El misterio de los huevos dominicanos a medio precio: llegaron a Cuba y desaparecieron

Una velita con el número siete es todo lo que tiene la familia de Jean Carlos del cake que necesitan para celebrar su cumpleaños este martes. El desabastecimiento de huevos ha puesto en crisis a las dulcerías privadas que confeccionan las tradicionales tortas, hechas de panetela y merengue. En el mercado negro, un cartón con 30 unidades roza en La Habana los 3.600 pesos y "no hay en ninguna parte", lamenta la madre del niño.

Este sábado, la abuela de Jean Carlos dejó en pausa todas las tareas domésticas tras recibir una llamada: "Sacaron huevos en La Época y la gente se los está llevando por cantidades porque son a 5,95 MLC (moneda libremente convertible) el cartón", le advirtió una amiga residente en las cercanías de la esquina de las calles Galiano y Neptuno en Centro Habana. "¡Corre, a ver si alcanzas!", le advirtió.

Tradicionalmente, cuando el producto llega a los mercados en divisas el cartón se comercializa por encima de los 10 MLC (equivalente a 2.750 pesos, según la tasa de cambio en el marcado paralelo), de ahí el asombro de la habanera, de 69 años. Entre la duda y el desespero, tomó su cartera y salió corriendo para la avenida Rancho Boyeros donde, tras esperar una media hora, logró subirse a un almendrón y, pagando 200 pesos, acercarse al comercio rodeado ya por una multitud de personas.

"Cuando llegué se habían acabado porque la gente compraba cajas y cajas"

Sin embargo, la mujer no tuvo suerte. "Cuando llegué se habían acabado porque la gente compraba cajas y cajas", cuenta. Por la puerta de la tienda en divisas salían clientes cargados con decenas de cartones, mientras la cola para acceder al mercado se extendía por la calle Neptuno, según comprobó este diario. El frenesí de acaparar el producto era tal, que un par de horas después de abierto el comercio, el huevo se agotó.

Con una pequeña etiqueta roja y amarilla que delataba su origen en la firma Endy, de República Dominicana, las posturas se veían algo sucias por fuera, como si hubieran estado almacenadas en un lugar con poca higiene. "Están muy baratos, cada huevo sale a menos de 20 centavos (de MLC) y no sé si hacer la cola para comprarlos porque puede que no estén nada frescos y que me salgan muchos malos", opinaba una cliente que merodeaba por el lugar.

"El huevo es una cajita de sorpresa y esa suciedad que tienen encima no me da buena espina", añadía la mujer. A su lado, otro potencial comprador también mostraba sus dudas: "A este precio solo puede ser si son confiscados a alguna mipyme o si están apurados por salir de ellos porque llevan días sin refrigeración. Prefiero no arriesgarme", sentenciaba.

Otros, más osados, optaban por probar fortuna y llevarse todos los cartones que sus manos y sus tarjetas en MLC les permitiera. El destino final de tanta mercancía no era precisamente la sartén de sus hogares sino la reventa. "Ahora mañana veremos estos huevos en la calle San Rafael a 3.000 pesos el cartón", se quejaba una empleada de La Época. "Pero no nos han dicho que pongamos límite, así que hay que venderles todos los cartones que pidan".

La ansiedad por adquirir más y más, estaba espoleada por el déficit del versátil alimento en los negocios en pesos cubanos y en las redes informales de comercio. Los locales particulares que se dedican a la venta de dulces son los más afectados por el desabastecimiento del producto, hasta el punto de que algunos han preferido echar el cierre hasta que reaparezca o bajen los precios entre los vendedores informales.

En la barriada de Nuevo Vedado, una mipyme dedicada a la confección de cakes para bodas y cumpleaños lleva más de dos semanas sin brindar servicio por la falta del imprescindible ingrediente. El local, próximo a la calle Tulipán, tiene una fiel clientela entre varios vecinos de la zona que pueden pagar los altos precios de sus dulces y tortas.

La dueña de la dulcería se ilusionó con la venta en La Época, creyendo que los revendedores iban a inundar el mercado con nuevas ofertas, pero este lunes su frustración alcanzó un nivel más alto. "Nada de nada, un misterio porque a todo el que he llamado me sigue diciendo que no hay, que hay que esperar ¿Dónde se metieron todos esos cartones?", se pregunta. Su hipótesis es que buena parte del producto ya ha sido vendido directamente a quienes ofrecen dulces a través de los portales digitales en divisas.

"Les da más negocio así porque ahí los precios son de 25 dólares en adelante por un cake y es una forma rápida de salir del producto sin tener que arriesgarse a que se eche a perder o tener que ofrecerlos al menudeo en la calle", opina. Una solución es "comprar huevo en polvo para sustituir al fresco, pero no sirve para todo tipo de recetas", reconoce.

"No estamos recibiendo pedidos porque no tenemos huevos", advierte la propietaria de la dulcería a varios residentes en las cercanías que comparten un grupo de WhatsApp. "Ya les avisaremos cuando volvamos a hacer los cakes, pero por el momento no tenemos fecha para volver a abrir", decía la emprendedora, ilustrando su mensaje con el emoticono de un trozo de torta.

La imagen del apetitoso dulce, como la velita con el número siete de Jean Carlos, es lo más cercano a un cake de cumpleaños que han visto en varios días los inscritos en el grupo y buena parte de los cubanos que sufren el desabastecimiento de huevos.