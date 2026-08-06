El Movimiento Sin Tierra de Brasil dona siete toneladas de medicamentos a Cuba

E activista Durao afirmó que "esta no es la última donación, la próxima tampoco será la última".

El cargamento, que incluye antibióticos de primera línea como la azitromicina, omeprazol y otros fármacos, se entregó al hospital Hermanos Ameijeiras

La Habana/El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil entregó este miércoles un donativo de más de siete toneladas de medicamentos al hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, para paliar la aguda escasez de suministros médicos.

El cargamento, que incluye antibióticos de primera línea como la azitromicina, omeprazol y otros fármacos, será distribuido en varias instituciones del sistema sanitario de la Isla, según indicó un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

"Es una ayuda muy significativa en estos momentos", afirmó el subdirector del centro hospitalario habanero, Reynaldo Denis de Armas, quien al recibir el donativo agradeció esa contribución para la continuidad de los servicios asistenciales.

La entrega del donativo la realizaron el director nacional del MST brasileño, Gene Santos, y el representante de ese movimiento en Cuba, Marcelo Durao, junto a otros miembros de la organización.

"Es una ayuda muy significativa en estos momentos", afirmó el subdirector del centro hospitalario habanero, Reynaldo Denis de Armas

Santos dijo que para el MST es "un honor" acompañar al pueblo cubano y contribuir con su sistema de salud, y criticó el "bloqueo económico, comercial y financiero" que aplica el Gobierno de Estados Unidos a la Isla.

Asimismo, el activista Durao afirmó que "esta no es la última donación, la próxima tampoco será la última".

El donativo forma parte de la campaña 'Ayuda a Cuba' lanzada por la organización brasileña en 2025 para recaudar fondos que permitan enviar medicamentos en colaboración con el Ministerio de Salud Pública cubano.

La iniciativa del MST convocó a donantes de todas las regiones de Brasil incluidos trabajadores rurales y urbanos, estudiantes, docentes, profesionales de la salud, activistas y ciudadanos comunes.

Anteriormente, el MST envió a Cuba 4,6 toneladas de medicamentos e insumos médicos para apoyar la recuperación de las provincias orientales afectadas por el paso del huracán Melissa a finales de 2025, y esa carga incluyó también recursos destinados al Instituto de Endocrinología y al hospital ortopédico Frank País de La Habana.

Esta acción se suma a otras como la de la ONG española Open Arms, que el pasado julio envió siete toneladas de ayuda humanitaria destinada a un hospital infantil en La Habana, y el "Convoy Nuestra América", una flotilla que transportó 14 toneladas de alimentos, medicamentos y paneles solares para aliviar la severa crisis energética.