EE UU deporta a Ecuador al ex oficial cubano Rogelio Bolufé entre rumores sobre su regreso a la Isla

Bolufé figura en la lista de personas vinculadas al terrorismo publicada por el régimen cubano, como "cabecilla" del grupo La Nueva Nación Cubana. En esta foto aparece junto a Sandro Castro.

Sandro Castro lo convierte en superhéroe en un video creado con inteligencia artificial, debido a sus protestas en los centros de detención del ICE

La Habana/Estados Unidos deportó a Ecuador al cubano Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, supuesto ex mayor del Ministerio del Interior y antiguo integrante del entorno de seguridad de Fidel Castro, después de mantenerlo cerca de diez meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Aunque en las redes sociales se ha extendido la versión de que terminó regresando a Cuba, la información verificable más reciente lo sitúa en Guayaquil.

La expulsión ocurrió a comienzos de junio, según un reportaje publicado el pasado día 12 por la revista estadounidense The American Prospect, que intercambió mensajes con Bolufé después de su llegada a Ecuador. El cubano aseguró que fue incluido en un vuelo junto a ciudadanos peruanos y ecuatorianos y abandonado en Guayaquil sin documentos, dinero ni teléfono.

“Me dejaron en Ecuador mediante una deportación acelerada que considero una represalia”, declaró Bolufé al medio. Según su versión, los agentes lo sacaron de Estados Unidos “sin previo aviso”, sin que hubiera firmado ningún documento y sin explicarle adecuadamente lo que estaba ocurriendo.

Bolufé junto al primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz. / Redes Sociales

Bolufé relató que llegó con el uniforme gris que llevaba en el centro de detención, sin ropa adicional, identificación o medios para comunicarse y sin conocer a nadie en la ciudad ecuatoriana. También afirmó que los agentes le advirtieron que, si no colaboraba durante el traslado, sería inmovilizado durante todo el viaje.

“Fui expulsado de Estados Unidos sin que se respetara el debido proceso”, sostuvo. El cubano aseguró que todavía tenía abierto un procedimiento migratorio y una apelación pendiente, por lo que calificó la medida de “ilegal e inconstitucional”. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas enviadas por The American Prospect sobre el caso.

Bolufé, de 44 años, fue detenido en agosto de 2025 durante un control de tráfico en Florida, después de que la Policía encontrara en uno de sus bolsillos una bolsa con un polvo blanco que parecía cocaína. Fue acusado de posesión de esa droga, aunque el cargo fue posteriormente retirado, y pasó a custodia migratoria. Durante los meses siguientes fue trasladado por varias instalaciones de Florida, Texas, Nuevo México, Alabama, Arizona y el estado de Washington.

En los centros de detención denunció las condiciones de reclusión, la falta de acceso a documentos jurídicos y las dificultades para comunicarse con abogados y familiares. También participó en una huelga de hambre y promovió una organización denominada Unión de Secuestrados por ICE, integrada por detenidos de instalaciones en los estados de Washington y Nuevo México.

Las especulaciones aumentaron después de que Sandro Castro publicara un video realizado con inteligencia artificial en el que él y Bolufé aparecen convertidos en superhéroes

Bolufé atribuye sus sucesivos traslados y su posterior expulsión a represalias por esa actividad. El ICE, sin embargo, no ha confirmado que su deportación estuviera relacionada con las protestas. Lo que sí está documentado es que fue trasladado siete veces en diez meses y finalmente enviado a un tercer país, en lugar de ser devuelto a Cuba.

La deportación ha quedado rodeada de versiones contradictorias. El influencer Alexander Otaola afirmó este jueves en su programa que Bolufé había sido enviado a Cuba, pero no presentó documentos o imágenes que demostraran su llegada a la Isla.

El último vuelo de deportación desde Estados Unidos a Cuba confirmado públicamente llegó al Aeropuerto Internacional José Martí el pasado 21 de mayo, con 76 migrantes, 66 hombres y 10 mujeres. Con esa operación, el régimen contabilizaba 612 cubanos retornados desde distintos países durante los primeros cinco meses de 2026. Desde entonces no se ha informado oficialmente de otro avión procedente de territorio estadounidense con deportados cubanos.

Las especulaciones aumentaron después de que Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, publicara un video realizado con inteligencia artificial en el que él y Bolufé aparecen convertidos en superhéroes y se enfrentan a un águila gigantesca, una representación evidente de Estados Unidos.

Bolufé tenía vínculos legales con Ecuador y también la nacionalidad de ese país

La pieza no ofrece información sobre el paradero del ex oficial, sin embargo, su publicación ha sido interpretada en las redes como una celebración de la salida de Bolufé de Estados Unidos o como un mensaje de bienvenida a su antiguo círculo en Cuba.

Existe además una relación conocida entre Sandro Castro y Carlos Rogelio Bolufé García, hijo del deportado y uno de los organizadores de la polémica fiesta de cumpleaños celebrada por el nieto de Fidel Castro en diciembre de 2024. El joven, conocido en las redes como Carluchín Verde, ha aparecido repetidamente junto a Sandro y ha defendido públicamente al régimen.

La trayectoria de Rogelio Bolufé también está llena de zonas oscuras. Al llegar a Miami se presentó como antiguo mayor del Ministerio del Interior, vinculado a la seguridad de Fidel Castro y dispuesto a luchar contra el régimen. Al mismo tiempo, defendió aspectos de su pasado dentro de los órganos de la Seguridad del Estado.

Las autoridades cubanas lo han incluido en su lista de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo, por ser “cabecilla” del grupo La Nueva Nación Cubana. Por ahora, la última ubicación sustentada por un testimonio directo y una publicación periodística es Guayaquil. Bolufé tenía vínculos legales con Ecuador y, según fuentes cercanas citadas por Martí Noticias, también la nacionalidad de ese país, adquirida por un matrimonio anterior.