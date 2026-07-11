El exilio cubano lleva el espíritu del 11J a la Puerta del Sol con un reclamo de libertad para Cuba

"Son 67 años de abuso de poder, de maltrato y de miseria. Basta ya", resumió una cubana en la Puerta del Sol.

La jornada cerró tres días de actividades en Madrid, tras un conversatorio sobre la memoria del 11 de julio y un debate sobre los retos de una futura transición democrática

Madrid/El exilio cubano trasladó este sábado el espíritu del 11J a la Puerta del Sol de Madrid, en el quinto aniversario del estallido social. Decenas de cubanos y españoles participaron durante varias horas en una acción pública para recordar la mayor protesta contra el régimen ocurrida en la Isla, reclamar la libertad de los presos políticos y denunciar que la represión continúa vigente.

Bajo el lema "Hoy puede ser un 11J", la iniciativa puso fin a tres días de actividades organizadas por colectivos del exilio cubano. La programación había comenzado el pasado jueves con el conversatorio Cinco años después: memoria, resistencia y libertad, en el que participaron activistas, periodistas y protagonistas de las protestas, y continuó el viernes con el coloquio Retos para la Cuba que viene, moderado por el doctor Antonio Guedes y centrado en los desafíos políticos, económicos e institucionales de una futura transición democrática.

En la céntrica plaza madrileña, este sábado los participantes desplegaron banderas cubanas, repartieron información a los transeúntes y dialogaron con decenas de personas que se acercaron interesadas por la situación de la Isla. La jornada combinó intervenciones públicas, acciones artísticas y testimonios de cubanos que abandonaron el país y de españoles solidarios con la causa democrática.

"Al principio regresé de visita a mi país. Pero no quiero volver hasta que no sea libre". / 14ymedio

"Son 67 años de abuso de poder, de maltrato y de miseria. Basta ya", resumió Odalis Chongo, natural de San Miguel del Padrón, en La Habana.

La periodista independiente Iliana Hernández reivindicó el significado histórico de las protestas de 2021. "El 11J es el verdadero día de la rebelión nacional, no el 26 de julio. En aquella fecha de 1953 asaltaron un cuartel unos delincuentes que hoy mantienen secuestrado al pueblo cubano", afirmó.

Hernández también dedicó parte de su intervención a denunciar la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. Recordó que el artista permanece desde hace tres días secuestrado por la Seguridad del Estado, pese a haber cumplido íntegramente la condena que le fue impuesta.

Entre los asistentes estaba Alicia, una cubana que reside en España desde hace más de dos décadas. "Al principio regresé de visita a mi país. Pero no quiero volver hasta que no sea libre", explicó mientras sostenía una bandera cubana.

El acto también reunió a ciudadanos españoles que quisieron expresar su solidaridad con los cubanos. Una madrileña aseguró que nunca ha viajado a la Isla ni piensa hacerlo mientras continúe el actual sistema político. "No iría a hacer turismo a un país donde reprimen y la gente lo está pasando tan mal. Me parece bochornoso lo que hacen políticos españoles como los de Podemos. Ellos solo representan a un porcentaje muy pequeño de los españoles. No pueden hablar por todos nosotros", sostuvo.

"No iría a hacer turismo a un país donde reprimen y la gente lo está pasando tan mal", contó una madrileña. / 14ymedio

Simón Elías Rodríguez, un joven cubano de 19 años que emigró hace apenas un año, explicó por qué decidió acudir a la concentración. "Emigré de Cuba a los 18 años. Cuando no hay libertad no hay economía, no hay futuro. Estoy aquí por eso y por los presos políticos", dijo.

Otra española contó que asistía en representación de su familia. "Estoy aquí representando a mi esposo, que es cubano. Mi hijo nació en España, pero se siente muy cubano. Es primordial que haya un cambio", afirmó.

Para Iancarlo Rocabruno Pentón, la jornada también sirvió para combatir la narrativa oficial del régimen. "En Cuba hay una dictadura opresora", afirmó. A su juicio, todavía hay personas en España que creen "en la propaganda del régimen, en el falso paraíso socialista", aunque destacó que muchos transeúntes se acercaron con interés para conocer la realidad cubana. "Muchos venezolanos se acercan porque entienden como pocos lo que esas dictaduras le hacen a la gente", añadió.

Cinco años después de aquellas manifestaciones que recorrieron decenas de ciudades cubanas al grito de "Libertad" y "Patria y Vida", los organizadores insistieron en que la rebelión iniciada en las calles de la Isla sigue abierta mientras permanezcan presos políticos, continúe la represión y millones de cubanos sigan privados de derechos fundamentales.