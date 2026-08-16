Muere apuñalado en La Habana el opositor Diosbel Véliz Marín

Su nombre aparece también en numerosos episodios de represión documentados durante los últimos años.

Su familia asegura que fue hallado sin vida en Altahabana mientras trabajaba como bicitaxista; se desconoce por ahora el móvil del crimen

La Habana/El opositor cubano Diosbel Véliz Marín murió apuñalado este sábado en La Habana, según denunciaron este domingo varios activistas que reclaman a las autoridades una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Véliz Marín, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y vinculado también al Movimiento Democracia, la Asamblea de la Resistencia Cubana y la iniciativa Cuba Decide, trabajaba como bicitaxista en el reparto Altahabana, en el municipio de Boyeros.

José Díaz Silva, presidente del MONR, informó en su perfil de Facebook que la esposa del opositor le comunicó la noticia alrededor de las cuatro de la madrugada de este domingo. Según la versión que recibió la familia, Véliz Marín habría muerto durante la noche del sábado después de recibir dos puñaladas.

Poco antes, de acuerdo con el relato difundido por Díaz Silva, una mujer había solicitado al bicitaxista que la trasladara hasta el Hospital Nacional. Posteriormente, el cuerpo del opositor fue encontrado frente a una sucursal bancaria del mismo reparto.

“Existe la posibilidad de que haya sido víctima de un robo, pero esto deberá ser esclarecido mediante una investigación seria y transparente”

Hasta el momento no se conocen las circunstancias exactas del suceso ni hay información oficial sobre posibles sospechosos. “Existe la posibilidad de que haya sido víctima de un robo, pero esto deberá ser esclarecido mediante una investigación seria y transparente”, afirmó Díaz Silva en su denuncia.

Su actividad opositora se remontaba a más de dos décadas, según Díaz Silva, quien asegura que estaba vinculado desde 2002 a grupos que reclaman cambios democráticos y la liberación de los presos políticos.

Su nombre aparece también en numerosos episodios de represión documentados durante los últimos años. En abril de 2017 fue detenido junto a otros activistas del MONR cuando el grupo impulsaba candidatos independientes para las elecciones municipales. Los opositores permanecieron durante varias horas en dependencias policiales antes de ser liberados.

En septiembre de 2020, Véliz Marín volvió a ser arrestado. Un informe de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba recoge que fue detenido el 4 de ese mes y sancionado con una multa de 2.000 pesos antes de quedar en libertad. En aquellos días, varios miembros del MONR y de la Unión Patriótica de Cuba fueron objeto de detenciones, vigilancia y multas para impedir su participación en la denominada Revolución de los Girasoles.

El periodista Boris González Arenas lamentó este domingo la muerte y recordó a Véliz Marín como un “héroe de la democracia”

Meses después, en enero de 2021, el año más mortal del covid-19 en la Isla, otro informe de derechos humanos documentó que Véliz Marín había sido citado por la Policía en Altahabana, acusado de “propagación de epidemia”, y sometido a la medida cautelar de presentarse dos veces por semana en una unidad policial mientras esperaba juicio.

También figura como miembro del MONR y de la plataforma #Otro18 entre los firmantes de una carta abierta de organizaciones de la sociedad civil cubana dirigida a organismos internacionales en 2020.

En su perfil de Facebook, Véliz Marín se identificaba como trabajador por cuenta propia y residente en Altahabana.

El periodista Boris González Arenas lamentó este domingo la muerte y recordó a Véliz Marín como un “héroe de la democracia”, mientras que Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, lo describió como “un joven trabajador y decente y un ciudadano de conciencia que amaba entrañablemente a su patria”. Sánchez reclamó igualmente una investigación y el esclarecimiento del caso.

Díaz Silva, por su parte, recordó a su compañero de lucha como un hombre “noble, trabajador, valiente y patriota” y trasladó sus condolencias a la esposa y el resto de la familia.