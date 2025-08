Un reportaje sobre la fuga de un nadador ciego cubano queda finalista en los premios SIP

La Habana/“Estoy en un taxi y me estoy fugando”, fue la breve frase que Yunerki Ortega Ponce, un nadador cubano ciego, le dijo a su madre por teléfono tras escapar de los Juegos Parapanamericanos de Santiago de Chile en noviembre de 2023.

Ahora, el reportaje que cuenta esa esa fuga, “Escape en la oscuridad: la historia del paratleta ciego que desertó durante Santiago 2023”, publicado por la Universidad Diego Portales, ha sido nominado como finalista al Premio Internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la categoría de Periodismo Universitario.

Escrito por Francisco González y Juan José Leyton, el texto reconstruye con precisión la huida voluntaria de Ortega Ponce, un nadador paralímpico de la Isla que decidió abandonar la delegación de Cuba.

Fue el último de al menos once deportistas cubanos que desertaron durante esa edición de los Juegos en Chile

La investigación detalla cómo Ortega, diagnosticado con retinosis pigmentaria, llegó a competir en la categoría S11 y finalizó quinto en los 50 metros libre. Fue el último de al menos once deportistas cubanos que desertaron durante esa edición de los Juegos en Chile –entre ellos, miembros del equipo de hockey femenino, remo, balonmano y atletismo– y su deserción generó una denuncia policial por “presunta desgracia” ante Carabineros de Chile.

Según el reportaje, su fuga fue planificada con apoyo de un amigo paratleta mexicano y un abogado en Chile. Abandonó la Villa Panamericana en la madrugada del 19 de noviembre, con todas sus pertenencias, y caminó hacia el Estadio Nacional. Luego fue trasladado por personas solidarias hasta la casa de un compatriota desde donde inició el proceso de refugio político avalado por el abogado Mijail Bonito Lovio.

“Dios, que no me agarren, porque si me agarraban ya eso era la debacle”

El texto destaca la voz de Ortega, quien expresó miedo y determinación: “Dios, que no me agarren, porque si me agarraban ya eso era la debacle”, en referencia a posibles represalias en Cuba. Detalla además su origen humilde en Ranchuelo, su trayectoria deportiva y el contraste entre sus logros internacionales y la falta de apoyo estatal en la Isla.

El reconocimiento legislativo en Chile también forma parte del relato. En julio de 2025, el Senado chileno aprobó por unanimidad otorgarle la nacionalidad por gracia a Ortega, tras una propuesta que recibió respaldo en la Cámara de Diputados en abril del mismo año. Ese respaldo institucional se sumó a su integración al deporte en Chile. Ahora entrena paratriatlón con el venezolano Miguel Brito como entrenador y guía, con la ambición de representar a Chile en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Un sistema que premia deportivamente, pero margina socialmente

El reportaje nominado por la SIP equilibra la reconstrucción cronológica de la deserción con una mirada humana y contextualiza la realidad cubana: un sistema que premia deportivamente, pero margina socialmente. Ortega, siete veces medallista parapanamericano, enfrentó en su país obstáculos que lo llevaron a buscar el refugio y una nueva ciudadanía en Chile, donde su talento puede encontrar condiciones dignas y una proyección renovada.

En ese sentido, el trabajo periodístico de la UDP no solo expone una historia individual de fuga y reinvención, sino también un fenómeno más amplio, las múltiples deserciones de atletas cubanos en eventos internacionales recientes. La narrativa combina testimonios directos, reconstrucción logística y análisis político, lo cual explicó su inclusión entre los finalistas del certamen de la SIP.