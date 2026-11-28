Mientras en la Isla desaparecían la mantequilla, el azafrán, las almendras y la carne de res, los restaurantes del exilio en Florida preservaban el legado de los recetarios republicanos

Alicante/A los cubanos nos encanta jurar que nuestros platos nacieron solos al pie de una palma, pero los fogones tienen mejor memoria que la política. Durante siglos ese saber vivió en manos de cocineras y libretas manchadas de manteca. La imprenta habanera inauguró el género en 1856 con el Manual del cocinero cubano, de Eugenio de Coloma y Garcés, seguido en 1858 por el recetario catalán y cubano de Joan Cabrisas.

En 1864 salió del taller La Fortuna el Nuevo manual del cocinero cubano y español, de J. P. Legran, anunciado como "indispensable para aprender á componer de comer con la mayor perfección y economía". Aquel título ahorra pleitos: sienta lo cubano y lo español a la misma mesa. Quien quiera saber qué comimos, cómo nació nuestro paladar y cuándo perdimos la abundancia debe leer dos siglos de recetarios como un registro civil.

La herencia: cocina del Caribe Hispánico

Basta abrir a Legran junto a los tratados españoles de entresiglos para desmontar la fábula de una isla ajena a España. La Habana de 1864 y el Madrid de Ángel Muro en El Practicón de 1894 compartían nueve de cada diez ingredientes básicos; y frente a El cocinero español, editado en Valencia en 1905, el parentesco supera al de Madrid con Levante. En el Ochocientos guisábamos como una provincia española tendida al Caribe.

Puestas frente a frente, las recetas conversan solas. Aquel manual valenciano recoge la fórmula clásica de los polvorones: harina, manteca fresca y azúcar en proporción dos, uno y uno, al horno sobre papel blanco. En Delicias de la Mesa, en 1925, María Antonieta Reyes Gavilán dicta las torticas de Morón con la misma base, pero doblando el dulce, como manda una isla cañera: "una libra de azúcar blanco, una de harina de Castilla y media libra de manteca", con ajonjolí o almendras. Debajo suma otra variante con la cuenta exacta, huevo y anís. Un viejo mantecado español cruzó el mar, se volvió más goloso en Camagüey y lleva un siglo pasando por invención guajira.

Otras pistas vienen de más atrás, junto a la paila de cobre. En su Arte de repostería de 1747, Juan de la Mata explicaba en Madrid cómo cocer el membrillo, colar la pulpa, igualarla en azúcar y batirla hasta cuajar una barra firme. Dos siglos después, Reyes Gavilán dicta el mismo rito para la pasta de guayaba cotorrera: pelar, sancochar, pasar por el jibe, pesar y batir. Cambió la fruta; la mano siguió intacta. Más asombroso fue el manjar blanco cortesano, herencia medieval junto a adobos, escabeches, potajes, albóndigas y turrones: una crema dulce de leche, azúcar y ave molida a polvo. Cuando Europa casi lo había olvidado, seguía vivo en La Habana de 1925, trocada la gallina por pechuga de pavo secada al sol.

Al cruzar el mar, muchos platos cambiaron de pasaporte sin perder el alma

Al cruzar el mar, muchos platos cambiaron de pasaporte sin perder el alma. El bizcocho se volvió panetela, tanto que Reyes Gavilán escribe "bizcochos o panetela"; los callos fueron mondongo, la vaca mechada pasó a boliche y las torrijas de Semana Santa se quedaron en torrejas. Hasta la olla podrida castellana, donde Muro veía hervir "todo cuanto Natura crió para ser comido, cocido", se criolliza ante nuestros ojos en Legran. Primero sale una olla cubana o ajiaco donde aún hierven garbanzos con boniato, malanga, yuca, plátano y maíz tierno; una receta después, en el ajiaco de Puerto Príncipe, los garbanzos desaparecen y el caldero queda con tasajo, gallina, azafrán, naranja agria y viandas. Siendo el de Puerto Príncipe, y no el ajiaco cubano, el que sobrevive hasta hoy.

Para el XIX, hasta el tomate, la papa, el frijol y la calabaza pesaban igual en España que en Cuba. El timbre propio nació de un cinco por ciento tropical de viandas, guayaba, mamey, coco y maní, unido al tasajo, carne salada de marinos. Dos fuerzas sazonaron esa base: el clima, que trocó vino y vinagre por naranja agria y limón, y almendra por fruto tropical; y las cocineras africanas y criollas, que casaron ñame, quimbombó y plátano con sofrito, ajo y manteca.

Todas las Españas metieron cuchara en el caldero. Por Legran desfilan platos a la catalana, valenciana, vizcaína y gallega, junto a esa joya llamada yuca a la andaluza criolla, cocida en sal, remojada en aguardiente o cítrico y frita en manteca. La sangre más honda fue la más silenciosa: el canario rara vez firmó los títulos, salvo algún bacalao a la isleña en Reyes Gavilán, pero entró directo al bohío con mojo de ajo en manteca hirviendo, ropa vieja, gofio, sancocho y pescado salado. Y el viaje fue de ida y vuelta: en 1894, Muro ya recogía en Madrid ocho recetas cubanas, como puchero a la habanera, bacalao camagüeyano, almejas a la cubana y mondongo con bija, mientras el arroz a la cubana conquistaba España.

Entre 1914 y 1954 aquella mezcla alcanzó su madurez republicana. Reyes Gavilán escribió con un deseo práctico y sabroso: que "el ama de casa pueda darle el libro a su cocinera y decirle: Haga este plato y que aquella lo pueda hacer". Con los recetarios republicanos, coronados por Cocina Criolla de Nitza Villapol en 1954, quedó fijada la mesa nacional, con el congrí oriental de frijol colorado, herencia francohaitiana, y los moros y cristianos de grano negro. Hasta 1959 la despensa siguió opulenta, con carnes, pescados, mantequilla, almendras, legumbres y viandas, y el azafrán reinando en los arroces.

La ruina: Engels en la cocina

Después de 1959 aquel hilo no evolucionó: lo cortaron a cuchillo. Basta poner la Cocina Criolla de 1954 frente a la Cocina al minuto que la propia Nitza Villapol publicó con Editorial Orbe en 1980. Antes del primer caldo salta a la vista una cita de Friedrich Engels abriendo un libro de cocina. Plantar al filósofo alemán en la puerta del fogón convertía el recetario en un manifiesto comunista de la cocina revolucionaria cubana, politizando el plato y desdeñando cuatro siglos de tradición anterior. Enseguida el prólogo reprocha nuestra "historia colonial y neocolonial" y avisa que una comida "no es necesariamente un gran número de platos elaborados sino la acción de comer o tomar una porción de los alimentos totales del día".

El libro entero documenta una mesa que encoge. Los cereales desplazan carnes y pescados; la res comparte capítulo con mortadelas y perros calientes; las aves menguan al pollo y desaparecen cakes, pasteles, galleticas y panes. Una libra de carne rinde seis bisteques a mazo, donde vinagre o toronja suplen al limón y la naranja agria. El bistec a la hamburguesa estira la carne con igual medida de pan y salsa de tomate Vita Nuova. Debajo asoma el monumento a la escasez: el bistec empanizado sin huevo, ofrecido como "una idea valiosa para quienes por una razón u otra no pueden emplear huevos en sus comidas", resuelto con harina, agua y un octavo de cucharadita de bijol para falsificar el amarillo ausente. En los postres espera el helado de guanábana sin leche.

En los noventa, con el Período Especial, la propaganda vistió el hambre de ingenio criollo

En los noventa, con el Período Especial, la propaganda vistió el hambre de ingenio criollo. Bajo el rótulo de cocina alternativa promovieron desechos como hallazgos: ropa vieja de cáscara de plátano, bistec de hollejo de toronja y picadillo de soya o piel de papa. Fue hambre administrada que cortó por dos generaciones un viejo oficio de cortes, fondos, especias y almíbares. Ni los paladares privados, entre apagones y sin cadena productiva, han devuelto esa abundancia a la casa.

La resurrección: Florida y la copia de seguridad

Cuando un disco se corrompe, solo lo salva una copia de seguridad. La cocina cubana dejó dos respaldos en Florida. El primero se grabó a fines del XIX en Ybor City, Tampa, entre tabaqueros cubanos, asturianos, gallegos, catalanes y sicilianos. Aún respira en el restaurante Columbia, abierto como café en 1903 por Casimiro Hernández y consolidado en 1905, y en La Segunda Central Bakery, fundada en 1915 por el catalán Juan Moré, que aprendió el pan cubano en 1898 y sigue horneando barras marcadas con hoja de palma.

El segundo tomó forma en Miami tras 1959. Mientras en Cuba desaparecían mantequilla, azafrán, almendra y res, Little Havana levantó un mercado paralelo que salvó la despensa de Reyes Gavilán y la Villapol de 1954. Allí nació la ventanita, obra de Felipe Valls para casar el café habanero con el aire acondicionado, y Versailles, La Carreta o Islas Canarias fueron archivos comestibles donde cada colada, pastelito de guayaba y fuente de lechón asado guardó memoria frente al borrado.

En el futuro, el rescate volverá por el estrecho. El regreso de los cubanos de Miami, con las franquicias de antiguos restaurantes del exilio, devolverá a la Isla las formas generosas de una de las mesas más abundantes del Caribe y la pondrá al día. Será reabrir un recetario cerrado hace más de sesenta años, para que las casas vuelvan a oler a sofrito de verdad, a azafrán en el arroz y a mesa tendida sin miedo ni sucedáneos.