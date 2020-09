Un total de 13 motocicletas afectadas por el incendio en un parqueo de Nuevo Vedado

Un incendio ocurrido cerca de las dos de la madrugada en un parqueo de Nuevo Vedado, en La Habana, destrozó 13 motocicletas, dos de combustión interna y el resto eléctricas. Las llamas destruyeron totalmente algunos de los vehículos y afectaron significativamente al resto, según confirmó en el lugar 14ymedio.

"Empezamos a sentir el olor a quemado y cuando nos asomamos por el balcón ya el fuego había ganado bastante fuerza", relata Yampier, uno de los vecinos residentes en el inmueble de 18 plantas bajo el cual se ubica el parqueo, conocido como "el edificio de Los Pilotos". "Mi moto la perdí casi completa, lo que he podido rescatar es muy poco", lamenta el joven.

A pesar de que los bomberos solo tardaron unos seis minutos en llegar al lugar, poco pudieron hacer para evitar el daño en los vehículos, la mayoría de ellos sin seguro en caso de incendios. Esta mañana, los propietarios de las motocicletas calcinadas todavía intentaban recuperar algunas piezas.

"Mi moto eléctrica me había costado 1.250 dólares y estaba casi nueva", contó a este diario una joven que prefirió mantener su anonimato. "Aquí había modelos que cuestan casi 2.000 dólares, así que la pérdida es grande y recuperarse de esto es muy difícil. Hay gente para la que no solo era un medio de transporte sino también era su manera de ganarse la vida".

El parqueo de autos y motos, ubicado en el sótano del edificio en la calle Factor, entre Tulipán y Conill, en el municipio Plaza de la Revolución, tiene una zona donde se ubican las motos. Los vecinos más próximos al local temieron por un momento que el fuego se extendiera hacia sus casas.

"Fueron minutos de verdadero terror, porque las llamas eran impresionantes y se escuchaban explosiones. Pensé que no iban a poder controlarlas", cuenta una vecina de una cercana vivienda en planta baja. "Todavía hay dueños de motos que no se han enterado de esto porque viven en otro lugar y no han llegado a sacar su moto del parqueo".

Con la crisis del transporte, las motos eléctricas con batería de litio se han vuelto cada vez más populares en Cuba, un fenómeno que se ha acrecentado desde que en las tiendas estatales en moneda libremente convertible se oferta también el producto. A la vez, el reporte de incendios en estos medios de transporte también se ha disparado.

Según un informe del Ministerio de Interior, en 2019 se registraron 208 incendios de motos eléctricas con batería de litio, 164 de ellos graves y 44 leves. La mayoría de estos accidentes ocurrieron en viviendas o dentro de garajes y provocaron también graves daños en vehículos o inmuebles cercanos.

En el primer trimestre de 2020 la situación se agravó, y el Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC) alertó sobre el incremento de estos incendios a una media de 1,5 diarios y 43,8 mensuales.

Durante los primeros seis meses del año se registraron 263 siniestros, que sobrepasaron en 42 al mismo período de 2019, advirtió a la prensa oficial Jercy González Longo, especialista del Departamento Nacional de Extinción.

Las investigaciones revelaron que entre las principales causas de estos incendios están los actos imprudentes al cargar las motos eléctricas con batería de litio, por ejemplo dejar el cargador de la batería de litio conectado sin el correspondiente control, emplear cargadores inadecuados para motos eléctricas con batería de litio, no enfriar la moto antes cargarla, reemplazar dispositivos originales de la moto eléctrica o la fabricación ilegal de baterías de litio.

Las autoridades han hecho un llamado a mantener las partes originales de las motos, principalmente las relacionadas con la seguridad de la unidad, y evitar tanto las adaptaciones que contradigan las recomendaciones del fabricante como el uso de baterías de litio hechas de manera artesanal. También sugieren mantener la vigilancia al momento de cargar la moto y no realizar este proceso en el interior de locales y habitaciones o llevarlas a reparar con personas que no cuentan con los conocimientos apropiados ni permisos para este trabajo.

