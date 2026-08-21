Liberia, nuevo destino para 1.200 deportados por EE UU, cubanos entre ellos

El ministro de Información del país africano afirma que serán acogidos como “invitados” y si lo desean podrán solicitar asilo

La Habana/Liberia recibió este jueves a 20 migrantes expulsados por EE UU por ingresar de manera irregular al país o exceder su tiempo de estancia. De acuerdo con el ministro de Información, Jerolinmek Piah, este es el primer arribo de los 1.200 deportados que serán recibidos en los próximos 12 meses. Entre ellos hay cubanos, venezolanos, colombianos y africanos.

Los migrantes llegaron al Aeropuerto Internacional Roberts, en las afueras de Monrovia. El acuerdo entre Liberia y Estados Unidos, oficializado el pasado martes, es una de las mayores operaciones de deportación a terceros países impulsadas por la Administración de Donald Trump.

Piah aseguró que estas personas serán acogidas como “invitadas”, por lo que podrían “marcharse cuando quisieran” o, si lo prefieren, “solicitar asilo”. Además, se indicó que la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados ayudarán a prestarles servicios, tal y como se ha hecho en otras partes de África.

Piah aseguró que estas personas serán acogidas como “invitadas”, por lo que podrían “marcharse cuando quisieran” o, si lo prefieren, “solicitar asilo”

Bajo una serie de acuerdos a menudo secretos, la Administración Trump ha deportado a más de 900.000 inmigrantes en alrededor de 3.000 vuelos, según un reporte del medio Washington Examiner. Centroamérica concentra entre el 40% y 60% de todos los vuelos de deportación cada mes, seguida por México y Sudamérica. El Caribe, África subsahariana y Asia también reciben decenas de vuelos mensuales, mientras que Europa, Medio Oriente y Oceanía registran operaciones con menor frecuencia.

De acuerdo con la agencia Reuters, Washington ha alcanzado acuerdos con la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana y Sierra Leona. Además, con Esuatini y Sudán del Sur.

Amnistía Internacional ha denunciado que estos traslados forman parte de una práctica abusiva que deja a los deportados atrapados en países con los que no tienen ningún vínculo, sin un proceso judicial claro y sin garantías frente a una nueva expulsión.

En junio del año pasado, Roberto Mosquera del Peral fue enviado por EE UU en un vuelo a Esuatini. Según las autoridades estadounidenses, el cubano es miembro de la pandilla Latin Kings, que surgió en la ciudad de Chicago a mediados del siglo pasado y que el FBI ha considerado “una grave amenaza” para el país.

Pese a ser expulsado y con una condena cumplida en Miami, Mosquera del Peral es mantenido preso en Esuatini y sin posibilidad de contratar a un abogado. “Nadie debería ser trasladado a un país en violación de las garantías del derecho internacional, para luego ser detenido en secreto sin un proceso legal claro, sin acceso a abogados y sin protección contra una expulsión ilegal posterior”, subrayó la ONG.

La abogada de Mosquera, Alma David, denunció en octubre pasado que el cubano llevaba más de tres meses encerrado sin cargos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha

La abogada de Mosquera, Alma David, denunció en octubre pasado que el cubano llevaba más de tres meses encerrado sin cargos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha.

En otro caso, en julio del año pasado, ocho migrantes, entre los que se encontraban dos cubanos y un mexicano, perdieron su último recurso de apelación contra el controvertido intento del Gobierno estadounidense de deportarlos a Sudán del Sur.

A México también han llegado cubanos expulsados por EE UU. De acuerdo con un reportaje de la cadena Al Jazeera, basado en documentos judiciales, serían hasta 6.000 y no 4.353 los cubanos que habrían sido enviados a ese país.

Muchos de ellos se encuentran varados en el sur de México, en ciudades fronterizas con Guatemala como Palenque o Tapachula, y no han podido acceder a trabajo, atención médica ni regresar con sus familias. Ante la falta de oportunidades, algunos de estos deportados se han sumado a las caravanas que se organizan en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

La cadena Telemundo recordó que abogados de inmigración han señalado que “la Administración de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como una laguna legal para obligar indirectamente a los solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen”.

Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, entre enero y junio pasado, 2,2 millones de personas se han autodeportado, en parte gracias a la aplicación CBP Home, que ofrece un boleto de avión gratuito e incentivos de hasta 2.600 dólares.