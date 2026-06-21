De los 900.000 deportados por Trump a sus países de origen solo 2.000 fueron a Cuba

En lo que va del año, Estados Unidos ha deportado 612 cubanos a La Habana

La Habana/La cifra de cubanos deportados por Estados Unidos directamente a La Habana durante el segundo mandato de Donald Trump es de 1.982 –612 este año–. El registro, que abarca de enero de 2025 a mayo de este año, es una cifra menor si se tiene en cuenta que, en el mismo período, Washington ha deportado a casi 900.000 inmigrantes en alrededor de 3.000 vuelos, según un reporte del medio Washington Examiner.

No obstante, los cubanos deportados a otros países suman una cantidad mucho mayor. México se ha convertido en un punto de retorno para nacionales de la Isla expulsados por EE UU. Casi en el mismo lapso, entre enero de 2025 y marzo de 2026, fueron enviados a ese país 4.353 cubanos, el grupo más numeroso de entre las casi 13.000 personas enviadas a México, según un informe de Human Rights Watch (HRW).

De ese grupo, muchas son personas con 60 años o más y que habían vivido en Estados Unidos durante décadas, principalmente en Florida. Según la organización, la mitad de los cubanos entrevistados para su informe había llegado durante el éxodo del Mariel de 1980.

“Durante años, los nacionales cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de Estados Unidos, en parte porque Cuba frecuentemente se negaba a aceptar a determinadas personas deportadas. Por ello, muchos recibieron órdenes de deportación que no se llegaron a ejecutar y permanecieron en Estados Unidos durante años o décadas, donde trabajaron y formaron familias, a menudo con parejas e hijos ciudadanos estadounidenses”, señala HRW.

“Durante años, los nacionales cubanos no fueron un objetivo prioritario de las políticas de deportación de Estados Unidos”

Sin embargo, dice la ONG, “eso cambió drásticamente bajo la segunda Administración del presidente Donald Trump, que convirtió las deportaciones masivas en un objetivo central de su política”.

Ello se reflejó de inmediato en los arrestos de migrantes cubanos por parte del ICE. Entre finales de 2025 y comienzos de 2026, aumentaron un 463%. Además, las aprobaciones de tarjetas de residencia para cubanos cayeron un 99,8% en el mismo lapso, según un análisis del Instituto Cato publicado en El Nuevo Herald, en abril pasado.

De acuerdo con datos del veterano periodista cubano Wilfredo Cancio Isla, hasta marzo pasado, sumaban 5.286 cubanos deportados directamente a la Isla, durante los dos períodos presidenciales de Donald Trump. De esta manera, el republicano tiene el récord de más cubanos deportados en toda la historia de EE UU, según el comunicador.

En mayo pasado, los vuelos de deportación que transportaban inmigrantes ilegales fuera de Estados Unidos aumentaron hasta alcanzar los niveles más altos registrados desde que Trump asumió el cargo.

El mes pasado partieron del país cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

Según Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, el mes pasado partieron del país cerca de 300 vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más del doble de los 126 vuelos registrados durante el primer mes completo de Trump en el cargo.

Ese dato fue avalado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que este sábado, a través de su cuenta de X, dijo que la cifra representa un “récord histórico” y que el pueblo estadounidense le dio el “mandato para arrestar y expulsar a los ilegales criminales de nuestro país”. Su mensaje terminó con la frase: “Salgan ahora o los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos”.

La cifra supera ampliamente los vuelos de deportación respecto a los últimos meses de la Administración de Biden, cuando se registraban entre 100 y 200 vuelos al exterior por mes.

Centroamérica concentra entre el 40% y 60% de todos los vuelos de deportación cada mes, seguida por el interior de México y Sudamérica

Centroamérica concentra entre el 40% y 60% de todos los vuelos de deportación cada mes, seguida por el interior de México y Sudamérica. El Caribe, África subsahariana y Asia también reciben decenas de vuelos mensuales, mientras que Europa, Medio Oriente y Oceanía registran operaciones con menor frecuencia.

Además de los vuelos internacionales, en mayo se realizaron aproximadamente 1.300 vuelos domésticos del ICE para trasladar detenidos entre centros de detención en distintas regiones del país, una cifra que creció de unos 250 vuelos mensuales en 2024 a más de 1.000 en 2026.

Asimismo, el DHS también afirma que 2,2 millones de personas se han autodeportado desde enero de 2025, en parte gracias a la aplicación CBP Home, que ofrece un boleto de avión gratuito e incentivos de hasta 2.600 dólares.