290 residentes nacidos en Cuba. Durante los meses posteriores se registraron otras 43.300 inmigraciones procedentes de la Isla

Según el Servicio Jesuita a Migrantes, en 2025 existían 88.367 residentes nacidos en Cuba que conservaban la nacionalidad cubana y 61.209 eran titulares de tarjeta de residencia. Se trata de un grupo poblacional que “crece notablemente”, señaló la entidad. Atendiendo a datos de comienzos de 2025 de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el centro estimaba que el número de cubanos en situación irregular en España era de unos 16.000, mientras que 72.270 tenían residencia legal o “cuasi legal”.

14ymedio ha publicado varias veces sobre el derrumbe demográfico cubano. El Gobierno reconoce una población inferior a 10 millones de habitantes, mientras que el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos sostiene que la población efectiva podría rondar los ocho millones, un 24% menos que hace apenas cuatro años. Entre 2021 y 2024 Cuba perdió más de un millón de habitantes por la emigración.

En total, España concedió la nacionalidad a 299.732 extranjeros en 2025, la cifra más alta de la última década

En total, España concedió la nacionalidad a 299.732 extranjeros en 2025, la cifra más alta de la última década. Esta cifra supuso un aumento del 18,7% respecto al año anterior. La mayoría de los nuevos ciudadanos eran de origen latinoamericano.

La mayor parte de las concesiones se realizaron por residencia. De los casi 300.000 expedientes resueltos favorablemente, 253.836 correspondieron a este procedimiento. El informe señala además que el año de llegada más frecuente entre quienes obtuvieron la nacionalidad fue 2019, lo que indica que el proceso completo hasta la obtención de la ciudadanía tardó alrededor de seis años en la mayoría de los casos.

Cataluña, con 70.933 nuevos ciudadanos españoles, y la Comunidad de Madrid, con 69.566, concentraron casi la mitad de todas las nacionalizaciones registradas en el país.