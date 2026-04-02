México presenta una denuncia contra un cubano deportado por EE UU que fue agredido en Tapachula

El ayuntamiento lo acusa de golpear a una trabajadora de limpieza y asegura que tiene antecedentes por delitos sexuales en Florida

La Habana/El ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, “removió” al elemento Centinela que este miércoles agredió al cubano Eduardo Tosco en la plaza Miguel Hidalgo. Las autoridades de servicios públicos, a cargo de Carlos Bracamontes, aseguraron a 14ymedio que “no toleran la agresión”. Sin embargo, aseguraron que antes, el hombre de 72 años agredió a una trabajadora y se interpuso una denuncia contra el migrante ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

De acuerdo con el ayuntamiento de Tapachula, los migrantes involucrados en el incidente son “enfermos mentales”. Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, refutó la afirmación y denunció “xenofobia” por parte de los funcionarios. “La acusación es grave y para que alguien pueda ser referido como enfermo mental tiene que haber estudios médicos, psicológicos”.

Según Teresa Estrada, el hombre la “golpeó en el rostro”. En un video que subieron a la cuenta de Facebook del ayuntamiento, aseguró que “no es la primera mujer centinela agredida y esto no puede seguir pasando”. En su denuncia reiteró que “la violencia contra las mujeres no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, ni en Tapachula, ni en Chiapas, ni en México, ni en ningún lugar”.

Estrada dijo que “los centinelas no son policías y no están armados” y que sus funciones se limitan a mantener el orden, la limpieza y el cuidado del Parque Central Miguel Hidalgo y sus alrededores”.

Un migrante que pidió el anonimato aseguró a este diario que la mujer llegó a exigir que “quitaran los móviles” de los enchufes públicos que se encuentran en la plaza. Al ver la lentitud, trató de desenchufar los aparatos y la increparon, pero “nunca la golpearon”. En ese momento “un tipo empujó al migrante, lo tiró y lo empezó a golpear”.

De acuerdo con la misma fuente, Tosco fue deportado por EE UU y desde hace tiempo permanecía en la plaza Hidalgo, pero “desde el miércoles por la noche no aparece”. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida lo tiene en su base de datos como un delincuente sexual.

Tosco es uno de los delincuentes deportados a México. Según contó a 14ymedio Oliver en diciembre pasado, a estas personas “les borra los antecedentes antes de cruzarlos”. Los abandona “sin documentos ni dinero” en el país y su futuro queda en el limbo.

En marzo pasado, García Villagrán denunció que cerca de 500 cubanos deportados por EE UU han sido “abandonados en la madrugada en el último mes en diferentes puntos”. “Esta gente ha perdido todos sus derechos” y aseguró que “están en una situación de apátridas”. Son migrantes, dijo, que no quiere Cuba y que en Estados Unidos "ya perdieron sus derechos".

De acuerdo con el abogado Roger Ernesto Goitia, el video exhibe “la discriminación y maltrato al migrante extranjero”, que es recurrente “en los sitios públicos, las instituciones como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y en los centros de salud”.