"Terrorista" reclamado por La Habana o infiltrado del régimen, Bolufé Izquierdo es detenido en Miami

La Habana/Las autoridades del condado de Miami-Dade arrestaron el pasado 17 de agosto por posesión de cocaína a Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, un ex mayor del Ministerio del Interior de Cuba. Los antecedentes del detenido reflejan un personaje tenebroso: figura en el listado de terroristas cuya extradición La Habana reclama a EE UU, aunque es sobre todo conocido por su trayectoria al servicio del régimen, llegando a ser parte del equipo de seguridad personal de Fidel Castro antes de desertar para llegar a Florida, donde es señalado como agente infiltrado de la contrainteligencia cubana.

En el reporte del arresto hecho público por las autoridades miamenses consta que Bolufé fue detenido durante una operación de control de narcóticos. Sin embargo, el medio Periódico Cubano, que aseguró tener acceso a los documentos de su caso, añadió que el ex militar debió presentarse ante un tribunal del condado, que le impuso una fianza de 2.500 dólares, pero permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de una audiencia.

Bolufé está incluído en el registro actualizado de terroristas que publicó La Habana, en el que se asegura que nació el 25 de enero de 1982 en Cienfuegos. Un detalle llamativo es su edad, 43 años, según la cual se estima que habría comenzado a trabajar como parte del equipo de seguridad personal de Fidel Castro con apenas 19 años, si se tiene en cuenta que él mismo declaró haber desempeñado esa función durante más de 15 años.

También se ha especulado que era “ahijado” de Castro, y él mismo reconoció haber residido mucho tiempo en su vivienda, aunque por razones de trabajo.

No obstante, en entrevistas con medios miamenses tras su salida de Cuba en 2020, aseguró que nació en La Habana, y no en Cienfuegos, como figura en la lista de la Gaceta Oficial, que lo considera “cabecilla de la organización terrorista La Nueva Nación Cubana”. Según la ficha oficial, habría participado en planes de sabotaje contra el sistema eléctrico nacional.

El caso de Bolufé ha generado interés no solo por la detención por posesión de drogas, sino por su historial dentro del aparato de seguridad cubano. Tras su llegada a Estados Unidos hace cinco años, Bolufé declaró que no se consideraba un desertor: “No he desertado, ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó entonces, al tiempo que reconocía que en Cuba existe “una dictadura” y que él pensaba regresar para liberar al país.

Entonces, el ex agente de seguridad explicó que dentro del Ministerio del Interior había muchos militares como él, que disienten del régimen. “La función de los militares es estar al lado del pueblo”, alegó.

Bolufé sigue siendo considerado por muchos como un agente de la contrainteligencia cubana en Miami o un “doble agente”, sobre todo después de que se conociera que su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, es amigo cercano de Sandro Castro. El pasado diciembre, el nieto de Fidel Castro causó incomodidad en las redes sociales con publicaciones sobre la organización de una lujosa fiesta de cumpleaños de la que Bolufé García era un organizador.

En cuanto a la organización La Nueva Nación Cubana, de la que el régimen asegura que Bolufé forma parte, ha sido descrita por La Habana como un grupo terrorista cuya intención es desestabilizar el Gobierno a través de las armas. Su accionar en la Isla ha sido, no obstante, modesto: el grupo se ha atribuido diversos hechos de sabotaje a través de declaraciones publicadas en redes sociales.