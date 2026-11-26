De los 1.189 presos nacidos en territorio puertorriqueño que cumplían condena en las cárceles estatales en 2023, cinco estaban sentenciados a muerte, entre ellos González.

Ricardo González mató a un policía durante un atraco a un banco en North Miami en 1992, por el que dos cubanos están también en el corredor de la muerte

Madrid/Ricardo González, el preso de 56 años cuya ejecución está prevista para el próximo martes en Florida, es puertorriqueño y no cubano, como han publicado varios medios desde que el gobernador Ron DeSantis firmó su orden de ejecución el pasado 30 de octubre. De Cuba procedían, sin embargo, al menos tres de sus cuatro cómplices en el asesinato del policía Steven Bauer en North Miami en 1992.

En septiembre de 2023, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico publicó el reportaje La cantidad de boricuas en cárceles de Estados Unidos es un misterio, firmado por Joel Cintrón Arbasetti y basado, en el caso de Florida, en datos obtenidos del Departamento de Correcciones de ese estado. De los 1.189 presos nacidos en territorio puertorriqueño que cumplían condena en las cárceles estatales en febrero de aquel año, cinco estaban sentenciados a muerte, entre ellos González.

Ya en septiembre de 2020, la organización caribeña The Greater Caribbean for Life había identificado a González como uno de los 20 puertorriqueños condenados a muerte en Estados Unidos

Ya en septiembre de 2020, la organización caribeña The Greater Caribbean for Life había identificado a González como uno de los 20 puertorriqueños condenados a muerte en Estados Unidos. En el artículo, firmado por Carmelo Campos Cruz y dedicado a la aplicación de la pena capital entre la diáspora caribeña, figuraban también dos de sus cómplices, Leonardo Franqui y Pablo San Martín, entre los cubanos condenados a muerte en aquel momento.

Una sentencia del Tribunal Supremo de Florida, del 10 de mayo de 2001, recoge el testimonio del neuropsicólogo Hyman Eisenstein, quien entrevistó a Ricardo González sobre su historia familiar y revisó sus expedientes escolares. Según el especialista, se crió entre Puerto Rico y Estados Unidos continental.

El pasado martes, mientras el Supremo de Florida rechazaba nuevos recursos de la defensa del condenado, el pastor Jeff Hood, consejero espiritual del preso, pidió al Gobierno puertorriqueño que intercediera por él.

González no figura en el registro de extranjeros condenados a muerte que elabora el Death Penalty Information Center, del que quedan excluidos los ciudadanos estadounidenses, condición que tienen desde su nacimiento, por regla general, los nacidos en Puerto Rico. En cambio, sí aparecen en él dos de sus cómplices, los cubanos Leonardo Franqui y Pablo San Martín, condenados también por otro asesinato cometido en Hialeah en diciembre de 1991.

Franqui, de 56 años, nació en Cuba y llegó con unos diez años a Estados Unidos entre 1979 o 1980, acompañado de su padre adoptivo, su abuela y su hermano menor, con quienes se había criado en la Isla, según contó al psicólogo Enrique M. Suárez, como aparece recogido en un recurso de la defensa de 2019. Franqui, que había asistido a clases de educación especial en Cuba, abandonó los estudios en Estados Unidos.

En el caso de San Martín, de 59 años, una resolución judicial de 2008 establece que emigró con su familia en 1980. Su tía paterna, Estella García, había abandonado Cuba en 1962 y acogió en su casa de Miami durante cuatro meses a su hermano Luis, su esposa y sus hijos. El padre de San Martín había sido preso político en la Isla, según los testimonios de sus familiares durante el juicio.

Otro de los implicados, Fernando Fernández, también emigró de Cuba durante su infancia. Su hermana Mayling relató que salió de la Isla con sus padres, su hermano y su bisabuela cuando ella tenía unos tres años, según consta en un documento de la Fiscalía de Florida.

Las fechas de emigración de los tres coinciden o son próximas al éxodo del Mariel, por el que salieron de Cuba unos 125.000 cubanos en 1980

Las fechas de emigración de los tres coinciden o son próximas al éxodo del Mariel, por el que salieron de Cuba unos 125.000 cubanos en 1980, aunque los documentos consultados no permiten establecer con certeza que utilizaran esa vía.

El mayor del grupo, Pablo Abreu, de 72 años, es primo de San Martín, como él mismo declaró durante el juicio, según recoge otro texto de la Fiscalía. Su lugar de nacimiento y la fecha de su llegada a Estados Unidos no han podido ser confirmados.

Bauer prestaba servicios de vigilancia en el Kislak National Bank cuando fue asesinado durante un atraco el 3 de enero de 1992. Tenía 39 años, tres hijos y llevaba 12 años en el cuerpo policial.

Franqui permanece en el corredor de la muerte, al igual que San Martín por el crimen de Hialeah, mientras que Abreu cumple cadena perpetua. Fernández, cuya condena a muerte fue sustituida por la de prisión perpetua, figura como fallecido en los registros penitenciarios, según The Miami Herald.

La ejecución del puertorriqueño sería la vigésima primera de Florida en lo que va de año, un récord para el estado, y se produciría apenas 12 días después de la del cubano Reinaldo Dennes en Texas, condenado a muerte por el asesinato de un comerciante de diamantes durante un atraco en Houston en 1996 y cuyo consejero espiritual era también el pastor Hood.

Además de Franqui y San Martín, otros cuatro cubanos permanecen en el corredor de la muerte de Florida: Omar Blanco, Marbel Mendoza, Manolo Rodríguez y Rafael Andrés. A ellos podría sumarse Alberto Sierra, para quien un jurado recomendó en octubre la pena capital por el asesinato de su esposa y sus dos hijastras en 2012. También estuvo condenado a muerte en ese estado el español de madre cubana Pablo Ibar, que desde 2019 cumple cadena perpetua por un triple asesinato cometido en 1994.