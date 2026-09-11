El pianista cubano Andy García Palacios sale bajo fianza tras casi un mes detenido por el ICE

García Palacios, de 30 años, había sido arrestado el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

El músico fue arrestado en agosto durante una operación en el aeropuerto de Los Ángeles y deberá continuar su proceso migratorio

La Habana/El pianista cubano Andy García Palacios fue liberado bajo fianza este viernes, después de permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California. La salida del músico fue confirmada por su abogado, Avelino González, a la periodista Maylin Legañoa, de Telemundo 51.

“Con esta liberación, los dos músicos cubanos que habían sido detenidos por agentes del ICE están ya libres bajo fianza, a la espera de sus procesos migratorios”, señaló Legañoa. El otro artista al que se refiere es el percusionista Degnis Bofill, ganador de un Grammy Latino, puesto en libertad el pasado 3 de septiembre tras permanecer más de dos semanas detenido en Miami.

García Palacios, de 30 años, había sido arrestado el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y trasladado posteriormente al Centro de Procesamiento Adelanto, en California. ICE confirmó entonces a Telemundo 51 que no se trató de un encuentro casual con los agentes, sino de una “operación de cumplimiento dirigida”.

Su abogado explicó que el pianista había entrado legalmente en Estados Unidos y se encontraba a la espera de la resolución de un trámite para obtener la residencia permanente, un proceso que había sufrido retrasos

Según la agencia, García Palacios había recibido autorización para permanecer legalmente en Estados Unidos hasta el 27 de mayo de 2024, pero continuó en el país después de esa fecha. Tras detenerlo, el ICE le entregó una notificación para comparecer ante un juez de inmigración e inició un procedimiento de remoción.

Su abogado, sin embargo, explicó que el pianista había entrado legalmente en Estados Unidos y se encontraba a la espera de la resolución de un trámite para obtener la residencia permanente, un proceso que, según González, había sufrido retrasos. La defensa sostenía desde agosto que el músico reunía las condiciones para recibir una fianza, entre ellas la ausencia de antecedentes penales y el hecho de no representar un riesgo para la comunidad ni de fuga.

“Lo estaban esperando”, dijo entonces González sobre los agentes que interceptaron a García Palacios en Los Ángeles. La propia versión de ICE corroboró que la operación estaba específicamente dirigida a localizar al pianista. Su liberación de este viernes no resuelve, sin embargo, su situación migratoria, y García deberá continuar fuera de custodia el procedimiento abierto por las autoridades estadounidenses.

La detención provocó una fuerte movilización entre músicos cubanos dentro y fuera de Estados Unidos. Chucho Valdés expresó públicamente su preocupación y describió a García Palacios como uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos de la Isla. Diana Fuentes y Eme Alfonso también pidieron su liberación.

Los dos casos ocurrieron en medio del endurecimiento de la política migratoria de la Administración de Donald Trump

Su hermano Yandy García abrió además una campaña de recaudación para costear los gastos legales. Ambos integran García Brothers, un proyecto musical asentado en Miami. La familia explicó entonces que la detención había obligado al pianista a perder actuaciones, grabaciones y otros compromisos profesionales.

Cuatro días después del arresto de García Palacios, el ICE detuvo en el Aeropuerto Internacional de Miami a Bofill, cuando regresaba de Nueva York. El percusionista permaneció recluido en el Centro de Procesamiento Krome North hasta su liberación, también bajo fianza, el 3 de septiembre. Tras salir del centro, Bofill pidió públicamente apoyo para García Palacios, que todavía continuaba detenido en California.

Los dos casos ocurrieron en medio del endurecimiento de la política migratoria de la Administración de Donald Trump, que ha aumentado las detenciones de extranjeros con procedimientos pendientes o cuya permanencia autorizada en el país ha expirado. García Palacios está ya fuera del centro de detención, pero su batalla para permanecer en Estados Unidos continúa.