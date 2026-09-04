Muere otro liniero de la Unión Eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en La Habana

En 2025, fallecieron 38 trabajadores en Cuba y el sector eléctrico fue, con la construcción, el que sufrió más accidentes laborales

Madrid/La Unión Eléctrica de Cuba informó este jueves del fallecimiento, esa misma mañana, de Edisvey Rolando Pérez Rodriguez, un liniero de 32 años que formaba parte de la brigada llegada desde Sancti Spíritus para realizar trabajos de mantenimiento en La Habana.

La empresa estatal no ha dado más detalles sobre las causas de la muerte aunque sí ha dejado claro que sufrió un accidente laboral. Según uno de los compañeros que ha enviado sus condolencias, el joven –originario de La Sierpe– estaba haciendo labores de mantenimiento en Guanabacoa.

“Mis condolencias a la familia. Lamentamos la pérdida de este joven. Es un dolor profundo para todos los que trabajamos en el sector y, sobre todo, para los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él. Era un excelente compañero e incondicional y comprometido trabajador”, decía uno de los muchos mensajes que los empleados de la empresa eléctrica de Sancti Spíritus dejaron ante el anuncio del fallecimiento.

“Ojalá empaticen y decidan no enviarlos para otra provincia solo por satisfacer esas necesidades cuando aquí también se necesitan"

Entre los comentarios, algunos lamentaban las duras condiciones de trabajo que sufren los linieros, un empleo que calificaban de extenuante y mal valorado. “Ojalá empaticen y decidan no enviarlos para otra provincia solo por satisfacer esas necesidades cuando aquí también se necesitan –señalaba una usuaria–. Quizás aquí le hubiera pasado lo mismo, pero hubiera estado cerca de su familia”.

La UNE ha sido rauda en esta ocasión a la hora de comunicar el fallecimiento, una respuesta diametralmente distinta a la del pasado junio, cuando perdió la vida Osmani Rosales Núñez, trabajador de la Empresa Eléctrica de Cárdenas, de 39 años. El linero recibió una descarga eléctrica de alto voltaje mientras realizaba labores de reparación en esa ciudad de Matanzas, pero la empresa estatal mantuvo silencio sobre el incidente, ante el que solo se manifestó Tecnotur – la Empresa de Tecnologías, Soluciones y Equipamiento para el Turismo del Ministerio–, donde trabajaba el padre del fallecido.

En aquel momento, un trabajador eléctrico que contactó con el medio El Toque, denunció las condiciones en que se desarrollaba su labor. “Son pésimas y peligrosas, carentes de todos los medios de seguridad y protección”, declaró, y añadía: “Los arneses y fajas de seguridad para trabajar en altura están en pésimas condiciones y apenas hay. A veces toca uno para la brigada, cuando debería ser un objeto personal”.

El trabajador explicó que tampoco había uniformes, botas ni cascos, y, lo peor: apenas hay guantes dieléctricos para trabajar con tensión. “Si se cae un cable, tenemos que pensar dónde quitar uno en desuso para reparar con ese; si se quema un transformador o lechera, como dicen en la calle, tenemos que pensar dónde quitar uno con menos uso para darle servicio a la población, y todo es así porque los almacenes están limpios, tétricos”, denunció.

En septiembre de 2025, Cleivi Pujada Castro perdió la vida mientras realizaba labores de reparación en un circuito de la subestación Playa Baracoa, en Bauta, provincia de Artemisa. El trabajador de la UNE falleció tras entrar en contacto con una línea de alta tensión, de acuerdo con el testimonio de un colega que divulgó lo ocurrido.

"Los arneses y fajas de seguridad para trabajar en altura están en pésimas condiciones y apenas hay. A veces toca uno para la brigada, cuando debería ser un objeto personal”

Distinta suerte corrió, días antes, Osmani Hernández Madroza, de 35 años, que sufrió quemaduras cuando trabajaba en una avería en San Miguel del Padrón reparando un conductor. El liniero sufrió la amputación de sus dos brazos por las quemaduras. En marzo de 2024, Leonel Carroso Machín, un liniero de la Empresa Eléctrica de La Habana, falleció tras caer de un poste en el municipio de Boyeros.

Las estadísticas de siniestralidad laboral en Cuba confirman que este es, después de la construcción, uno de los sectores con más accidentes y mortalidad. En 2025, hubo 664 incidentes en los que resultaron muertos 38 trabajadores y quedaron heridos 701. El sector de la electricidad sumó cinco fallecidos, la mitad que la construcción y los mismos que gas y suministro de agua

Aunque en 2024 hubo más fallecidos –52 en todo el país y 7 en el sector eléctrico–, el descenso podría explicarse por la caída no solo de la población en general, sino de trabajadores de la UNE en concreto. Solo entre 2021 y 2023, la empresa perdió 15.000 trabajadores según sus propias palabras, una situación que se ha agravado en los últimos años. La plantilla la componen unos 40.000 trabajadores, pero el Ministerio de Energía y minas no se ha cansado de repetir que falta mano de obra y que cada vez personal menos cualificado se enfrenta a labores complejas por la falta de relevo y personal cualificado.