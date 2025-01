La misteriosa obra hidráulica en la avenida Boyeros coincide con la inauguración de la Torre K

La Habana/En medio de la noche de este sábado, con sus chalecos reflejantes y con una prisa poco usual en Cuba, una brigada de trabajadores seguía laborando en la misteriosa obra hidráulica que se realiza en la avenida Rancho Boyeros, desde la Calzada del Cerro y hasta las cercanías con la calle Tulipán. La apertura de una larga zanja en la calle y la colocación de una nueva y ancha tubería han destapado las especulaciones entre los vecinos, que nunca han visto tanta premura, equipos nuevos y eficiencia volcados en este tipo de reparaciones.

Según la versión oficial, se están sustituyendo tramos de la conductora que trae el agua desde la estación de bombeo de Palatino hasta la calle Marino para solucionar las afectaciones en la zona alta del municipio Plaza de la Revolución, donde está ubicado Nuevo Vedado, "beneficiando a una población aproximada de 72.250 habitantes". En una breve nota, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos añade que la obra contará con 2,8 km de largo y también mejorará la presión en el municipio de Cerro.

Sin embargo, los cuantiosos y modernos recursos empleados en el tramo de Boyeros, junto a la celeridad con que avanza la colocación de la tubería, han alimentado la especulación, unos rumores que señalan a otro beneficiario más poderoso: la Torre K, el edificio más alto de Cuba y futuro hotel de lujo que está a punto de inaugurarse, este mes de enero.

Acostumbrados a que solo en el turismo se hacen inversiones más cuantiosas, los cubanos se muestran escépticos cuando una construcción o restauración va demasiado rápido y demasiado bien. En 2023, por ejemplo, casi un tercio de las inversiones fueron a las dos áreas asociadas al sector turístico: los servicios empresariales e inmobiliarios y alquiler (23.745 millones de pesos, casi mil millones de dólares al cambio oficial) y hoteles y restaurantes (8.626 millones de pesos o 360 millones de dólares).

En los tres días que la brigada lleva trabajando en la zona próxima a Nuevo Vedado, incluyendo el fin de semana, los residentes en las cercanías han tratado de sonsacarle a los obreros el motivo principal para la instalación del nuevo ducto, pero una infrecuente parquedad se extiende también entre ellos, avivando aún más los rumores.

Este sábado en la noche, el secretismo con que los trabajadores de la empresa estatal Aguas de La Habana respondían a las preguntas de 14ymedio refuerza la tesis de que la obra oculta mucho más de lo que se ha dicho públicamente. "Lo que se sabe no se pregunta", remató un empleado ante los cuestionamientos de si sería la también llamada Torre López-Calleja, en alusión al ex yerno de Raúl Castro, magnate del turismo y fallecido en 2022, el verdadero motivo para acelerar la colocación de una conductora en una barriada que lleva largos años sufriendo los problemas de suministro de agua.

Aunque distante del lugar, el colosal inmueble está ubicado en la calle 23 de El Vedado, una zona que también se abastece de la misma conductora Palatino Marino. Cualquier cambio en el actual tramo influye directamente en el caudal que llega hasta el gigante de concreto que albergará además oficinas y un área comercial. "Vivo en este barrio hace 30 años y nunca he visto que se haga una obra de noche ni a tanta velocidad", apuntaba este viernes en la cola para el cajero del Banco Metropolitano de la calle Estancia y Santa Ana un jubilado.

"En mi edificio llevamos años que la bomba de agua se puede poner, malamente, un día sí y un día no, así que por qué ahora es que están arreglando esto, cuando todo el mundo sabe que no hay dinero para casi nada, que todas las obras de reparación están prácticamente paralizadas por falta de recursos", añadía otra cliente de la sucursal que, no obstante, se alegra de que "algo termine beneficiando a esta zona aunque ese no sea el motivo principal".

En otros municipios de La Habana las imágenes de la avenida Boyeros levantan ronchas. "Por acá por la zona Cujae-Toledo, Marianao, seguimos en las mismas. Nadie te ofrece una respuesta. Sin agua desde finales de año", volcaba su molestia Mario Ernesto González en la página de Facebook del gobierno provincial tras la publicación de las imágenes de la impecable maquinaria, los obreros ataviados con uniformes nuevos y el gigantesco tubo que se coloca en la también conocida como avenida de los Presidentes.

Otra internauta fue más allá y sintetizó con sorna los rumores que destapa la reparación: "Eso debe ser para algo que necesita mucha agua porque tiene piscinas, jacuzzis, duchas con agua a presión, lavanderías donde cada día se necesita lavar muchas sábanas, toallas y manteles ¿Qué será? Suena a la Torre K". Poco después, su comentario fue borrado.

Antes de esta meteórica obra, ya este diario había constatado la instalación de un poderoso tendido de cables soterrados que suministran la internet de alta velocidad con la que contarán los huéspedes de la Torre K. Atravesando la calle J en un tramo, bajando por la Colina universitaria hasta pasar la calle Zapata y cruzando la cercana avenida Carlos III, la instalación continuó camino hasta las cercanías del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones donde se encuentra uno de los nodos principales de acceso a la red de redes.

Con estas dos obras, los clientes del lujoso hotel podrán disfrutar de dos de los servicios que más hacen sufrir cada día a los cubanos por su inestabilidad: el suministro de agua y la navegación web.