Muere en extrañas circunstancias el pelotero cubano Dorian Friol Ramírez, ex lanzador de Metropolitanos

Dorian Friol fue uno de los buenos relevistas de Metropolitanos en la década de los 90.

El cadáver fue hallado en la azotea de un edificio de La Habana, con un cable alrededor del cuello y en estado de descomposición

La Habana/El ex pelotero Dorian Friol Ramírez, miembro del ya desaparecido equipo de béisbol Metropolitanos, fue encontrado sin vida en la azotea de un edificio del barrio de Jesús María, La Habana Vieja, en circunstancias que aún se investigan.

El deportista, fallecido a los 49 años, fue lanzador relevista del equipo de la capital desde la década de 1990. En la 49 Serie Nacional de Béisbol (2009-2010), Friol Ramírez participó en 17 juegos como pitcher durante la etapa clasificatoria.

El cuerpo fue hallado en un edificio de la calle Apodaca, entre Aponte y Cienfuegos, después de que un residente alertara por el olor fétido que provenía de la azotea. El cadáver se encontró en un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su identificación. Según la información difundida hasta el momento, el cuerpo fue encontrado en el suelo, con un cable alrededor del cuello, y no colgado, lo que ha dado lugar a distintas interpretaciones.

El cuerpo fue encontrado en el suelo, con un cable alrededor del cuello, y no colgado, lo que ha dado lugar a distintas interpretaciones

Aunque en un primer momento se estimó que llevaba entre 30 y 40 horas fallecido, un comentario publicado ayer viernes por un allegado del ex pelotero confirma que Friol murió el 28 de marzo, el día que cumplía 50 años: “Lo encontraron ayer y lo enterramos hoy. No se pudo velar y pasó el 28 de marzo, día de su cumpleaños.”

En la noticia publicada por DPorto Sports LLC, se sugiere que el ex pelotero “se quitó la vida después de un grave incidente con su pareja”. Sin embargo, el caso está aún bajo investigación y en redes sociales se han generado dudas y controversias entre los conocidos del fallecido, por las extrañas circunstancias en que fue hallado el cuerpo.

En los comentarios de la publicación se leen opiniones como: “Él no se quitó la vida, investiguen”; o: “Él no se pudo haber quitado la vida, que la policía investigue bien, esta historia está mal contada”.

Él no se pudo haber quitado la vida, que la policía investigue bien, esta historia está mal contada

Algunos comentarios señalan la presunta relación del caso con la discusión que Friol tuvo con su pareja días antes, durante la cual ella habría resultado lesionada, supuestamente por causa de una infidelidad.

La noticia fue confirmada públicamente por su ex colega deportivo Enrique Díaz, quien lo recordó como “uno de los buenos relevistas de Cuba en la segunda mitad de los años 90”, aunque también señala que su carrera se vio truncada “por errores que lo alejaron de la élite del béisbol nacional”.

DPorto Sports LLC publicó un homenaje con fragmentos televisivos de su participación en el equipo capitalino.

El fallecimiento de Friol Ramírez ocurrió un par de días antes de la muerte de otro lanzador cubano, Reinaldo Lovell, de los Tigres de Ciego de Ávila, víctima a los 24 años de un infarto cardíaco.