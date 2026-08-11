Salen a la luz los vínculos del nieto de Raúl Castro con la mafia cubana en México

Raúl Guillermo Rodríguez Castro recibió del grupo una embarcación, además de un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa de la marca Louis Vuitton, según las investigaciones en EE UU

La Habana/Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo y nieto de Raúl Castro, aparece como parte del entramado de la Mafia Cubana en Quintana Roo, en el sureste de México. Su nombre fue señalado por José Miguel González Vidal, miembro de la organización que fue condenado en 2023 a 25 años de prisión en Estados Unidos.

El vínculo fue publicado este martes en The New York Times, que señala en un extenso recuento que el interlocutor y figura clave en las gestiones con Washington en el diálogo que han abierto ambos países no ha sido acusado como parte de la trama.

González Vidal, de 38 años, uno de los al menos seis integrantes de la mafia que se declararon culpables en Estados Unidos, informó que regaló una embarcación al nieto de Raúl Castro, además de un reloj Rolex, una motocicleta Suzuki y ropa de la marca Louis Vuitton. Los obsequios, según los registros judiciales, fueron a cambio de permitir el paso por la aduana cubana de mercancías que la red había adquirido en México con tarjetas de crédito robadas.

El Gobierno cubano calificó las acusaciones que involucran a Rodríguez Castro como “calumnias”, y El Cangrejo no respondió a las solicitudes de comentarios, de acuerdo con el diario neoyorquino.

El Gobierno cubano calificó las acusaciones que involucran a Rodríguez Castro como “calumnias”

La afirmación de que entregó un barco al nieto de Raúl Castro cobra relevancia por el papel que tuvieron las embarcaciones y otros bienes robados dentro de las actividades atribuidas a la Mafia Cubana en Quintana Roo.

David Bolton, un veterano investigador privado citado por el medio, describe al grupo como “los auténticos piratas del Caribe” y unos “asesinos despiadados”. La organización se dedicó, principalmente, al tráfico de miles de migrantes desde Cuba hacia México y, finalmente, hacia EE UU. Para ello, señaló el Times, la mafia robó, “durante años”, al menos desde 2009, embarcaciones de lujo y equipos náuticos en ciudades del suroeste de Florida, desde Sarasota hasta Naples y Marco Island.

A través de la Operación Sísifo, un cuerpo especial del FBI y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y, tras más de 10 años de investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudo vincular los hurtos con el tráfico de personas desde la Isla. En 2020 presentó acusaciones contra varios cubanos radicados en México por sacar clandestinamente de Cuba a “miles de migrantes”.

Según los fiscales, cobraban alrededor de 10.000 dólares por el traslado. A quienes no podían pagar los mantenían cautivos en México y eran “torturados con pistolas de descargas eléctricas y sus familias eran extorsionadas”. Según documentos judiciales, algunas mujeres eran obligadas a trabajar en clubes de striptease, indica el medio estadounidense.

Según documentos judiciales, algunas mujeres eran obligadas a trabajar en clubes de striptease, indica el medio estadounidense

“Aplicábamos castigo físico”, testificó uno de los traficantes, Reynaldo Crespo Márquez, en 2023, después de declararse culpable en un tribunal federal de Estados Unidos en Miami. “A veces los golpeaban con una tabla de madera o con una pistola Taser”, confesó.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, los integrantes de la mafia contactaban a los familiares de las víctimas y amenazaban con torturar, matar de hambre y asesinar a sus víctimas si los familiares se negaban a pagar. Aquellos que lo hacían eran enviados en ómnibus a la frontera entre Estados Unidos y México, y se les explicaba cómo solicitar asilo político.

Las autoridades lograron documentar que alrededor de 25 personas murieron durante los viajes.

Entre los migrantes trasladados clandestinamente había beisbolistas profesionales, incluido el campocorto Adeiny Hechavarría, quien jugó para varios equipos en las Ligas Mayores, de 2012 a 2020, y el bateador de los Dodgers de Los Ángeles Yasiel Puig.

Otro rubro que explotaba la Mafia Cubana era la compra de mercancías con tarjetas de crédito robadas para introducirlas de contrabando en Cuba

Otro rubro que explotaba la Mafia Cubana era la compra de mercancías con tarjetas de crédito robadas para introducirlas de contrabando en Cuba –labor en la que la presencia de El Cangrejo fue vital– y venderlas en tiendas del Gobierno cubano.

Algunos miembros de la organización también traficaron embarcaciones, autos y camiones. Algunas se utilizaban como sobornos, como se señaló en el caso del nieto de Raúl Castro, o se vendían para pagar a funcionarios extranjeros, según muestran los documentos.

El último golpe que recibió el grupo se registró en abril, cuando fue arrestado un financiador clave del grupo de Quintana Roo. Remigio Valdez Lao, de 59 años, conocido como El Milo, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, era un “objetivo prioritario” y contaba con orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada.

Según el informe del Gobierno mexicano, El Milo fue localizado cuando agentes de seguridad realizaban recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio de Benito Juárez, en la costa del mar Caribe. Junto con Valdez Lao se encontraba Joseline García Biscaino, presunta integrante del mismo grupo, a quien le decomisaron 38 dosis de marihuana y una camioneta.