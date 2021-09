"Me mintieron, me utilizaron", lamenta el veterano pelotero cubano Ariel Pestano

Al retroceder la "cinta de la vida" del receptor Ariel Pestano destacan sus medallas de oro en las Olimpiadas de Atenas 2004; en los Panamericanos de Winnipeg de 1999 y en los Centroamericanos y del Caribe realizados en Colombia, pero el retiro le está dejando más sinsabores que lauros.

"Lo que sí me dolió mucho fue que me engañaron, que me mintieron, que me utilizaron", señaló en una entrevista que recientemente publicó Swing Completo. "Me dolió que al final de mi carrera deportiva me dijeran que ya no era de interés para la Comisión Nacional".

El pelotero se refiere a un pasaje de dolor que vivió en 2013. Ese año Pestano, quien se sentía en el mejor momento de su carrera, fue excluido del equipo cubano que participaría en el III Clásico Mundial de Béisbol, entre el 2 al 19 de marzo.

Las quejas de Pestano tienen un valor especial porque el atleta fue un firme defensor del Gobierno cubano. El régimen le otorgó, siendo aún deportista en activo, el cargo de delegado provincial del Poder Popular en el municipio de Caibarién.

En 2017 Ariel Pestano cerró la puerta a los peloteros cubanos de las Grandes Ligas de EE UU que querían conformar un equipo unificado y así representar a la Isla en el Clásico Mundial de Béisbol y otros eventos internacionales

Bajo esa posición, en 2017 cerró la puerta a los peloteros cubanos de las Grandes Ligas de EE UU que querían conformar un equipo unificado y así representar a la Isla en el Clásico Mundial de Béisbol y otros eventos internacionales.

"Llamarlos a una selección nos quitaría el valor que nosotros nos merecemos. Una cosa así nos ofendería, ellos se reirían de nosotros (...) Aquí hay muchos peloteros retirados que si hubieran querido serían estrellas de las Grandes Ligas y millonarios, igual que todos ellos", declaró Pestano en otra ocasión a Radio y Televisión Martí.

Cuatro años antes, Pestano fue excluido del listado del III Clásico Mundial de Béisbol en el que aparecieron los nombres de Yulexis La Rosa (Villa Clara), Frank Camilo Morejón (Industriales) y Eriel Sánchez (Sancti Spíritus), lo que a él le pareció injusto.

Sobre la ausencia del experimentado Ariel Pestano se dijo entonces que era por "padecer varicela". El mismo receptor villaclareño desmintió esa versión, "de salud estoy perfecto".

El cátcher es considerado un histórico, un deportista de escuela que integró todos los equipos nacionales desde la categoría infantil hasta la máxima. El Veterano, como algunos lo llamaban, vistió el 13 de la selección de Villa Clara y fue tres veces campeón de la Copa Mundial de Béisbol. Y un tipo con carácter, "no soy de quienes piensan que todo termina en un día".

Aunque, confesó el jugador, dolió en 2013 que "el esfuerzo y el fruto de todas mis medallas, no me las iban a pagar, porque ya no tenían validez" y simplemente porque ya "no era de interés de la Comisión Nacional".

Ariel Pestano reunía las virtudes de extraordinarios catchers como Juan Castro, Alberto Martínez y Pedro Medina, y resultaba tan oportuno al bate como éste último

Y así, sin mayores argumentos se orilló al retiro a esta leyenda en su posición en el home, a este artífice también del campeonato de los Leopardos Naranjas de Villa Clara en la Serie 52, a este personaje que integró las listas de mejores atletas de Cuba en varias ocasiones.

Aunque había Pestano para rato, muestra de ello fue el cuadrangular decisivo que conectó y le dio el campeonato a Villa Clara en la temporada de 2012-2013, contra Matanzas, aquel 18 de junio de 2013. Su retiro se dio el 17 de septiembre de 2013, en el estadio de Caibarién, en la provincia de Villa Clara.

Pestano reunía las virtudes de extraordinarios catchers como Juan Castro, Alberto Martínez y Pedro Medina, y resultaba tan oportuno al bate como éste último. Muchísimos aficionados, periodistas y especialistas lo consideran uno de los tres mejores receptores de la pelota nacional, e incluso lo declaran el mejor.

A lo largo de 22 Series Nacionales con el equipo de Villa Clara, Pestano compiló para .287 de average, producto de 1.532 imparables en 5.339 veces al bate, incluyendo 302 dobles, 33 triples y 153 jonrones. Anotó un total de 720 carreras e impulsó 901, con 681 ponches y 649 boletos recibidos, destacó Swing Completo. Y si faltaba algo, en la defensiva obtuvo un promedio de .991, con solamente 78 errores en 8.319 lances y 805 asistencias..

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.