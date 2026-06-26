La Guardia Costera de EE UU deporta a 27 balseros cubanos interceptados en el canal de Yucatán

Los migrantes, según las autoridades estadounidenses, fueron ubicados en una embarcación de madera que “corría peligro de hundirse

La Habana/La Guardia Costera de Estados Unidos deportó el pasado lunes a 27 balseros cubanos que fueron interceptados en el canal de Yucatán. De acuerdo con el comunicado difundido este viernes, el grupo –conformado por mujeres y hombres– realizaba la travesía en una embarcación de madera que “estaba haciendo agua, no tenía combustible y corría peligro de hundirse”, cuando la lancha enviada por la tripulación del buque Raymond Evans los ubicó.

Las autoridades estadounidenses advirtieron a los cubanos con un discurso ya habitual de que “cualquier persona que intente ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar será interceptada y repatriada a su país de origen”. El teniente comandante y oficial de enlace de la Guardia Costera de EE UU con Cuba, Luis García, subrayó que hay vigilancia en “todas las rutas marítimas de acceso al país para disuadir la migración ilegal”.

Además, dijo que “intentar migrar ilegalmente a bordo de embarcaciones sobrecargadas y en mal estado es extremadamente peligroso y pone vidas en riesgo innecesario”.

Los cubanos fueron “procesados para precisar su identidad y además se les suministró comida, agua, refugio y atención médica básica”, según el parte oficial, y retornados a la Isla a bordo del guardacostas Winslow Griesser.

La balsa en que fueron ubicados los cubanos por la lancha enviada por la tripulación del buque 'Raymond Evans'. / X/@USCGSoutheast

De acuerdo con un reporte de la Administración del gobernador Ron DeSantis enviado al Congreso local y filtrado a la prensa en febrero pasado, Florida gastó en operativos migratorios 573.000.000 de dólares de un fondo destinado a emergencias en los últimos tres años. El dinero fue canalizado a la Operation Vigilant Sentry (Operación centinela vigilante), una táctica que se aplica a través de una orden ejecutiva para activar a las fuerzas federales y combatir el ingreso ilegal de migrantes y el tráfico de drogas en las costas estadounidenses.

“El 80% de las interceptaciones de drogas con destino a Estados Unidos se realizan en alta mar”, recordó la Guardia Costera al tiempo que reiteró que la importancia de “detectar e interceptar a los narcotraficantes ilícitos en alta mar requiere una importante coordinación interinstitucional e internacional”.

La deportación de balseros se suma a la de 96 cubanos –78 hombres y 18 mujeres– que fueron retornados este jueves por EE UU en un vuelo que llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Con este vuelo de deportación asciende a 740 el número de migrantes cubanos retornados a la Isla durante los primeros seis meses de 2026, en 25 devoluciones organizadas desde distintos países de la región, según cifras oficiales.