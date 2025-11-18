"Misión y visión" de un mercado desabastecido en la ciudad de Matanzas

Matanzas/A las puertas del Mercado Ideal de Versalles, en Matanzas, la primera impresión es la de una escenografía montada a toda prisa. Un cartel da la bienvenida a los clientes con una lista de 18 productos: sal, azúcar, arroz, lomo de cerdo, aceite… Un inventario que, más que oferta, parece invocación. "Aquí están esperando la visita de algún jefe", suelta con ironía Aurora, una anciana que revisa la tablilla con curiosidad.

Dentro, el local muestra su realidad sin maquillaje: estantes semivacíos, algunos pomos de aceite, unas pocas latas de salsa de tomate, sobres con sazón y frascos de yogurt de soya alineados con más interés decorativo que comercial. Desde el mostrador, la empleada –con mirada de cansancio– pronuncia la frase que destruye cualquier ilusión: "Señora, si usted desea algo, pregúnteme y yo le digo si hay o no hay". Porque en el mercado, la existencia de ciertos productos sólo es real en la tinta del cartel.

Aurora va a la carga: "¿Tienen picadillo, mortadella o pollo?" La respuesta es un movimiento lateral de cabeza, lento y definitivo. "Tal vez mañana nos entren", murmura la dependienta. "No es seguro. Pero venga por aquí a ver qué pasa".

El local depende de la Empresa Municipal de Comercio de Matanzas que tiene problemas de falta de combustible para transportar las mercancías. La palabra "ideal" en su nombre hace rato se volvió sarcasmo para los vecinos. Marcelo, un padre de familia que observa la escena desde la entrada, resume su experiencia: "El otro día compré cuatro libras de picadillo aquí y estaban echadas a perder porque no tienen refrigeración, la nevera está rota".

En la pared, dos carteles muestran la "Misión" y la "Visión" del comercio, frases huecas en un sitio donde hasta los buenos días se dan escasamente. Aurora finalmente compra un paquete de comino y trata de pagar con transferencia. La dependienta responde con una sonrisa que tiene más de advertencia que de cordialidad: "Tiene que ser en efectivo". Cerca del mostrador, un código QR promete ser una vía rápida para el pago electrónico. El enésimo cartel alejado de la realidad en el Mercado Ideal de Versalles.