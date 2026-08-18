Sigue desaparecida una lancha con 19 cubanos una semana después de salir de Pinar del Río

Madrid/Al menos 19 cubanos, entre ellos 7 menores de edad, se encuentran en paradero desconocido una semana después de haber salido en una embarcación desde Pinar del Río. La alerta la dieron hace unos días familiares de los balseros, que no tenían noticia desde la partida de estos, el pasado 11 de agosto sobre las dos de la tarde, y pedían ayuda a las autoridades o a cualquiera que supiera si fueron auxiliados por los guardacostas, algún barco de recreo o pescadores.

El comunicador Mario Vallejo realizó un llamado en sus redes sociales, en un post en el que adjuntaba imágenes captadas por los propios balseros dentro de la embarcación.

Según publicó este lunes Martí Noticias, la Secretaría de Marina de México, a través de la Guardia de Permanencia de la V Región Naval (RN 5), con sede en Isla Mujeres (Quintana Roo), no ha localizado aún la nave. “Se tiene alertadas a las estaciones navales de busca y rescate de la jurisdicción por parte de RN 5, esperando recabar mayor información acerca del caso”, declaró al diario cubanoamericano un oficial de la entidad. Además, aseguró que “las capitanías y todas las estaciones navales de busca y rescate respecto a la embarcación, tienen conocimiento”.

"Es una embarcación que estaba buena, pero se dañó un motor y luego se quedaron sin gasolina a más de la mitad del camino porque se les botó"

El agente, que no proporcionó su nombre, fue preguntado por Martí Noticias si estaban empleando helicópteros para la búsqueda, y respondió: “No han sido desplegados, eso ya lo determina el mando naval”.

En Cancún, adonde se presume que se dirigían los balseros, esperan algunos familiares, como Yunaidy Martínez Ramírez, natural de La Habana. “En la lancha está mi familia entera”, dijo a Martí Noticias. Su marido y sus tres hijos pequeños forman parte de los desaparecidos. A ese medio proporcionó algunos detalles sobre la travesía y expresó su miedo: “Es una embarcación que estaba buena, pero se dañó un motor y luego se quedaron sin gasolina a más de la mitad del camino porque se les botó. El lanchero dijo que tratarían de navegar a vela... Traían alimento, pero tras tantos días temo que ya no les quede nada”. Esa comunicación da a entender que la embarcación, en efecto, no era una lancha improvisada, pues tenían contacto por radio.

Entre los tripulantes también se encuentran los gemelos Leosdel y Leosniel, de tan solo dos años, junto a su madre, Yusimy Garrobo Leiva ,de 35 años, residentes de Vertientes, Camagüey.

Martínez Ramírez denunció ante Martí Noticias la lentitud en la actuación de las autoridades mexicanas: “La Marina siempre me dice lo mismo: que están en búsqueda sin resultados. Los primeros días me peloteaban de un lado a otro. El papá de los gemelos y yo tuvimos que meternos a la base principal; si no llamamos nosotros, no nos dicen nada. Tienen helicópteros y barcos para buscar por aire y mar; deberían hacer la búsqueda más rápida. Estoy desesperada, vuelta loca, a punto de buscarlos yo misma”.

Martí Noticias recuerda un caso similar ocurrido el pasado 8 de agosto, cuando una embarcación que partió también de Pinar del Río con destino a Cancún naufragó cerca de Las Martinas tras sufrir una avería. En el siniestro perdieron la vida el joven Leodannis Sánchez, de 17 años, y su pareja Osmaikel, de 19.

Tras un largo período con escasas noticias de balseros, el 13 de agosto al menos una decena de migrantes cubanos desembarcó en el Parque Estatal Histórico Fort Zachary Taylor, en Cayo Hueso, Florida. Llevaban una lancha que habían hurtado a la empresa estatal Marina Marlin Tarará, y están bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU.