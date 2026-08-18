Varios cubanos deportados por EE UU se preparan para salir de Tapachula en una caravana

El cubano Osmel García Pérez, que fue deportado por EE UU, es parte de la caravana que se organiza en Tapachula.

Ciudad de México/El cubano Osmel García Pérez lleva cinco meses en la ciudad mexicana de Tapachula. Estados Unidos lo deportó, pero, “de eso no hablamos ahora”, dice a 14ymedio. El hombre es parte de un listado de casi 400 migrantes que planea salir en caravana con destino a la Ciudad de México el próximo jueves. Sobrevive vendiendo botellas de agua, de las que obtiene en promedio 150 pesos diarios (7 dólares). Asegura que “no hay empleo para los indocumentados”.

García se acercó a la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar); sin embargo, lamenta que los trámites parecen estar paralizados. “En la Comar se ha puesto muy duro todo, pero la gente está embullada con la firma”, dice. Como parte del proceso de asilo, se establece como requisito que el solicitante acuda cada 10 días hábiles a la sede para rubricar el documento de seguimiento a su proceso migratorio. En caso de no acudir, el trámite se da por concluido. Se tenían previstas 15 firmas y una entrevista para la resolución de la petición. Ante el incremento de migrantes, hay personas que acumulan hasta 50 rúbricas ante la Comar.

“No entiendo por qué: unos te dicen que llevan 30, otros 40 firmas, pero todavía no han podido coger nada (no reciben sus documentos)”, agrega el cubano.

El migrante dice que no busca llegar a EE UU, “porque si me detienen me pueden mandar a África; lo que quiero es moverme a Cancún, allá hay mucho cubano y trabajo”. No se ha atrevido a hacerlo porque, si lo detienen en un retén, “te devuelven y te dan un salvoconducto para abandonar el país o te llevan a la frontera con Guatemala”.

Entre migrantes de la Isla que han sido deportados por Estados Unidos también se encuentra Geraldo Benítez, aunque no se le nota muy convencido de la travesía. “Si no se reúne a más de 400 personas, no se puede salir, no hay que arriesgarse”, cuenta.

El plan es concentrarse en el Parque Bicentenario, “organizar a las mujeres y los niños y ver el recorrido, porque nos vamos”.

Según Osmel García, “hay un grupo de hondureños que llegará hoy y el martes a la ciudad”. El plan es concentrarse en el Parque Bicentenario, “organizar a las mujeres y los niños y ver el recorrido, porque nos vamos”. En el listado figuran 48 cubanos entre ellos algunos deportados por EE UU y migrantes que llevan más de medio año sin respuesta de la Comar. Uno de ellos es Eduardo Tosco, el connacional que en abril pasado fue golpeado por un trabajador del ayuntamiento de Tapachula en la plaza Miguel Hidalgo.

Jesús, un venezolano que lleva año y medio en Tapachula, sabe de la caravana y de la desesperación de miles de migrantes por la falta de respuesta en la Comar a la solicitud de asilo. Pese a lo negativo, advierte, “es una jugada que, si te sale mal, pierdes todo”. El joven de Barinas asegura a este diario que “este año han sido deportados al menos 15 compatriotas que fueron detenidos por andar en estos grupos. Los subieron a un avión y no se sabe más de ellos”.

La directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo en Tapachula, Denisse Lugardo, confirma a 14ymedio que tan solo en Tapachula, “según datos que nosotros manejamos, hay más de 80.000 solicitudes de asilo ante la Comar”. La demora en los procesos, dice, es porque “día con día aumentan y entonces la capacidad de respuesta se aminora”.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, confirma la cifra. “La mayoría son compañeros haitianos, unos 30.000 o 32.000; hay otros 20.000 o 25.000 cubanos, hay venezolanos”.

Sin embargo, la Comar difiere sobre el número de solicitudes. Un agente que pidió el anonimato asegura que el año pasado se registraron 42.000 peticiones. “Estamos hablando del nivel más bajo observado en los últimos cinco años”.

De acuerdo con datos de la comisión, entre 2021 y 2025, “en las oficinas de la Comar en Chiapas se acumularon más de 356.000 solicitudes de asilo”. El funcionario subraya que “después del máximo histórico alcanzado en 2021, cuando las oficinas de Tapachula y Palenque recibieron 95.384 solicitudes, comenzó una disminución que redujo la cifra a 79.187 en 2022”.