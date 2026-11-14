Muere el general cubano 'Mandarria', que llegó a pedir el fusilamiento de su propio hijo

Uno de sus hijos recordó que el militar había llegado a pedir su fusilamiento por "traidor a la patria"

Gustavo Fleitas Ramírez pertenecía a la vieja guardia militar de Fidel Castro y su fallecimiento continúa reduciendo las filas de la "generación histórica"

La Habana/La muerte del general de brigada de la reserva Gustavo Fleitas Ramírez, conocido como Mandarria, ha dejado dos epitafios difíciles de conciliar. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias despidió este viernes a uno de sus veteranos combatientes, mientras uno de sus hijos recordó que el militar había llegado a pedir su fusilamiento por "traidor a la patria".

Entre ambas versiones se dibuja la historia de un hombre cuya fidelidad a la Revolución estuvo, según el testimonio familiar, por encima incluso de los vínculos de sangre.

"Toda su vida la dedicó a esa maldita Revolución, abandonando a su familia. Cuando caí preso pidió (que) me fusilaran por traidor a la patria", escribió su hijo, Jorge Fleitas

"Toda su vida la dedicó a esa maldita Revolución, abandonando a su familia. Cuando caí preso pidió (que) me fusilaran por traidor a la patria. Pero fue mi padre. Descanse en paz, General", escribió en Facebook su hijo, Jorge Fleitas, identificado en esa red social como Guitera Antonio. La grave acusación constituye un testimonio revelador de las fracturas familiares provocadas por la subordinación de la vida privada a la ideología en Cuba.

Fleitas Ramírez perteneció a la generación de militares cuya carrera comenzó en la lucha contra Fulgencio Batista y terminó confundida con la supervivencia del régimen instaurado por Fidel Castro. En febrero de 1958 se incorporó al Tercer Frente "Doctor Mario Muñoz", comandado por Juan Almeida Bosque, después de participar en actividades clandestinas del Movimiento 26 de Julio.

Tras 1959, recibió el grado de primer teniente y comenzó un ascenso que lo llevó a dirigir unidades blindadas, divisiones de infantería y estructuras territoriales de las Fuerzas Armadas. Fue jefe del Cuerpo de Ejército de Holguín, del Ejército Central y segundo jefe del Ejército Occidental. Participó también en Playa Girón y en las operaciones contra los insurgentes del Escambray, denominadas oficialmente "lucha contra bandidos".

Su expediente militar incluye cuatro misiones en África. En Angola fue jefe de la Agrupación de Tropas del Sur y sustituto del jefe de la misión cubana. En Etiopía dirigió una brigada de tanques y posteriormente la misión militar. Todas estas eran responsabilidades reservadas a oficiales que gozaban de la confianza de la estructura de mando político y militar encabezada por Fidel Castro.

Esa confianza no significaba necesariamente eficacia. Testimonios de antiguos militares, recogidos en investigaciones sobre el caso del general Arnaldo Ochoa, sostienen que Mandarria fue sustituido en Angola por Leopoldo Cintra Frías, conocido como Polo, ante el deterioro de la situación militar previa a la batalla de Cuito Cuanavale. Ochoa asumiría después el mando de la misión.

'Mandarria' fue sustituido en Angola por Leopoldo Cintra Frías, conocido como 'Polo', ante el deterioro de la situación militar previa a la batalla de Cuito Cuanavale

Fundador del Partido Comunista, Fleitas recibió numerosas condecoraciones, entre ellas las órdenes Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. Su hijo había denunciado anteriormente que, pese a tantos años de servicio, el general terminó viviendo en condiciones de abandono.

Su fallecimiento se suma a una cadena de muertes entre los antiguos mandos revolucionarios. Durante 2026 perecieron también Ramiro Valdés, William Gálvez Rodríguez y Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, entre otros veteranos. La biología está haciendo lo que ninguna renovación política consiguió: retirar definitivamente del escenario a los protagonistas iniciales de la Revolución.

En 2019, el periodista Reinaldo Escobar advertía en un texto que la pertenencia a la "generación histórica" exigía algo más que haber combatido contra Batista: abrazar el comunismo y demostrar fidelidad a la cúpula gobernante. Mandarria encarnó esa condición hasta sus consecuencias más íntimas.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias anunció que sus cenizas permanecerán inicialmente en la Necrópolis de Colón antes de ser trasladadas al Mausoleo del Tercer Frente, en Santiago de Cuba. Allí recibirá honores militares. Su hijo, entretanto, dejó una despedida mucho menos ceremonial: el reconocimiento de un padre al que, pese a todo, no consiguió odiar.