Diez balseros cubanos desembarcan en Cayo Hueso en una lancha robada en la Isla

La lancha 'Linda' elaborada en fibra de vidrio con matrícula HA 50799-F en que llegaron 10 balseros cubanos a Cayo Hueso.

En redes sociales difunden información sobre al menos tres fallecidos tras el naufragio de otra lancha que salió de la Isla con destino a Cancún

La Habana/Un grupo de 10 cubanos desembarcó este jueves en el Parque Estatal Histórico Fort Zachary Taylor, una reserva natural ubicada en Cayo Hueso, Florida. Los migrantes fueron “detenidos y puestos bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU”, informó el Departamento de la Policía de Key West.

Las autoridades precisaron: “Seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios federales y estatales para responder a llegadas marítimas de migrantes dentro de los límites de la ciudad y a lo largo de la costa circundante”.

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados a la Isla.

Las imágenes de la embarcación fueron difundidas por Christopher Ferrara en su canal en Facebook DatGuy in Paradise, quien en un inicio mencionó que llegaron 11 personas.

Unos oficiales de la Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida y la Guardia Costera se presentaron en el lugar para tomar datos de la embarcación Linda elaborada en fibra de vidrio con matrícula HA 50799-F. La lancha pertenece a Marina Marlin Tarará, una filial de la empresa Marinas y Náuticas Marlin que opera en La Habana, Varadero, Cienfuegos, Camagüey, Holguín, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud y que ofrece servicios turísticos y deportivos, como paseos en barco, buceo y pesca deportiva.

Ryan Isrow, un residente de Cayo Hueso, contó en redes sociales que ayudó a sacar la embarcación y confirmó que “fue robada el pasado martes”. Además, señaló que la lancha rápida tiene “ un motor Volvo prácticamente nuevo”.

El arribo de balseros, principalmente de Cuba, “ha disminuido considerablemente desde que la Administración de Trump comenzó a intensificar las medidas contra las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización y a aplicar sus políticas de deportaciones masivas”, subrayó El Nuevo Herald.

Antes de que el repúblicano asumiera la presidencia, estas llegadas ocurrían semanalmente y, en ocasiones, a diario. El 12 de enero de 2017, el presidente estadounidense Barack Obama eliminó la política de “pies secos/pies mojados”. Esta medida permitía quedarse en EE UU a los cubanos que tocaban tierra (“pies secos”), mientras que los interceptados en el mar (“pies mojados”) eran devueltos.

En junio pasado, la Guardia Costera de EE UU deportó a 27 balseros cubanos que fueron interceptados en el canal de Yucatán. Ese retornó se suma a los 96 cubanos –78 hombres y 18 mujeres– que fueron repatriados días antes en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Con este vuelo de deportación asciende a 740 el número de migrantes cubanos retornados a la Isla durante los primeros seis meses de 2026, en 25 devoluciones organizadas desde distintos países de la región, según cifras oficiales.

En redes reportan el naufragio de una lancha que salió de la Isla con destino a Cancún; en la imagen dos de los tripulantes / Facebook/'Nio reportando un crimen'

Este jueves trascendió además la salida de otro grupo de balseros. Leodannis Sánchez, de 17 años, y su pareja Osmaikel, de 19 años, habrían muerto, cuatro personas se encuentran desaparecidas y otras tres detenidas tras el naufragio el pasado sábado de una lancha con entre 13 y 18 cubanos a bordo. La embarcación salió de la costa sur de Pinar del Río con destino a Cancún, México. Hasta el momento no hay confirmación oficial del percance ni de los arrestos.

El ex prisionero político exiliado en Estados Unidos, Horacio Piña, confirmó a Martí Noticias que la embarcación que cargó a los balseros en la zona de Malpotón, sufrió un desperfecto y quedó a la deriva y el fuerte oleaje la empujó hacia los llamados “paredones”, arrecifes de piedra filosa de varios metros de altura. “La embarcación terminó zozobrando tras ser golpeada violentamente contra las rocas”, publicó el medio.

Elena Fernández y Elizabeth Vinajera contaron al mismo medio que la mayoría de los balseros son “jóvenes del poblado Manuel Lazo” (antes conocido como El Cayuco).

Al menos diez sobrevivientes lograron llegar hasta la orilla. Al lugar se presentaron oficiales de las Tropas Guardafronteras, la Policía Nacional Revolucionaria, el Cuerpo de Bomberos, Criminalística y la Seguridad del Estado.

La página de Facebook Nio Reportando un Crimen ofreció “un balance preliminar de 13 sobrevivientes, tres personas fallecidas y otras cuatro desaparecidas”, además de indicar que entre los tripulantes “podría haber menores de edad”. El mismo espacio indicó que los encargados de la travesía habrían sido arrestados. Entre los que se menciona a Alejandro, Oreste y El Bemba.