Hallan en un vertedero de Madrid posibles restos del médico cubano desaparecido en Torrejón

Madrid/La Policía Nacional española localizó este lunes en el vertedero de Loeches, en la Comunidad de Madrid, restos humanos que los investigadores vinculan con Roberto Fernández Magriñat, el médico cubano de 84 años desaparecido a principios de septiembre en Torrejón de Ardoz. El hallazgo se produjo después de casi dos semanas de búsqueda entre toneladas de residuos, mientras uno de los hijos del anciano permanece en prisión provisional investigado como principal sospechoso.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valdebebas para ser examinados por especialistas. Por ahora la identificación no está confirmada oficialmente, pero la principal hipótesis policial es que el anciano murió de forma violenta en la vivienda que compartía con su hijo, de 51 años, en Torrejón de Ardoz, y que posteriormente el cuerpo fue arrojado a un contenedor de basura. Los investigadores reconstruyeron el recorrido de los residuos hasta el vertedero de Loeches, donde trabajaron con unidades caninas especializadas.

La investigación sitúa el posible homicidio durante el fin de semana del 5 de septiembre. Según las informaciones publicadas, la familia habló con Roberto por última vez en esos días y cuando acudió a verlo posteriormente ya no se encontraba en el domicilio.

La Policía Científica encontró restos biológicos en diferentes zonas y detectó sangre mediante reactivos químicos, pese a que la vivienda había sido limpiada y varias paredes habían sido pintadas

El hijo explicó inicialmente que su padre, que padecía alzhéimer, había salido de la vivienda mientras él dormía y que después no había conseguido localizarlo. Fue él mismo quien acudió junto a una de sus hermanas a denunciar la desaparición.

Sin embargo, las sospechas policiales se dirigieron pronto hacia el domicilio. La Policía Científica encontró restos biológicos en diferentes zonas y detectó sangre mediante reactivos químicos, pese a que la vivienda había sido limpiada y varias paredes habían sido pintadas.

Los indicios reunidos llevaron a la detención del hijo el 10 de septiembre. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional por su presunta relación con la muerte de su padre. El investigado se acogió a su derecho a no declarar.

El pasado 25 de septiembre, tres días antes de que trascendiera el hallazgo en Loeches, la Policía realizó un nuevo registro de la vivienda de Torrejón. El propio detenido solicitó estar presente durante la diligencia, según informó Telemadrid.

El hijo de Roberto Fernández Magriñat estaba pendiente de un juicio por un crimen anterior

La investigación continúa en manos del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, en colaboración con agentes de Torrejón de Ardoz. Después del hallazgo, las pesquisas se concentran en confirmar la identidad de los restos, establecer la causa exacta de la muerte y reconstruir lo ocurrido en las horas posteriores.

El caso tiene además otro elemento relevante: cuando fue detenido por la desaparición de su padre, el hijo se encontraba en libertad provisional y pendiente de juicio por su implicación en la muerte de otra persona.

Se trata del caso de Rosa Limón, una mujer de 66 años que murió en agosto de 2021 en Nombela, Toledo. Según las informaciones publicadas entonces, Limón había contratado a varios hombres para ayudarla con una mudanza en una finca de la localidad. Durante esos trabajos se produjo el episodio que terminó con su muerte. Su cadáver fue hallado posteriormente dentro de la camioneta utilizada para la mudanza, después de que el vehículo quedara atascado. La Guardia Civil detuvo a dos hombres, de 37 y 47 años, y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrijos decretó para ambos prisión provisional por un delito inicialmente calificado como asesinato.

El mayor de los dos arrestados, de origen cubano y nacionalidad española, es el hijo de Roberto Fernández Magriñat, ahora también investigado por la muerte de su padre. Permaneció un tiempo en prisión preventiva por el caso de Rosa Limón y posteriormente quedó en libertad provisional a la espera de juicio. Cuando fue detenido este 10 septiembre por el caso de su padre, ese procedimiento seguía pendiente.