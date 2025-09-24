Dos ministros de Brasil participan en Cuba en un foro bilateral sobre políticas públicas

El evento se ha denominado "Encuentro de alto nivel. Políticas públicas para la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional".

La Habana/Dos ministros de Brasil y las más altas autoridades del Gobierno de Cuba abrieron este martes en La Habana su primer foro bilateral sobre políticas públicas, centrado en protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, informaron medios estatales.

La delegación brasileña en la cita está encabezada por los titulares de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, y de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre, Wellington Dias. Integra también la parte brasileña el director de la Agencia Brasileña de Cooperación y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ruy Carlos Pereira.

En la apertura, el primer ministro, Manuel Marrero, abogó por multiplicar la colaboración entre ambos países, con prioridad en áreas como la seguridad, soberanía y autosuficiencia alimentaria; nutrición y salud; ciencia e innovación; agricultura urbana, suburbana y familiar; agroecología y el extensionismo agrario.

"Tenemos la certeza de que la soberanía alimentaria de nuestros países exige la participación conjunta de todas las fuerzas, recursos y estructuras organizativas, vinculadas a esta misión estratégica y decisiva para el bienestar de todos los pueblos", recalcó Marrero.

La seguridad alimentaria está en riesgo actualmente en Cuba, que sufre una profunda crisis por más de cinco años con escasez de productos básicos como alimentos, agua corriente, medicamentos , luz y combustible.

Marrero consideró además este foro bilateral "fundamental" para el diálogo político, el intercambio de experiencias entre Cuba y Brasil, así como "la construcción de sinergias" que fortalezcan la alianza entre ambos países, en el marco de la cooperación Sur-Sur.

En la reunión, prevista hasta este miércoles, se desarrollarán mesas de trabajo dedicadas al análisis de políticas, programas y la gestión de sistemas nacionales de protección social, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Cuba y Brasil mantienen una cooperación bilateral en sectores como la salud, la biotecnología, la agricultura, el comercio y la energía, así como en la asistencia humanitaria y la reactivación de proyectos de infraestructura.

Ambos países han colaborado en programas de médicos, desarrollo de medicamentos y en la ayuda para desastres naturales, fortaleciendo su colaboración a través de la Cooperación Sur-Sur y en foros internacionales.