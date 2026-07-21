Open Arms entrega paneles solares e insumos médicos a un hospital infantil de La Habana

La directora del pediátrico aseguró que el personal ya cuenta el combustible “como si estuviéramos calculando la dosis de un antibiótico”

Madrid/La ONG española Open Arms entregó este lunes siete toneladas de ayuda humanitaria al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, buscando aliviar, según destacan sus organizadores, el impacto de los prolongados apagones sobre los servicios médicos, especialmente en las áreas de cuidados intensivos y atención a recién nacidos.

El cargamento, trasladado por el velero Astral en una travesía de 6.200 millas desde Barcelona, incluye un kit fotovoltaico de 22 paneles solares, una decena de baterías de respaldo, insumos médicos y libros. El equipamiento permitirá alimentar los sistemas que mantendrían operativos los ventiladores pulmonares durante los prolongados apagones diarios.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, defendió el sentido de la misión en declaraciones a EFE. “Todo lo que se pueda hacer para salvar una vida está más que justificado”, afirmó. Añadió que, si el sistema logra mantener en funcionamiento la unidad de cuidados intensivos y así “algún bebé prematuro pueda salvarse porque esa incubadora está en marcha o porque ese tratamiento no se ha interrumpido, ya vale todo la pena”.

"Si algún bebé prematuro pueda salvarse porque esa incubadora está en marcha o porque ese tratamiento no se ha interrumpido, ya vale todo la pena”

Camps insistió además en denunciar el bloqueo estadounidense. Lo calificó de “un crimen que no puede sostenerse” y sostuvo que “una decisión política no puede decidir que un hospital se quede sin luz”. También aseguró que Open Arms seguirá apoyando a la Isla porque “hay que poner en luz sobre lo que ocurre en Cuba, hay que poner las cámaras aquí en la sociedad civil y el mundo tiene que saber lo que ocurre”.

La instalación del sistema fotovoltaico comenzará de inmediato y se prevé que concluya en unas tres semanas. Open Arms espera regresar posteriormente para supervisar su puesta en funcionamiento y estudiar nuevas acciones de apoyo.

La ayuda ha llegado a un hospital infantil que ha debido adaptar su funcionamiento ante una crisis eléctrica nacional cada vez más preocupante. La directora del pediátrico Juan Manuel Márquez, Araís Consuegra Otero, describió para Granma un escenario en el que el personal calcula el combustible disponible y las horas de consumo “como si estuviéramos calculando la dosis de un antibiótico”.

La directora señaló los desafíos a los que se enfrenta la institución cada vez que colapsa el sistema eléctrico nacional: “La comunicación completa se para en el hospital, todo se cae, pero siempre la fuerza y el deseo de llegar hasta el final y de que no se muera un niño está por encima de todo. Si hay que dar ventilación manual, pues hay que darla, por el tiempo que sea”.

"Todo se cae, pero siempre la fuerza y el deseo de llegar hasta el final y de que no se muera un niño está por encima de todo. Si hay que dar ventilación manual, pues hay que darla, por el tiempo que sea”

Según explicó, el hospital ha llegado a reutilizar las baterías de respaldo de sus computadoras (back-ups) para alimentar los ventiladores pulmonares. Ya están al tanto de que cada una proporciona alrededor de dos horas de autonomía, pero sigue siendo insuficiente cuando coinciden varios niños conectados a respiración asistida. “Contamos los minutos, las horas, los segundos… para que la luz venga”, relató a Granma.

Durante el acto de recibimiento, el viceministro de Salud Pública, Julio Guerra Izquierdo, expuso algunas cifras que ilustran la presión que enfrenta el sistema sanitario cubano. Señaló que el país acumula más de 100.000 pacientes en lista de espera para cirugías, incluidos 12.000 niños; que existen 117.000 adultos y 1.200 menores diagnosticados con cáncer; y que solo está disponible alrededor del 30% del cuadro básico de medicamentos. Añadió que la supervivencia de los niños con cáncer ha descendido del 85% al 65% y que la tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por cada mil nacidos vivos.

La entrega de este lunes da continuidad a la misión Rumbo a Cuba, impulsada por Open Arms junto con más de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas que denuncian el bloqueo de EE UU. El cargamento traído por El Astral fue financiado mediante una campaña que recaudó más de 160.000 euros de más de 4.000 donantes.