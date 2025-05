Muere a los 84 años Zoila, la madre del preso político José Gabriel Barrenechea

"¿Por qué no me sueltan a mi hijo?", se preguntaba la mujer hace unos días en un desgarrador video que causó una honda preocupación

La Habana/La tarde de este domingo ha muerto a los 84 años Zoila Esther Chávez, madre del preso político José Gabriel Barrenechea, según confirmaron a 14ymedio fuentes familiares. La anciana falleció en Encrucijada, provincia de Villa Clara, mientras esperaba poder reencontrarse con su hijo, arrestado el 8 de noviembre de 2024 y acusado del delito de desorden público.

"Se fue apagando, hace días que dejó de comer y, literalmente, se tiró a morir de tristeza y dolor", asegura la fuente. La mujer, que había sido diagnosticada con un cáncer, llevaba días clamando por ver a su hijo. Barrenechea, periodista y colaborador de este diario lleva casi medio año preso, sin juicio, por participar en unas protestas pacíficas contra los apagones en el municipio de Encrucijada.

"Ya se llamó a la prisión para ver si pueden traer a Barrenechea al funeral", explicó a este diario el familiar que espera que el reportero independiente pueda asistir al velorio y posterior entierro de su madre.

En un video que causó una honda conmoción, se veía recientemente a Zoila reclamando poder ver a su hijo antes de morir. La anciana, que padecía de un cáncer en la vejiga que hizo metástasis, sollozaba mientras pedía a los carceleros que mantienen a Barrenechea tras las rejas que le permitieran verlo por última vez. Las imágenes movilizaron la solidaridad de activistas y organizaciones internacionales, pero las autoridades penitenciarias no accedieron a dar un pase al periodista para visitar a su madre.

"¿Por qué no me sueltan a mi hijo?", se preguntaba la mujer en el desgarrador video. "¿Qué ha hecho para que me lo tengan encerrado, para que nos tengan, a él y a mí, en este calvario, en este terror que llevo dentro de mi corazón? ¿Hasta cuándo van a tener a una madre sufriendo así? Por favor, únanse todos y ayúdenme a pedir por mi hijo".

Sin embargo, el jefe del penal La Pendiente, donde permanece el reportero, Yurianis Speck Rosillo, le negó a Barrenechea el permiso para desplazarse hasta su hogar y acompañar a Zoila en sus últimos momentos. Según relató un familiar del escritor, las palabras del funcionario fueron: "El hijo verá a su madre cuando ella muera". La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su listado de represores al jefe de la prisión.

Hace pocos días, un comunicado, firmado por más de una veintena de organizaciones, denunció el caso de Barrenechea. El texto añadía que, después de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, el régimen cubano ha aumentado su represión contra los periodistas independientes y todo aquel que intente divulgar la realidad cubana, una medida que se consolidó con la entrada en vigor, el 4 de octubre de 2024, de la Ley de Comunicación Social.

“Barrenechea ejemplifican la alergia del régimen cubano a la libertad de prensa y la desmesura con la que actúa contra los medios independientes”, agregaba el texto, en el que además se llamaba a que la comunidad internacional tome acción a favor de los periodistas cubanos que sufren el hostigamiento de la Seguridad del Estado.