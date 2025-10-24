Muere apuñalada una joven bicitaxista durante un asalto en La Habana

Heidy León Domínguez intentó defender su bicitaxi –su principal medio de sustento– de los atacantes, quienes la apuñalaron y huyeron del lugar.

La Habana/Una nueva víctima de la creciente ola de violencia en Cuba ha conmocionado a los habaneros. Heidy León Domínguez, una joven trabajadora por cuenta propia, fue asesinada la noche de este jueves durante un asalto en el barrio de Altahabana, en el municipio de Boyeros.

Según denuncias publicadas en redes sociales, León intentó defender su bicitaxi –su principal medio de sustento– de los atacantes, quienes la apuñalaron y huyeron del lugar. Otras dos jóvenes que la acompañaban resultaron gravemente heridas.

“Peleó como una leona defendiendo su bicitaxi”, escribió en Facebook Dyango Pulido Vives, amigo personal de la víctima, quien calificó el hecho como una tragedia “que no tiene palabras” para describir.

Domínguez había publicado en varios grupos de compraventa en Facebook imágenes de su bicitaxi eléctrico, que intentaba vender o cambiar. / Facebook

Conocida por algunos como La Jimagua, Heidy León tenía una hija de siete años –según contó a este diario la activista Yamilka Laffita, llamada en redes Lara Crofs– y era una persona muy querida en su comunidad. Cientos de mensajes en redes sociales expresan el dolor, la indignación y el desconcierto de quienes la conocieron. Otro de sus allegados comentó a 14ymedio que Domínguez “tiraba pasajes desde Capdevila hasta el Hospital Nacional”.

El crimen contra Domínguez evidencia la profundidad de una ola de violencia que avanza sin control en el país. “Vuela alto, amiga mía, ya nos veremos”, escribió Pulido en su mensaje, que ha sido compartido decenas de veces. En esas palabras se condensa no solo el dolor por una vida truncada, sino también el hartazgo de una ciudadanía que siente que el Estado no garantiza lo más básico: la seguridad y el derecho a la vida.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial de los hechos ni confirmado la detención de los responsables. La falta de información oficial es habitual en este tipo de casos. Las familias suelen recibir respuestas tardías o vagas, y los culpables raras veces enfrentan condenas ejemplares.

En los últimos meses, vecinos de varios barrios habaneros –y de otras provincias del país– han reportado un aumento notable de los asaltos a mano armada, especialmente contra transportistas privados y trabajadores por cuenta propia que operan en horarios nocturnos.

El pasado 7 de octubre, León había publicado en varios grupos de compraventa en Facebook imágenes de su bicitaxi eléctrico, que intentaba vender o cambiar. El vehículo, con motor QS y batería Topma, tenía una autonomía de hasta 80 kilómetros y estaba valorado en 1.700 dólares. El uso de bicitaxis ha crecido en La Habana debido a la crisis del transporte público estatal, marcada por la falta de combustible, piezas de repuesto y vehículos operativos.

En agosto, Juan Carlos Hernández Báez fue asesinado en la ciudad de Bayamo, tras sufrir un ataque para robarle su bicitaxi y otras pertenencias. Y ese mismo mes, un grupo de vecinos acorraló en Holguín, a plena luz del día, a un asaltante que intentó robarle la moto eléctrica a un hombre de 56 años que se dedicaba a “tirar pasajes”.