Muere Fernando Guardado, conductor del programa 'Palmas y cañas' durante 39 años

Cerraba cada emisión del programa con la frase: “Tiro el doble siete, cierro la data, nos vemos dentro de siete días, a las siete de la noche, en Palmas y cañas”

La Habana/Fernando Guardado Carballo, una de las voces más reconocibles de la televisión cubana y conductor del programa Palmas y cañas durante 39 años, murió en la madrugada de este martes en su casa de La Habana. Tenía 79 años. No se ha informado la causa de la muerte y, por decisión de la familia, sus restos serán cremados en una ceremonia íntima.

Para muchos cubanos, Guardado era una voz de los domingos. Palmas y cañas, estrenado el 19 de octubre de 1962, llevó durante décadas la cultura campesina a hogares de toda la Isla y convirtió las décimas, el repentismo, las tonadas y la música guajira en parte de la memoria televisiva de varias generaciones.

Guardado llegó al espacio en 1975 como sucesor de Ramón Veloz, una vaca sagrada del género, y permaneció hasta su retiro de la televisión en 2014. Los espectadores recuerdan su despedida en cada emisión, en clave de dominó: “Tiro el doble siete, cierro la data, nos vemos dentro de siete días, a las siete de la noche, en Palmas y cañas”.

“Mis padres a esa hora los domingos ya habían comido para ver 'Palmas y cañas'”, evocó un cubano en redes sociales"

La frase volvió a aparecer este martes en comentarios publicados en las redes sociales tras conocerse su muerte. “Doble 7, Guardado, para ti”, escribió un usuario. Otro evocó el ritual familiar que rodeaba al programa: “Mis padres a esa hora los domingos ya habían comido para ver Palmas y cañas”.

El programa fue escenario de figuras esenciales de la música campesina, entre ellas Celina González, Justo Vega, Adolfo Alfonso e Inocente Iznaga, El Jilguero de Cienfuegos. Punto guajiro, décima improvisada, tonadas, sones y guarachas convivían en un decorado de bohíos, palmas y montañas que terminó siendo una de las imágenes más reconocibles de la televisión nacional. Junto al sonido del tres, el espacio dominical se convirtió en un reservorio de la música de los campos cubanos.

Guardado, sin embargo, tuvo una carrera profesional mucho más variada y amplia. Nació el 23 de julio de 1947 en Unión de Reyes, Matanzas, y estudió Historia y Geografía en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona. Trabajó después como profesor en la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, donde tuvo entre sus alumnos al futuro campeón olímpico Alberto Juantorena.

Su llegada a la radio fue accidental. Mientras trabajaba como escritor en una emisora de la ciudad de Artemisa, un locutor se sintió mal en plena transmisión y el director le pidió que asumiera el micrófono. Después pasó por CMBF Radio Musical Nacional, Radio Progreso y Radio Cadena Habana, y fue evaluado profesionalmente por el legendario Manolo Ortega.

Apareció en otros programas populares de los setenta y los ochenta como ¿Qué dice aquí?, 'Casos y cosas de casa', 'Escriba y lea', 'Ballet Visión' y 'Revista de la mañana'"

También rechazó una propuesta para sustituir a José Antonio Cepero Brito en Detrás de la fachada porque, según contó, no se consideraba preparado para ocupar el lugar de una figura de aquel calibre. La negativa no frenó su carrera: apareció en otros programas populares de los setenta y los ochenta como ¿Qué dice aquí?, Casos y cosas de casa, Escriba y lea, Ballet Visión y Revista de la mañana, y compartió espacios con Germán Pinelli, Dinorah del Real y Consuelo Vidal.

En 1983 trabajó en Angola, donde realizó y dirigió emisiones radiales en español. Más tarde, participó en la formación y evaluación de nuevas generaciones de locutores cubanos. Tras dejar la televisión, siguió oficiando como maestro de ceremonias y trabajó como anfitrión en el restaurante Habana Blues, en El Vedado.

En esos años desarrolló además una faceta menos conocida: mantenía una pequeña “farmacia de medicina verde”, desde la que ayudaba a personas que acudían a él con distintos problemas.