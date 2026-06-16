Muere una adolescente de 17 años en Matanzas apuñalada por otra de 14

Su padre y algunos vecinos intentaron trasladarla de urgencia a un centro médico, pero, en medio de un apagón, tuvieron dificultades para conseguir una ambulancia

La Habana/Una riña entre dos adolescentes en Matanzas terminó con la muerte de Malany, una menor de 17 años, durante la madrugada del domingo pasado. El ataque fue confirmado este martes por el Observatorio Alas Tensas, aunque había sido difundido por el comunicador Christian Arbolaez días antes.

Según esos testimonios, la confrontación comenzó horas como una discusión y terminó en un ataque con un arma blanca por parte de una niña de 14 años, de quien no se conoce el nombre. El conflicto inició en el parque José Antonio Echeverría, en Cárdenas, y fue escalando hasta trasladarse a la vivienda donde residía Malany, en la esquina de Obispo y Amistad, cerca del antiguo Acopio, en la comunidad de Fundición.

Dentro de la casa, ambas jóvenes volvieron a enfrentarse y Malany golpeó a la otra menor con un tubo. Ello provocó que ambas salieran nuevamente a la calle, donde siguió la riña. Ahí, la menor de las dos, de acuerdo con testimonios de vecinos, hirió a Malany con un arma blanca. La lesión más grave fue en el cuello, aunque también reportaron heridas en la espalda.

El padre de Malany auxilió a su hija y la llevó en brazos

El padre de Malany auxilió a su hija y la llevó en brazos mientras buscaba cómo trasladarla a un centro médico, según los testimonios recogidos por Arbolaez. A él se unieron vecinos, que también intentaron trasladarla de urgencia a un centro médico, pero, en medio de un apagón, las dificultades para comunicarse y la falta de acceso inmediato a una ambulancia, se complicó la atención.

Poco después de que al fin lograran un transporte, Malany murió en los brazos de su padre antes de recibir asistencia médica.

Por la mañana, autoridades detuvieron a la atacante en un hospital y permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

“El caso reaviva la preocupación por el aumento de la violencia juvenil en Cuba y por las limitaciones que enfrentan muchas familias para acceder a servicios de emergencia en situaciones críticas. También ocurre en un contexto marcado por denuncias sobre el deterioro de la seguridad ciudadana, la crisis de los servicios públicos y la insuficiencia de recursos sanitarios”, señaló el Observatorio Alas Tensas en un posicionamiento sobre la agresión.

El país apenas dispone de 39.6% de las ambulancias necesarias para atender las diferentes emergencias médicas

El país apenas dispone de 39.6% de las ambulancias necesarias para atender las diferentes emergencias médicas, según cifras del propio Ministerio de Salud Pública informó, en 2023. Las cosas no han cambiado desde entonces. Incluso, en febrero pasado, el ministro de Salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció en una entrevista con la agencia AP que el sistema sanitario está “al borde del colapso”.

El caso también ocurre en un escenario de alza de la violencia y la inseguridad en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2.833 delitos en 2025, lo que representa un aumento del 115,11 % respecto a 2024 (1.317 reportes) y un incremento del 336,58 % en comparación con 2023 (649). “Estas cifras, obtenidas mediante un proceso sistemático de verificación y triangulación de fuentes públicas, contradicen de manera frontal la narrativa oficial sobre una supuesta disminución de la criminalidad en el país”, expuso el Ocac en su reporte publicado a inicios de este año.

A pesar de que los homicidios reportados muestra un leve descenso en comparación con años anteriores, el informe subraya que la criminalidad en Cuba crece en frecuencia, se diversifica y se vuelve socialmente más dañina, con un aumento sostenido del número de víctimas y de personas implicadas en hechos delictivos, indicó la organización que, durante el primer semestre del año pasado, registró 63 asesinatos, con víctimas que incluyen mujeres, menores y ancianos, incluidos 16 feminicidios.