El Ministerio del Interior guarda silencio sobre un nuevo vuelo de deportados desde EE UU

Varios testimonios publicados posteriormente en Facebook permiten establecer que en el avión viajaron cubanos devueltos desde Estados Unidos.

Familiares y un trabajador presente en la llegada confirman que varios cubanos fueron devueltos a la Isla, pero las autoridades no han dado informaciones

La Habana/Un nuevo vuelo con cubanos deportados desde Estados Unidos llegó este jueves a La Habana, aunque, a diferencia de ocasiones anteriores, el Ministerio del Interior no ha informado de la operación ni ha precisado cuántas personas fueron devueltas a la Isla.

El avión, un Airbus A319 de la compañía estadounidense GlobalX identificado con el número GXA6196, salió en la mañana del 24 de septiembre del Aeropuerto Internacional de Alexandria, en Luisiana, y aterrizó cerca del mediodía en el José Martí. Los registros públicos de seguimiento aéreo confirman el trayecto.

Alexandria es uno de los aeropuertos utilizados habitualmente en las operaciones de deportación de las autoridades migratorias estadounidenses, mientras que GlobalX ha participado de manera reiterada en esos vuelos. La llegada del aparato había despertado sospechas desde el mismo jueves, aunque entonces ningún organismo de Cuba o Estados Unidos había confirmado que transportara deportados.

“Finalmente, nuestro niño de 22 años fue deportado a Cuba y ya se encuentra con la familia”

Los testimonios publicados posteriormente en Facebook permiten, sin embargo, establecer que en el avión viajaron cubanos devueltos desde Estados Unidos.

Una mujer identificada como Yaite Lazo explicó que su hijo había sido deportado a Cuba después de permanecer durante diez meses bajo custodia migratoria. “Finalmente, nuestro niño de 22 años fue deportado a Cuba y ya se encuentra con la familia”, escribió.

La mujer aseguró que el joven tenía permiso de trabajo vigente, licencia de conducir y planes de continuar sus estudios universitarios. “Nos sigue costando entender por qué tuvo que permanecer 10 meses privado de su libertad para que finalmente terminara siendo deportado a Cuba”, lamentó.

La familia decidió no divulgar fotografías del joven para proteger su privacidad y acompañó la publicación con la etiqueta #I220A, utilizada habitualmente por cubanos que entraron en Estados Unidos y recibieron ese documento migratorio.

“Es duro y doloroso ver esos rastros de dolor impregnado en la cara de muchos de los deportados”

Otro usuario, Reinier Rodríguez Rivas, aseguró en los comentarios de la misma publicación que estuvo presente, “debido a su trabajo”, durante la llegada del avión. “Es duro y doloroso ver esos rastros de dolor impregnado en la cara de muchos de los deportados”, escribió Rodríguez, quien afirmó haber visto personas conocidas y conversado con algunos de los recién llegados.

En otra publicación de Facebook, una usuaria identificada como Oslady Batista comentó que su sobrino viajaba en ese avión. Según su testimonio, el joven llevaba tres años a la espera de obtener la residencia en Estados Unidos, contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social y, pese a ello, fue deportado. Batista afirmó además que el ICE no le permitió acceder a un abogado y que su sobrino ni siquiera llegó a firmar la orden de deportación.

Hasta este domingo, el Ministerio del Interior no había publicado información sobre la operación. El silencio contrasta con la práctica seguida en anteriores vuelos, cuando el organismo ha divulgado el número de retornados, su distribución por sexo y el acumulado de operaciones efectuadas durante el año.

En el anterior vuelo confirmado, el 21 de agosto, Estados Unidos devolvió a Cuba a 127 personas, 113 hombres y 14 mujeres. Interior informó entonces que dos de ellas fueron trasladadas a órganos de investigación por su presunta vinculación con delitos cometidos antes de abandonar la Isla. Según los datos oficiales, con aquella operación ascendían a 882 las personas retornadas a Cuba durante 2026 desde distintos países.

El Ministerio suele aprovechar esos comunicados para reiterar su compromiso con una migración “regular, segura y ordenada”

Las autoridades cubanas señalaron en aquella ocasión que la devolución se realizaba “en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales” entre La Habana y Washington. El Ministerio suele aprovechar esos comunicados para reiterar su compromiso con una migración “regular, segura y ordenada”.

Esta vez, sin embargo, no ha habido comunicado, al menos públicamente, ni una explicación sobre las razones de la ausencia de información.

El nuevo vuelo se produce además en un momento en que la Administración de Donald Trump ha intensificado las expulsiones de inmigrantes y ha recurrido también al envío de extranjeros, incluidos cubanos, a terceros países. En agosto, por ejemplo, ciudadanos de Cuba estuvieron entre los primeros migrantes enviados a Liberia por Estados Unidos.

La falta de datos oficiales deja por ahora varias preguntas abiertas: cuántos cubanos viajaron en el vuelo del jueves, cuál era su situación migratoria, de qué centros de detención procedían y por qué el Ministerio del Interior, que ha informado regularmente de operaciones similares, no ha anunciado esta llegada.